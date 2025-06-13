Потеряете силу и здоровье: что ни в коем случае нельзя делать 14 июня, приметы

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день рано поют птички
- Что нужно приготовить в этот день
- Что нельзя стричь 14 июня
14 июня церковь почитает память святого пророка Елисея. Как сообщает Главред, он является одним из величайших пророков Ветхого Завета.
Елисей родился в семье зажиточного землевладельца. Он работал в поле и однажды встретил Илью и услышал о своем пророческом будущем. Елисей решил пойти за ним и обратился в христианство. После смерти Илии еще более 60 лет Елисей исполнял Божью волю. Он совершал чудеса.
Что можно делать 14 июня
- В этот день можно собирать урожай клубники и земляники. Предки считали, что собранные сегодня ягоды будут вдвое полезнее.
- В этот день стоит сварить гречневую кашу. Ею стоит угостить всех родных.
- В этот день можно делать новые покупки. Купленные вещи принесут удовольствие и долго прослужат.
Что нельзя делать 14 июня
1. Нельзя 14 июня стричь волосы и ногти. Предки верили, что так можно потерять свою силу и здоровье.
2. Нельзя 14 июня одалживать деньги или вещи из дома. Вместе с ними вы потеряете благополучие.
3. Нельзя 14 июня работать в поле. День считается неблагоприятным для подобного.
4. Нельзя 14 июня заниматься строительством и ремонтом. Иначе все пойдет наперекосяк.
Приметы 14 июня
- Если в этот день рано поют птички, то лето будет жарким.
- Если в этот день домашние животные не выходят на улицу, то будет непогода.
- Если в этот день стрекозы громко стрекочут, то скоро испортится погода.
- Если в этот день пауки активно плетут паутину, то в ближайшие дни будет жарко.
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