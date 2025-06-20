Почему нельзя убирать в доме 21 июня: строгие приметы и запреты в этот день

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день суетятся пчелы
- Что нужно выбросить в этот день
- Что нельзя резать 21 июня
21 июня церковь почитает память святого мученика Юлиана Тарсийского. Как сообщает Главред, его матерью была христианка. С самого детства Юлиан верил в Иисуса Христа. Однако в 18 лет его поймали и целый год пытали, требуя отречься от веры. Его возили по разным городам, а мать все время следовала за сыном и молилась.
Юлиан твердо стоял на своем и не отрекся от веры. В итоге его засунули в мешок, засыпали песком и бросили в море. Так он и погиб мученической смертью. Мощи Юлиана перенесли в Антиохию.
Что можно делать 21 июня
- В этот день нужно провести время в душевном спокойствие, стойкости и с внутренней силой.
- В этот день нужно помолиться. У святого просят об исцелении родных.
- В этот день нужно попросить прощение и избавиться от всего лишнего.
- В этот день нужно сделать доброе дело. Предки верили, что все вернется сторицей.
Что нельзя делать 21 июня
1. Нельзя 21 июня грубить, сплетничать и жадничать. