УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В НАТО призвали союзников разрешить ВСУ бить по РФ своим оружием: принята декларация

Яна Ставская
27 мая 2024, 18:13
94
Декларация по снятию ограничений в использовании Украиной западного вооружения получила поддержку большинства участников заседания ПА.
Военные НАТО
В НАТО разрабатывают новый подход к российско-украинской войне / Коллаж: Главред, фото: nato.int

Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства стран-членов разрешить Украине наносить удары западным оружием по территории России. На сайте Альянса опубликован текст соответствующей декларации.

В частности, ассамблея призвала правительства стран НАТО "поддержать Украину в ее международном праве на самооборону, сняв некоторые ограничения на использование оружия, предоставленного союзниками по НАТО, для нанесения ударов по законным целям в России".

Отмечается, что президент ПА НАТО Михал Щерба подчеркнул важность доставки в Украину систем ПВО и других жизненно важных вооружений быстро и без ограничений.

видео дня

"Им нужна наша помощь. Не через два года. Не через два месяца. Даже не через две недели. Им это нужно сейчас. Мы должны ускориться и активизироваться. Дайте Украине все, что ей нужно. Украина сможет защитить себя только в том случае, если она сможет атаковать российские линии снабжения и российские оперативные базы. Пришло время признать эту реальность и позволить Украине делать то, что она должна", - сказал Щерба на встрече.

Также в тексте говорится о скорейшей передаче Украине необходимых для победы образцов вооружения.

Жесткая декларация была одобрена подавляющим большинством из более чем 200 законодателей из 32 стран Альянса на пленарном заседании, на котором присутствовал генсек Йенс Столтенберг.

Отдельно замечается, что саммит НАТО летом "должен послать четкий сигнал о том, что союзники будут поддерживать Украину до победы и должны сделать конкретный шаг вперед к членству Украины в НАТО".

Войска НАТО в Украине - что по позиции Альянса?

В настоящее время в США и Европе обсуждают снятие ограничений для ВСУ бить западным оружием по территории России, ранее это решение считали неприемлемым из-за якобы возможной эскалации "конфликта" и угрозы Третьей мировой.

Некоторые страны-партнеры Украины уже это разрешение дали, например Великобритания (поставляющая крылатые ракеты) и Швеция (поставляющая артиллерию), а другие, в том числе Италия, пока делают осторожные заявления, но такой возможности не исключают.

Сегодня, 27 мая, генсек НАТО Йенс Столтенберг уже с большой трибуны призвал членов Альянса окончательно решить вопрос, не боясь переступить нарисованные Россией "красные линии".

"Если у нас силы НАТО будут непосредственно вовлечены в конфликт, если они будут атаковать российские объекты, в небе или на земле в Украине, то мы будем в ситуации, в которой будет очень сложно удержать НАТО вне конфликта. У нас не должно быть войск НАТО на земле или техники в небе Украины", - заявил Столтенберг на сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

Курс Украины на членство в НАТО и ЕС

7 февраля 2019 года Верховная Рада приняла закон О внесении изменений в Конституцию Украины (о стратегическом курсе государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора), инициированный президентом.

За соответствующее решение проголосовали 334 народных депутата.

19 февраля этот закон торжественно подписал в парламенте пятый президент Украины Петр Порошенко.

21 февраля 2019 года изменения в Конституцию вступили в силу.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине НАТО ВСУ Йенс Столтенберг война России и Украины
Реклама

Главное за день

В Украину прибудут французские инструкторы - Сырский

В Украину прибудут французские инструкторы - Сырский

18:40 Украина
Наступление на Харьковщине было прощупыванием обороны, РФ не отказалась от планов - Жорин

Наступление на Харьковщине было прощупыванием обороны, РФ не отказалась от планов - Жорин

18:20 Украина
В Китае ответили на предложение об участии в Саммите мира и выдвинули условие

В Китае ответили на предложение об участии в Саммите мира и выдвинули условие

18:15 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Нет Олега Винника : вскрылась правда о сбежавшем артисте 17045

"Нет Олега Винника": вскрылась правда о сбежавшем артисте

Гороскоп на завтра 28 мая: Девам - опасность в невинных вещах, Весам - раздражительность 4835

Гороскоп на завтра 28 мая: Девам - опасность в невинных вещах, Весам - раздражительность

Чего добилась Россия терактом в Харькове 3191

Чего добилась Россия терактом в Харькове

Налетят грозы и сильные дожди: Украину в ближайшие дни атакует непогода 3039

Налетят грозы и сильные дожди: Украину в ближайшие дни атакует непогода

Последние новости

19:10

Потери РФ в мае установили невероятный рекорд

18:40

В Украину прибудут французские инструкторы - Сырский

18:23

Что делать с клубникой, если ее много: результат удивит всех

18:20

Наступление на Харьковщине было прощупыванием обороны, РФ не отказалась от планов - Жорин

