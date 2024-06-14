УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В июле света может не быть по 10 часов в сутки: возможен ли блэкаут в Украине

Ангелина Подвысоцкая
14 июня 2024, 17:25
69
Ситуация с отключениями света в разных регионах может быть разной, говорит Михаил Гончар.
В июле света может не быть по 10 часов в сутки: возможен ли блэкаут в Украине
Возможен ли блэкаут в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Российские оккупанты пытаются уничтожить украинскую энергетику и оставить Украину в полной темноте. Из-за этого в некоторых регионах уже в июле света не может быть по 10 часов в сутки. Такой сценарий не исключает президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

В то же время во время чата на Главреде он отметил, что не стоит ожидать, что такая ситуация будет по всей Украине.

"В разных регионах может быть по-разному. Такой вариант вполне возможен ввиду того, что враг не прекратит наносить удары по энергетической инфраструктуре", - говорит Гончар.

видео дня

Он убежден, что РФ не сможет добиться полного блэкаута в Украине, так как у нас есть атомная энергетика.

"У нас, в отличие от Ирака, есть атомная энергетика, а потому структура энергобаланса другая. В Ираке тогда зачистили всё. Вот и Россия пытается поступить так же", - добавил Гончар.

Кто такой Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что последствия атак России на украинскую энергетику имеют долгосрочный характер. Поэтому отключение электроэнергии станет частью жизни украинцев на последующие годы.

Также в июле этого года ситуация с отключением электроэнергии может ухудшиться и света может не быть до 10 часов подряд. Этот режим продлится до сентября, когда снова заработают два энергоблока атомных электростанций после ремонта.

Как сообщал Главред, Россия вывела из строя или захватила более половины украинских электростанций. До вторжения в 2022 году Украина производила около 55 ГВт электроэнергии, но эта мощность упала ниже 20 ГВт из-за атак и оккупации.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине свет вторжение России Михаил Гончар отключения света
Реклама

Главное за день

Армия РФ попала в "котел": у оккупантов паника из-за окружения в Волчанске

Армия РФ попала в "котел": у оккупантов паника из-за окружения в Волчанске

18:13 Украина
Зеленский сравнил Путина с Гитлером и жестко разнес "мирное предложение" РФ

Зеленский сравнил Путина с Гитлером и жестко разнес "мирное предложение" РФ

18:05 Украина
В июле света может не быть по 10 часов в сутки: возможен ли блэкаут в Украине

В июле света может не быть по 10 часов в сутки: возможен ли блэкаут в Украине

17:25 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Самые красивые и умные: топ женских имен, которые несут счастье и хорошую судьбу 9268

Самые красивые и умные: топ женских имен, которые несут счастье и хорошую судьбу

Медведев сдал Путина с потрохами 6776

Медведев сдал Путина с потрохами

За считанные секунды и без ножа: как быстро открыть консервную банку 4297

За считанные секунды и без ножа: как быстро открыть консервную банку

Плотина не выдержит: Гончар раскрыл, почему россияне не прекращают бить по ДнепроГЭС 3493

Плотина не выдержит: Гончар раскрыл, почему россияне не прекращают бить по ДнепроГЭС

Последние новости

18:13

Армия РФ попала в "котел": у оккупантов паника из-за окружения в Волчанске

18:05

Зеленский сравнил Путина с Гитлером и жестко разнес "мирное предложение" РФ

17:52

Настя Каменских поставила на место известного ведущего - что случилось

17:31

"Мы будем охотиться на флот-призрак" РФ: Кэмерон удивил заявлением о российской нефти

17:25

В июле света может не быть по 10 часов в сутки: возможен ли блэкаут в Украине

Россия истерит, Китай оказался в ловушке: Загородний – о том, чего ждать от саммита мираРоссия истерит, Китай оказался в ловушке: Загородний – о том, чего ждать от саммита мира
17:20

