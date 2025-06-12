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Потеряете благополучие: что нельзя делать 13 июня, приметы

Ангелина Подвысоцкая
12 июня 2025, 17:33
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Что можно делать 13 июня. Строгие приметы и запреты, которые уберегут вас от зла и проблем.
приметы
Что нельзя делать 13 июня / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день воркуют голуби
  • Что нужно сделать в этот день
  • Что нельзя игнорировать 13 июня

13 июня церковь почитает память святых мучеников Акилины и Трифилия. Как сообщает Главред, Акилия родилась в городе Библиос. Она с 12 лет начала интересоваться христианством несмотря на то, что были гонения на верующих. Однажды правитель Волусиян приказал арестовать Акилину и жестоко пытать её. Девушка была юна, но она оставалась непоколебима в своей вере. Её мучили огнем и насмерть зарубили мечом. Её тело хоронил Ангел Господень.

Святой Трифилий был учеником святителя Спиридона Тримифунтского. Вскоре он стал епископом Левкуссии на Кипре. Он получил хорошее образование, стал талантливым проповедником и знатоком Священного Писания. На первом Вселенском соборе он выступил против арианской ереси.

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Что можно делать 13 июня

  • В этот день нужно помолиться. Стоит попросить сил в преодолении трудностей.
  • В этот день можно сеять гречку. Тогда будет хороший урожай.
  • В этот день помочь нуждающимся. Это принесет вам благополучие и счастье.

Что нельзя делать 13 июня

1. Нельзя 13 июня относиться небрежно к природе. Иначе из-за этого вы утратите благополучие.

2. Нельзя 13 июня игнорировать сны. Если вам приснился ручей, то вы на пути к очищению.

3. Нельзя 13 июня ругаться, злословить и желать кому-то зла. Иначе это все вернется к вам.

Приметы 13 июня

  • Если в этот день тепло, то лето будет погожим.
  • Если в этот день муравья активно строят муравейники, то лето будет дождливым.
  • Если в этот день много росы, то будет богатый урожай.
  • Если в этот день воркуют голуби, то погода будет жаркой.

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Что стоит учитывать читателю

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