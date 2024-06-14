В июле света может не быть по 10 часов в сутки: возможен ли блэкаут в Украине

Ситуация с отключениями света в разных регионах может быть разной, говорит Михаил Гончар.

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Возможен ли блэкаут в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Российские оккупанты пытаются уничтожить украинскую энергетику и оставить Украину в полной темноте. Из-за этого в некоторых регионах уже в июле света не может быть по 10 часов в сутки. Такой сценарий не исключает президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

В то же время во время чата на Главреде он отметил, что не стоит ожидать, что такая ситуация будет по всей Украине.

"В разных регионах может быть по-разному. Такой вариант вполне возможен ввиду того, что враг не прекратит наносить удары по энергетической инфраструктуре", - говорит Гончар. видео дня

Он убежден, что РФ не сможет добиться полного блэкаута в Украине, так как у нас есть атомная энергетика.

"У нас, в отличие от Ирака, есть атомная энергетика, а потому структура энергобаланса другая. В Ираке тогда зачистили всё. Вот и Россия пытается поступить так же", - добавил Гончар.

Кто такой Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что последствия атак России на украинскую энергетику имеют долгосрочный характер. Поэтому отключение электроэнергии станет частью жизни украинцев на последующие годы.

Также в июле этого года ситуация с отключением электроэнергии может ухудшиться и света может не быть до 10 часов подряд. Этот режим продлится до сентября, когда снова заработают два энергоблока атомных электростанций после ремонта.

Как сообщал Главред, Россия вывела из строя или захватила более половины украинских электростанций. До вторжения в 2022 году Украина производила около 55 ГВт электроэнергии, но эта мощность упала ниже 20 ГВт из-за атак и оккупации.

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