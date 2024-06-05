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Свет будет лишь 2-4 часа в день: украинцам нужно готовиться к жизни в холоде и темноте - FT

Анна Ярославская
5 июня 2024, 12:11
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До полномасштабного вторжения РФ внутреннее производство энергии в Украине составляло около 55 ГВт электроэнергии. Сейчас мощности упали ниже 20 ГВт.
Ракетный удар, отключение света в Украине
Зимой укаринцы будут проводить большую часть своего дня без электричества / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Страна-агрессор Россия вывела из строя или захватила более половины украинских электростанций, что спровоцировало веерные отключения электроэнергии по всей стране и усилило опасения по поводу будущего энергоснабжения украинских городов и потребителей ЕС.

Как пишет Financial Times, ракетные атаки и атаки беспилотников, совершенные российскими оккупантами в последние месяцы, были направлены на украинские электростанции, что вынудило энергетические компании ввести общенациональные отключения, одновременно пытаясь устранить повреждения и найти альтернативные источники поставок.

До полномасштабного вторжения России в 2022 году внутреннее производство энергии в Украине составляло около 55 гигаватт электроэнергии, что было одним из крупнейших показателей в Европе. По словам украинских чиновников, эта мощность по производству электроэнергии в настоящее время упала ниже 20 ГВт из-за бомбардировок или российской оккупации, которая вывела эти электростанции из строя.

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Во время российской ракетной атаки 1 июня под удар попали энергетические объекты в пяти регионах, причинив значительный ущерб, заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Последние удары также были направлены на насосные станции подземных хранилищ природного газа, которые используются потребителями ЕС. Хотя эти насосы можно легко заменить, нападения подчеркивают обеспокоенность по поводу надежности поставок зимой — как для внутреннего использования, так и для экспорта в Евросоюз.

Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова заявила, что с марта "Россия уничтожила колоссальные 9,2 ГВт энергетических мощностей" в Украине. Она добавила, что встречается с официальными лицами, чтобы выяснить, каковы их "неотложные потребности в энергетическом оборудовании", чтобы "помочь смягчить воздействие непрерывных российских ракетных атак на энергетическую инфраструктуру".

Журналисты пишут что российские атаки зимой 2022-2023 годов были нацелены на распределительную электросеть страны, которую, по мнению чиновников и экспертов, можно было относительно легко отремонтировать. Но последние удары направлены на тепловые и гидроэлектростанции, которые будет гораздо труднее и дороже ремонтировать, восстанавливать или заменять.

"Один чиновник украинского правительства назвал субботнее нападение "разрушительным", а другой сказал, что это, скорее всего, означает, что зимой жители будут проводить большую часть своего дня без электричества", - пишет FT.

Оба чиновника говорили на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены общаться с прессой.

Один из чиновников сообщил, что только в результате субботней бомбардировки было потеряно 1,2 ГВт электроэнергии, а инфраструктура, необходимая для транспортировки газа из подземных хранилищ на западе Украины, была серьезно повреждена.

"Мы должны подготовиться к жизни в холоде и темноте. Это наша новая норма", — сказал собеседник издания.

Цель России, похоже, состоит в том, чтобы сделать жизнь украинцев невыносимой, заявил Financial Times Александр Литвиненко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он описал планы по созданию "децентрализованной энергетической системы", опирающейся на большее количество мини-электростанций, которые будут менее уязвимы для атак России.

На данный момент европейские страны передали Киеву 120 партий критически важного энергетического оборудования и инструментов, чтобы помочь укрепить и восстановить энергетическую систему.

По словам руководителя отдела исследований в области энергетики и климата Киевской школы экономики Бориса Додонова, властям Украины придется повышать тарифы, несмотря на непопулярность такого шага среди населения.

"Если не принять никаких мер, то, согласно нашим прогнозам, в январе, вероятно, население будет получать электроэнергию только от двух до четырех часов [в день]", — предположил он.

Ракетный удар РФ по Украине 1 июня 2024

Россия масштабно ударила ракетами и "Шахедами" по Украине в ночь на 1 июня. Работала противовоздушная оборона.

После этого стало известно, что страна-агрессор РФ ночью ударила ракетами и дронами по энергообъектам в 5 областях. Есть разрушения и пострадавшие. Российские ракеты этой ночью долетали даже на Закарпатье.

Во время массированной атаки российских оккупантов ракетами и дронами по Украине в ночь на 1 июня были серьезно повреждены две теплоэлектростанции группы ДТЭК.

РФ уничтожила Трипольскую ТЭС

Ранее российские ракеты полностью разрушили Трипольскую ТЭС под Киевом. В результате российских ударов произошел масштабный пожар в турбинном цехе. Это одна из крупнейших теплоэлектростанций в Украине, которая подавала тепло в жилые дома и промышленные предприятия.

Позже в ДТЭК показали изнутри уничтоженную ТЭС.

Восстановить станцию можно, но с учетом постоянных атак на украинскую энергосистему это бесполезно, пока у Украины не будет современных средств противовоздушной обороны. Об этом заявил председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота.

Трипольская ТЭС - что о ней известно

Трипольская тепловая электрическая станция — самая мощная электростанция в Киевской области. Предприятие является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области, пишет Википедия.

Предприятие занимает площадь 281,3 га и расположено на Днепровском побережье в 13 км южнее Киева, вблизи села Триполье.

Городом-спутником Трипольской ТЭС является город Украинка с населением около 16 тыс. человек.

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