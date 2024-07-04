Графики отключения света на 5 июля: когда отключения будут более жесткие

В Украине в пятницу, 5 июля, в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Объемы ограничений в этот день будут разными. Об этом сообщает Укрэнерго.
В период с 00:00 до 03:00 и с 23:00 до 24:00 будут применены графики отключений в объеме двух очередей одновременно. В течение других часов суток будут выключать сразу по 3 очереди.
"Питание объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет", - говорится в сообщении.видео дня
Что известно о "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Отключение света в Украине - последние новости
Напомним, генеральный директор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко заявил, что в Украине критически не хватает внутренней генерации электроэнергии из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов.
В то же время пока рано делать прогнозы относительно энергетической ситуации в Украине в осенне-зимний период. Часть критического оборудования удалось восстановить.
Кроме того, известно, что избежать отключений электричества в осенне-зимний период 2024/2025 годов будет трудно из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры.
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