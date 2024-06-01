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РФ ночью ударила ракетами и дронами по энергообъектах в 5 областях: что известно

Алёна Воронина
1 июня 2024, 07:26обновлено 1 июня, 08:21
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Российские оккупанты во время ночной атаки целились по энергетическим объектам Украины.
Последствия удара РФ по Украине в ночь на 1 июня
Последствия удара РФ по Украине в ночь на 1 июня/ Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, ГСЧС в Ивано-Франковской области

Страна-агрессор Россия в ночь на субботу, 1 июня, атаковала Украину ракетами и дронами.

Захватчики целились по энергетическим объектам. Были атакованы энергообъекты в пяти областях нашей страны. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Враг снова обстреливает украинскую энергетику! Атакованы энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях", - говорится в сообщении.

видео дня

Он отметил, что последствия уточняются, энергетики уже работают над их ликвидацией.

Ночью по всей Украине объявлялась воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ сообщали, что РФ запускала ракеты, в частности, со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома Оленья (Мурманская область), с аэродрома Энгельс (Саратовская область) и со стороны Черного моря. Также запускались много беспилотников.

Российские ракеты этой ночью долетали даже на Закарпатье.

В Винницкой области пожар из-за падения обломков дрона

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что в Винницкой области в результате падения обломков сбитого вражеского дрона был пожар на объекте критической инфраструктуры.

Борзов отметил, что пострадавших нет. Все службы работают.

Оккупанты ударили по энергоинфраструктуре Днепропетровщины

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в области во время атаки работала противовоздушная оборона, сбивали ракеты и "Шахеды", но есть и попадания. Он отметил, что враг атаковал энергетическую инфраструктуру региона.

"Произошли несколько пожаров. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших", – сообщил Лысак.

Также оккупанты вечером и ночью били по Никополю и Покровской громаде.

"Ранены четыре человека. Среди них – 7-летняя девочка. А еще 69-летний мужчина и две женщины – 74 и 68 лет. Им оказывают всю необходимую медпомощь. Повреждены автобус, неэксплуатируемое двухэтажное здание, частный дом, хозяйственное сооружение. Какой еще ущерб нанес враг, сейчас уточняется", – рассказал глава Днепропетровской ОВА.

  • Последствия удара РФ по Днепропетровской области в ночь на 1 июня
    Последствия удара РФ по Днепропетровской области в ночь на 1 июня Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
  • Последствия удара РФ по Днепропетровской области в ночь на 1 июня
    Последствия удара РФ по Днепропетровской области в ночь на 1 июня Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
  • Последствия удара РФ по Днепропетровской области в ночь на 1 июня
    Последствия удара РФ по Днепропетровской области в ночь на 1 июня Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

В Харьковской области пострадали 12 человек

Российские оккупанты около 05:00 ударили по Балаклее Изюмского района Харьковской области.

Возник пожар. Пострадали 12 человек в двух жилых домах: 4 взрослых (из них – одна беременная женщина) и 8 детей от 2 до 17 лет.

У всех пострадавших – состояние средней тяжести, у одного ребенка – острая реакция на стресс. Пострадавшие госпитализированы в больницу, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Последствия удара по Балаклее на Харьковщине
Последствия удара по Балаклее на Харьковщине/ Голова Харьковской ОВА Сергей Синегубов

РФ ударила по энергообъекту в Ивано-Франковской области

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что российские оккупанты ночью атаковали объект энергетической инфраструктуры в области.

"Этой ночью враг снова нанес массированный ракетный удар по городам Украины. Было беспокойно и на Прикарпатье. Целью врага был объект энергетической инфраструктуры. В результате атаки возник пожар, к ликвидации которого был привлечен 101 пожарный и 33 единицы техники. К счастью, обошлось без пострадавших. Слова благодарности всем нашим службам, которые оперативно среагировали и помогли преодолевать последствия атаки. Еще раз хочу подчеркнуть: враг – коварный", - отметила Онищук.

  • Ликвидация последствий атаки на энергообъект в Ивано-Франковской области
    Ликвидация последствий атаки на энергообъект в Ивано-Франковской области ГСЧС в Ивано-Франковской области
  • Ликвидация последствий атаки на энергообъект в Ивано-Франковской области
    Ликвидация последствий атаки на энергообъект в Ивано-Франковской области ГСЧС в Ивано-Франковской области
  • Ликвидация последствий атаки на энергообъект в Ивано-Франковской области
    Ликвидация последствий атаки на энергообъект в Ивано-Франковской области ГСЧС в Ивано-Франковской области
  • Ликвидация последствий атаки на энергообъект в Ивано-Франковской области
    Ликвидация последствий атаки на энергообъект в Ивано-Франковской области ГСЧС в Ивано-Франковской области
  • Ликвидация последствий атаки на энергообъект в Ивано-Франковской области
    Ликвидация последствий атаки на энергообъект в Ивано-Франковской области ГСЧС в Ивано-Франковской области
  • Ликвидация последствий атаки на энергообъект в Ивано-Франковской области
    Ликвидация последствий атаки на энергообъект в Ивано-Франковской области ГСЧС в Ивано-Франковской области
  • Ликвидация последствий атаки на энергообъект в Ивано-Франковской области
    Ликвидация последствий атаки на энергообъект в Ивано-Франковской области ГСЧС в Ивано-Франковской области

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Удары по Украине ракетами и дронами - последние новости

Напомним, в ночь на 31 мая в Киеве прогремел взрыв - РФ ударила ракетой по столице, вспыхнул пожар. По предварительным данным, оккупанты применили крылатые ракеты. Противовоздушная оборона уничтожила все цели.

Позже стало известно, что РФ ударила по Киеву "Искандером " - в КМВА рассказали о последствиях атаки. После утренней атаки уничтожена трансформаторная подстанция в Голосеевском районе - на нее упали обломки. Повреждены склады и автомобили. Обошлось без жертв.

Кроме этого, в ночь на 31 мая в Харькове ракета РФ попала в жилую пятиэтажку - пострадали 23 человека, трое - погибли. Армия РФ применила тактику двойного удара. Среди раненых - медик экстренной медицинской помощи, повреждено авто "скорой".

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