'Ситуация может меняться каждый день': Минэнерго удивило заявлением об отключении света

Пока рано делать прогнозы об отключении света в осенне-зимний период, поскольку ситуация может меняться после каждой атаки РФ, сказала Светлана Гринчук.

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Ситуация с отключениями может меняться после каждой ракетной атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Сейчас рано делать прогнозы относительно энергетической ситуации в Украине в осенне-зимний период. Часть критического оборудования удалось восстановить. Об этом заявила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона.

По ее словам, в Украине продолжается ремонт на атомных энергоблоках. Она отметила, что часть критического оборудования удалось восстановить. Также продолжается подготовка объектов генерации к зиме.

"Сейчас у нас идет и ремонтная кампания на атомных энергоблоках. Все эти атаки наносят дополнительные проблемы энергетической системе, но сейчас говорить, что у нас будут длительные отключения зимой, пока рано. Но конечно ситуация может меняться ежедневно и после каждой атаки", - отметила Гринчук. видео дня

Мировые блэкауты / Инфографика: Главред

Кто такая Светлана Гринчук? Светлана Гринчук - заместитель министра энергетики Украины с 05 сентября 2023 года, отметили в Минэнергетики. Госпожа Гринчук является экспертом в сфере энергетики, изменения климата и защиты окружающей среды с опытом работы в Правительстве Украины (Секретариат КМУ, Минприроды), международных финансовых институтах (Всемирный банк), международных проектах технической помощи (GIZ, USAID) и участия в переговорах в рамках ООН, Энергетического Сообщества, OECD и тому подобное.

Атаки РФ по энергетике Украины - ситуация со светом

Напомним, в ночь на 22 июня российские оккупанты нанесли массированный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре Украины. По данным Минэнерго, атаке подверглись объекты Укрэнерго в западных и южных регионах. В результате обстрела на одном из объектов пострадали двое энергетиков, которых доставили в больницу.

Ранее заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что Украина активно готовится к зиме и делает все возможное, чтобы минимизировать отключения электроэнергии. Хотя их избежать трудно из-за серьезных повреждений.

Как сообщал Главред, российские войска начали атаковать солнечные электростанции в Украине. Уничтожены объекты с общей мощностью более 9 гигаватт, рассказал глава Госэнергонадзора Руслан Слободян.

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