Кого нужно позвать домой 18 июня: строгие приметы и запреты в этот день

Что нельзя делать 18 июня. Есть несколько запретов, которые уберегут от потери благополучия.

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Что нельзя делать 18 июня / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день много комаров

Кого нужно пригласить домой в этот день

Что нельзя делать 18 июня

18 июня церковь почитает память святого мученика Леонтия. Как сообщает Главред, он был римским воином и служил в финикийском городе Триполи. Леонтий был смелым и сильным. Он не боялся преследований и открыто исповедовал христианство.

Однажды император Веспасиаон отправил в Триполь начальника военного караула Ипатия. Он должен был разоблачить Леонтия и заставить поклониться языческим идолам. Ипатий и его помощник Теодул даже попытались схватить Леонтия и в этот момент он увидел ангела.

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Они были так поражены этому, что также уверовали в Христа. Об этом узнал император и приказал поймать всех. Теодула, Леонтия и Ипатия подвергли жестким пыткам. Теодула и Ипатия усекли мечом, а Леонтия замучили до смерти.

Что можно делать 18 июня

В этот день нужно помолиться. У святого просят защиты, мужества и поддержки в трудные времена.

В этот день нужно накрыть праздничный стол и пригласить гостей. Предки верили, что как проведешь этот день, таким будет и весь год.

Что нельзя делать 18 июня

1. Нельзя 18 июня сеять и сажать. Иначе вы получите плохой урожай.

2. Нельзя 18 июня стирать и мыть пол. Предки верили, что так можно потерять благополучие.

3. Нельзя 18 июня стричь волосы. Считается, что есть риск сократить свою жизнь.

4. Нельзя 18 июня жаловаться на жизнь. Иначе вы отпугнете счастье и гармонию.

Приметы 18 июня

Если в этот день слышно гром, то будет богатый урожай зерновых.

Если в этот день дождь, то будет хороший урожай хлеба, но жидкий мед.

Если в этот день квакают лягушки, то будут затяжные дожди.

Если в этот день летает много комаров, то будет очень тепло.

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