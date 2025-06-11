Одежда, которая притянет несчастье: что нельзя надевать 12 июня, приметы

Что можно делать 12 июня. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от беды.

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Что нельзя делать 12 июня / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день громко щебечут воробьи

Что нужно приготовить в этот день

Какую одежду нельзя надевать 12 июня

12 июня церковь почитает память святых преподобных Онуфрия Великого и Петра Афонского. Как сообщает Главред, Онуфрий был египетским монахом. Он еще в юности любил проводить время в уединении. Он жил в монастыре, после чего ушел в пустыню, где прожил в молитве более 60 лет. Он ел лишь то, что находил в пустыне.

Петр Афонский жил в Константинополе. Он был воином и попал в плен к арабам. Святой Николай помог Петру освободиться из тюрьмы. После этого он поселился на горе Афон еще до появления там монастыря. Петр вел отшельнический образ жизни. Он провел в одиночестве и молитве целых 50 лет.

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Что можно делать 12 июня

В этот день можно сажать капусту. День считается благоприятным для этого.

В этот день стоит приготовить уху. Предки верили, что она принесет в дом счастье и удачу.

В этот день можно ходить на рыбалку. День также считается благоприятным для этого.

В этот день нужно помолиться. У святых просят исцеления от болезней и защиты от негатива.

Что нельзя делать 12 июня

1. Нельзя 12 июня устраивать громкие гуляния. Этот день стоит провести в тишине и молитве.

2. Нельзя 12 июня косить траву. Это может навлечь болезни и беды.

3. Нельзя 12 июня ссориться, завидовать и сплетничать. Это принесет лишь проблемы.

4. Нельзя 12 июня надевать черную одежду. Она оттолкнет удачу.

5. Нельзя 12 июня одалживать соль. Вместе с ней из дома уйдет финансовое благополучие.

Приметы 12 июня

Если в этот день дождь, то лето будет также дождливым.

Если в этот день слышно гром, то год будет урожайным.

Если в этот день громко щебечут воробьи, то будут осадки.

Если в этот день на траве много росы, то лето будет жарким.

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