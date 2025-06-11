Одежда, которая притянет несчастье: что нельзя надевать 12 июня, приметы

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день громко щебечут воробьи
- Что нужно приготовить в этот день
- Какую одежду нельзя надевать 12 июня
12 июня церковь почитает память святых преподобных Онуфрия Великого и Петра Афонского. Как сообщает Главред, Онуфрий был египетским монахом. Он еще в юности любил проводить время в уединении. Он жил в монастыре, после чего ушел в пустыню, где прожил в молитве более 60 лет. Он ел лишь то, что находил в пустыне.
Петр Афонский жил в Константинополе. Он был воином и попал в плен к арабам. Святой Николай помог Петру освободиться из тюрьмы. После этого он поселился на горе Афон еще до появления там монастыря. Петр вел отшельнический образ жизни. Он провел в одиночестве и молитве целых 50 лет.
Что можно делать 12 июня
- В этот день можно сажать капусту. День считается благоприятным для этого.
- В этот день стоит приготовить уху. Предки верили, что она принесет в дом счастье и удачу.
- В этот день можно ходить на рыбалку. День также считается благоприятным для этого.
- В этот день нужно помолиться. У святых просят исцеления от болезней и защиты от негатива.
Что нельзя делать 12 июня
1. Нельзя 12 июня устраивать громкие гуляния. Этот день стоит провести в тишине и молитве.
2. Нельзя 12 июня косить траву. Это может навлечь болезни и беды.
3. Нельзя 12 июня ссориться, завидовать и сплетничать. Это принесет лишь проблемы.
4. Нельзя 12 июня надевать черную одежду. Она оттолкнет удачу.
5. Нельзя 12 июня одалживать соль. Вместе с ней из дома уйдет финансовое благополучие.
Приметы 12 июня
- Если в этот день дождь, то лето будет также дождливым.
- Если в этот день слышно гром, то год будет урожайным.
- Если в этот день громко щебечут воробьи, то будут осадки.
- Если в этот день на траве много росы, то лето будет жарким.
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