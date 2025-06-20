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Почему нельзя убирать в доме 21 июня: строгие приметы и запреты в этот день

Ангелина Подвысоцкая
20 июня 2025, 19:00
96
Что можно делать 21 июня. Приметы, которые уберегут от потери благополучия и удачи.
приметы
Что нельзя делать 21 июня / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день суетятся пчелы
  • Что нужно выбросить в этот день
  • Что нельзя резать 21 июня

21 июня церковь почитает память святого мученика Юлиана Тарсийского. Как сообщает Главред, его матерью была христианка. С самого детства Юлиан верил в Иисуса Христа. Однако в 18 лет его поймали и целый год пытали, требуя отречься от веры. Его возили по разным городам, а мать все время следовала за сыном и молилась.

Юлиан твердо стоял на своем и не отрекся от веры. В итоге его засунули в мешок, засыпали песком и бросили в море. Так он и погиб мученической смертью. Мощи Юлиана перенесли в Антиохию.

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Что можно делать 21 июня

  • В этот день нужно провести время в душевном спокойствие, стойкости и с внутренней силой.
  • В этот день нужно помолиться. У святого просят об исцелении родных.
  • В этот день нужно попросить прощение и избавиться от всего лишнего.
  • В этот день нужно сделать доброе дело. Предки верили, что все вернется сторицей.

Что нельзя делать 21 июня

1. Нельзя 21 июня грубить, сплетничать и жадничать. Иначе это притянет беду.

2. Нельзя 21 июня ломать липовые ветки. Это считается дурным знаком.

3. Нельзя 21 июня убирать в доме и выносить мусор после полудня. Это может привести к потере благополучия.

4. Нельзя 21 июня стричь волосы. Вы можете отпугнуть от себя удачу.

Приметы 21 июня

  • Если в этот день солнечно и ясно, то все лето будет теплым.
  • Если в этот день суетятся пчелы, то будет жара.
  • Если в этот день дождь, то и август будет дождливым.
  • Если в этот день свернулись листья папоротника, то будет засуха.

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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