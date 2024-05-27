В НАТО призвали союзников разрешить ВСУ бить по РФ своим оружием: принята декларация

Декларация по снятию ограничений в использовании Украиной западного вооружения получила поддержку большинства участников заседания ПА.

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В НАТО разрабатывают новый подход к российско-украинской войне / Коллаж: Главред, фото: nato.int

Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства стран-членов разрешить Украине наносить удары западным оружием по территории России. На сайте Альянса опубликован текст соответствующей декларации.

В частности, ассамблея призвала правительства стран НАТО "поддержать Украину в ее международном праве на самооборону, сняв некоторые ограничения на использование оружия, предоставленного союзниками по НАТО, для нанесения ударов по законным целям в России".

Отмечается, что президент ПА НАТО Михал Щерба подчеркнул важность доставки в Украину систем ПВО и других жизненно важных вооружений быстро и без ограничений.

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"Им нужна наша помощь. Не через два года. Не через два месяца. Даже не через две недели. Им это нужно сейчас. Мы должны ускориться и активизироваться. Дайте Украине все, что ей нужно. Украина сможет защитить себя только в том случае, если она сможет атаковать российские линии снабжения и российские оперативные базы. Пришло время признать эту реальность и позволить Украине делать то, что она должна", - сказал Щерба на встрече.

Также в тексте говорится о скорейшей передаче Украине необходимых для победы образцов вооружения.

Жесткая декларация была одобрена подавляющим большинством из более чем 200 законодателей из 32 стран Альянса на пленарном заседании, на котором присутствовал генсек Йенс Столтенберг.

Отдельно замечается, что саммит НАТО летом "должен послать четкий сигнал о том, что союзники будут поддерживать Украину до победы и должны сделать конкретный шаг вперед к членству Украины в НАТО".

Войска НАТО в Украине - что по позиции Альянса?

В настоящее время в США и Европе обсуждают снятие ограничений для ВСУ бить западным оружием по территории России, ранее это решение считали неприемлемым из-за якобы возможной эскалации "конфликта" и угрозы Третьей мировой.

Некоторые страны-партнеры Украины уже это разрешение дали, например Великобритания (поставляющая крылатые ракеты) и Швеция (поставляющая артиллерию), а другие, в том числе Италия, пока делают осторожные заявления, но такой возможности не исключают.

Сегодня, 27 мая, генсек НАТО Йенс Столтенберг уже с большой трибуны призвал членов Альянса окончательно решить вопрос, не боясь переступить нарисованные Россией "красные линии".

"Если у нас силы НАТО будут непосредственно вовлечены в конфликт, если они будут атаковать российские объекты, в небе или на земле в Украине, то мы будем в ситуации, в которой будет очень сложно удержать НАТО вне конфликта. У нас не должно быть войск НАТО на земле или техники в небе Украины", - заявил Столтенберг на сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

Курс Украины на членство в НАТО и ЕС 7 февраля 2019 года Верховная Рада приняла закон О внесении изменений в Конституцию Украины (о стратегическом курсе государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора), инициированный президентом. За соответствующее решение проголосовали 334 народных депутата. 19 февраля этот закон торжественно подписал в парламенте пятый президент Украины Петр Порошенко. 21 февраля 2019 года изменения в Конституцию вступили в силу.

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