18:15

В Китае ответили на предложение об участии в Саммите мира и выдвинули условие

Путину грозит фатальное поражение, Украине нужно 200 ракет, чтобы уничтожить Крымский мост - ЧерникПутину грозит фатальное поражение, Украине нужно 200 ракет, чтобы уничтожить Крымский мост - Черник
18:13

В НАТО призвали союзников разрешить ВСУ бить по РФ своим оружием: принята декларация

18:06

Сладкая и без химии: как правильно выбрать клубнику - секрет знают не всеВидео

17:40

"Прогиб засчитан": артист-путинист рассказал, зачем диктатор позорится игрой в хоккей

17:27

Вся больница Белгорода в "трехсотых": СМИ показали реальную цену мясных штурмов РФВидео

Реклама
17:15

"Он много говорит": Зеленский жестко ответил Путину на предложение о переговорах

17:15

Можно ли запитать ноутбук от повербанка: как получить энергию и не угробить гаджет

17:00

Много пострадавших, разрушено здание: РФ ударила КАБами по центру Харькова

16:48

Ростову приготовиться: ВСУ мощно ударили по аэродрому с оккупантами - Андрющенко

16:38

Жена Романа Сасанчина пожаловалась на кризис в браке с певцом: "Дикая ненависть"

16:33

5 строгих запретов: что категорически нельзя делать 28 мая

16:23

Россия могла потерять до 50% всех РЛС в сторону Китая: СМИ - о последствиях удара ГУР

16:11

Крымский мост надо "уподводнить": Черник сказал, сколько для этого нужно ATACMS

16:02

Две системы Patriot защитят Харьков: Зеленский назвал главную проблему на фронте

15:56

Новый церковный календарь на июнь 2024: даты всех праздников

15:42

Дроны атаковали "дворец Путина" в Геленджике: новые детали ночных взрывов в РФ

Реклама
15:28

Заметить ошибку за 5 секунд смогут единицы: сложная загадка для сообразительных

15:24

"Нам всем очень больно": Светлана Тарабарова сообщила про горе в семье

15:23

В США расстреляли попуярного молодого актера

15:17

Угроза наступления РФ на севере: враг забрасывает ДРГ и обстреливает две области

15:12

Финансовый гороскоп на июнь: Девам - отдавать долги, Ракам - расходы

15:04

Военный эксперт пояснил, побоится ли Запад массово поставлять Киеву ATACMS и Taurus

14:58

Когда Украина получит первые снаряды в рамках инициативы Чехии: в МИД назвали месяц

14:20

"Трудно без семьи": Тодоренко бросила детей и страдает по этому поводу

14:13

Есть эффективное применение: почему хитрые дачники никогда не выбрасывают кофейную гущу

14:11

Когда военнообязанные должны повторно обновить данные: объяснение Минобороны

13:50

Зеленский прибыл в Испанию и раскрыл детали предстоящих переговоров: что известно

13:47

У разведенной Камалии психологические проблемы - что происходит с певицей

13:23

Отправка войск НАТО в Украину: Столтенберг сделал решительное заявление

13:19

НАТО нужно две недели, чтобы помочь Польши или Румынии в случае атаки РФ - Ходжес

13:13

РФ имеет силы для наступления на новом направлении: комбат раскрыл возможности врага

12:33

В Пенсионном фонде поменяли важный показатель для расчета пенсий: что будет с выплатами

12:24

Я пытаюсь выжить: сильно похудевшая голливудская актриса рассказала о проблемах со здоровьем

12:15

НАТО может закрыть небо над Западом Украины: СМИ раскрыли детали

12:08

"Метастазы пошли": жена Игоря Николаева рассказала о горе в их семье

12:01

Украинцам могут чаще выключать свет: почему новые тарифы усложнят ситуацию

Реклама
11:59

Тоня Матвиенко призналась, что просила у Вакарчука после смерти мамы

11:50

Что Путин сказал Шольцу накануне вторжения в Украину: канцлер раскрыл подробности

11:40

Перешли в наступление и выбили оккупантов: ВСУ продвинулись вперед на Харьковщине - ISW

11:07

Церковный праздник 28 мая: что категорически запрещено делать на святого Никиту

11:07

Путинист Евгений Петросян вышел в люди с новой спутницей - детали

11:01

Тонны пыли из Азии и жара: синоптики предупредили украинцев о переменчивой погоде

11:01

Огромная цифра: Шольц назвал ежемесячные потери РФ в войне против Украины

10:58

Россияне захватили около 60% Красногоровки: в Bild назвали села, которые потеряли ВСУ

10:39

Гороскоп на июнь 2024: Водолеям - страсть, Тельцам - трансформация

10:33

РФ проводит диверсии по всей Европе: хочет остановить поставки оружия Украине - NYT

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять