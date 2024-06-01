'Соглашение четкое': Бельгия не позволяет Украине бить по России своим оружием

Бельгия заключила с Украиной соглашение, где четко очертила границы использования истребителей F-16, заявил Александер Де Кроо.

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Бельгия не дает карт-бланш Украине на использование своего оружия / Коллаж: Главред, фото: European Union, US Air Force

Бельгия не позволит Украине использовать свое оружие, в частности истребители F-16, для ударов по территории России. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо во время визита в США 31 мая, пишет Belga.

Де Кроо подчеркнул, что соглашение по безопасности между Бельгией и Украиной, которое было подписано на прошлой неделе, предусматривает поставку 30 истребителей F-16. Согласно договору, Украина может использовать самолеты только на украинской территории.

"Соглашение очень четкое. Речь идет об истребителях, которые могут быть использованы украинцами на украинской территории. Это соглашение, которое мы заключили, и я хочу его придерживаться", - подчеркнул премьер. видео дня

Премьер-министр Бельгии считает, что прежде всего нужно гарантировать возможность предоставления Украине военной поддержки со стороны США и других стран НАТО.

"Существует огромная потребность в противовоздушной обороне. Боевые самолеты могут помочь в этом, но потребуются и другие вещи. Поэтому нам надо подумать над тем, как мы можем предоставить более быстрое и качественное оборудование", - заявил Де Кроо.

Сколько стран разрешили Украине наносить удары по РФ своим оружием О поддержке украинских ударов по территории страны-агрессора РФ заявили уже 11 стран НАТО. Однако среди них пока нет Соединенных Штатов и Германии. Британия первой заявила о том, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории РФ британским оружием. Об этом еще в начале мая сказал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон. Британия передавала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и системы MLRS M270. Также Украина получала от Лондона артиллерийские системы AS-90. Президент Франции Эммануэль Макрон также выступил в поддержку украинских ударов по военным объектам на территории РФ. По его словам, Франция должна позволить Украине "нейтрализовать военные базы, с которых россияне запускают ракеты". Франция, в частности, передавала Украине дальнобойные ракеты Scalp, которые являются аналогами британских Storm Shadow, а также системы MLRS M270 и гаубицы Caesar. Швеция не против ударов Украины по России шведским оружием. Как заявил министр обороны Пол Йонсон, страна поддерживает международное право и право Украины на самозащиту. От Швеции Украина получала самоходные артиллерийские установки Archer. Чешский премьер Петр Фиала поддерживает право Украины на удары по российской территории оружием, полученным от стран Запада. Чехия передавала Украине десятки танков Т-72, а также вертолеты. Польша передала Украине танки и самоходные артиллерийские установки Krab. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Украина имеет право воевать с Россией так, как она считает нужным. "Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использована в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целям на территории агрессора, необходимые для самообороны", - заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур уверен, что страны, которые передают Украине дальнобойное оружие, должны предоставить ВСУ разрешение бить им по военным объектам на территории РФ. "Это ненормально, что Россия атакует из глубины своей территории, а украинцы воюют с одной рукой за спиной", - сказал он. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс публично поддержал право Украины на удары по РФ западным оружием и призвал партнеров снять свои ограничения. Литва призвала западных партнеров разрешить Украине применять их оружие для ударов по территории РФ. "Мы совершили ошибку с самого начала, ограничив украинцев, потому что это могло быть расценено как эскалация", - сказал литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. Отметим, Эстония, Литва и Латвия не передавали Украине дальнобойного оружия. Как заявляла министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, Украина может использовать все средства для отражения российской агрессии. "Совершенно очевидно, что они должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, которые имеют другую позицию, изменят ее", - говорила она. Нидерланды передавали Украине самоходные артиллерийские установки Caesar, а также находятся в процессе передачи истребителей F-16. Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что Оттава не устанавливала никаких ограничений, когда передавала Украине свое оружие. "Россия не имеет "красных линий", и поэтому мы должны быть уверены, что когда речь идет о защите Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на то, что происходит, мы на их стороне. И Канада не имеет никаких условий для поставки оружия в Украину, и поэтому мы будем продолжать работать с украинскими вооруженными силами", - сказала она. Канада, в частности, передавала Украине свои танки Leopard.

США разрешили Украине бить американским оружием по РФ - подробности

Напомним, администрация Байдена тайно разрешила Украине наносить удары по территории РФ, но с ограничением на атаки только в пределах приграничных регионов, откуда российские силы атакуют Украину. Впоследствии государственный секретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил разрешение ВСУ бить по РФ американским оружием.

Также президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила сигнал от США о разрешении наносить удары по территории России.

Как сообщал Главред, "зеленый свет" от Байдена на удары по территории России не распространился на один тип вооружения. США призвали Украину не бить по России дальнобойными ракетами, в частности ATACMS.

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