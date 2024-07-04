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Графики отключения света на 5 июля: когда отключения будут более жесткие

Ангелина Подвысоцкая
4 июля 2024, 20:15
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Графики отключения электроэнергии 5 июля будут задействованы для бытовых и промышленных потребителей в течение всех суток, но с разными объемами ограничений.
гаснет свет
Графики отключения света на 5 июля / Коллаж: Главред, фото: pixabay

В Украине в пятницу, 5 июля, в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Объемы ограничений в этот день будут разными. Об этом сообщает Укрэнерго.

В период с 00:00 до 03:00 и с 23:00 до 24:00 будут применены графики отключений в объеме двух очередей одновременно. В течение других часов суток будут выключать сразу по 3 очереди.

"Питание объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет", - говорится в сообщении.

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Что известно о "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

энергопотребление инфографика
Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, генеральный директор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко заявил, что в Украине критически не хватает внутренней генерации электроэнергии из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов.

В то же время пока рано делать прогнозы относительно энергетической ситуации в Украине в осенне-зимний период. Часть критического оборудования удалось восстановить.

Кроме того, известно, что избежать отключений электричества в осенне-зимний период 2024/2025 годов будет трудно из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры.

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