Не подлетят на километр: как эффективно избавиться от ос - топ 5 методов

17:19

Договоренности об оружии нет: в НАТО поразили заявлением по Украине

17:10

Как засолить огурцы, чтобы были хрустящие: хозяйки поделились советамиВидео

17:08

"РФ, а не Украина, должна вывести войска": в НАТО разнесли предложение Путина

Реклама
16:59

Путин занервничал и совершил большую глупостьмнение

16:58

Украина получит столько помощи, сколько нужно: Байден объявил о плане победы

16:46

Дальше - хуже: что будет, если не прийти по повестке в ТЦК - объяснение юристаВидео

16:41

Зашипело и взорвалось: в России взлетело в воздух авто высокопоставленного военногоВидео

16:22

Личное унижение Путина: ВСУ в шаге от финального удара по оккупантам в Крыму

16:21

Пошатнется ваше здоровье и придет несчастье: что нельзя делать 15 июня

16:01

"Набор агрессора": у Зеленского жестко ответили на "мирное предложение" Путина

15:52

Удары ВСУ по Беларуси: Загородний рассказал, что грозит Лукашенко

15:30

Без кондиционера: как мгновенно охладить салон машины - существует тайная кнопка

15:22

"Армия РФ уже не может продвигаться дальше": ВСУ отбили позиции на Харьковщине

15:11

Китай "выпиливает" себя из повестки: эксперт об отсутствии КНР на Саммите мира

Реклама
15:11

Дмитрий Гордон рассказал, что делают и где находятся его сыновья во время войны

15:04

Как очистить вишню от косточек с помощью шприца: интересный лайфхакВидео

14:57

HIMARS, IRIS-T и танки Leopard: Германия выделила пакет помощи Украине

14:54

Сын предательницы Наташи Королевой стал копией Игоря Николаева - детали

14:49

"РФ пытается добиться перемирия до осени": Загородний объяснил, что задумал Путин

14:49

Это еще и вкусно: почему в Германии принято есть сырой фарш - причина шокируетВидео

14:32

Старики ловят разбойников: рецензия на фильм "Плохие парни: все или ничего"Видео

14:10

Дмитрий Вербицкий рассказал, как прокуратура борется с незаконным оборотом табачных изделий

13:58

Потери "хуже некуда": россияне загнали добровольческий корпус на фронт

13:45

"Он же умер": поклонники разнесли Потапа за его новое видео

13:44

В семье Заворотнюк случилось еще одно горе

13:38

Что может заставить Россию задуматься о мире: озвучены условия

13:30

Не будете успевать собирать урожай: что сделать, чтобы помидоры быстрее краснели на кустеВидео

13:29

Путин сделал позорное заявление о наступлении на Киев и разразился "условиями мира"

13:19

Будут грозы, град и температура +8: где в Украине резко ухудшится погода

13:12

Прозрачность восстановления Киевщины: глава ОГА Кравченко рассказал о конференции в Берлине

12:59

"А я буду бабушкой?": Тоня Матвиенко рассказала о личной жизни старшей дочери

12:22

Депутаты Порошенко продолжают вести бизнес в России после полномасштабного вторжения – экспертВидео

12:20

Сколько часов в день у украинцев будет свет: в Yasno напугали прогнозом

12:11

Как отбелить белую обувь от желтизны: мужчина показал действенный лайфхакВидео

Реклама
11:53

Хотеть поражения России неправильно: Венгрия оскандалилась новым заявлением

11:50

Оккупанты перебросили в Крым С-500: в ВСУ назвали две особенности комплексов

11:12

Украинцам следует подкрутить прицел и перестать стрелять в себямнение

11:02

Ракеты летели на запад Украины: названы главные цели ночной атаки РФ

10:59

Угроза в Сумской области: в Госпогранслужбе заявили об изменении ситуации

10:58

Китайский гороскоп на завтра 15 июня: Драконам - сложный день, Свиньи - избегайте сахара

10:52

Почему нельзя говорить "Яка зараз година?" и "Скільки годин?": какую ошибку мы часто делаемВидео

10:51

Перепутал войну с торгами: Трамп раскритиковал пакет помощи Украине - Reuters

10:31

"Не мой размер": Дмитрий Гордон прокомментировал работу известной ведущейВидео

10:21

Ким Чен Ын передал Путину до 5 млн снарядов: в РФ отправилось 10 тысяч контейнеров

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять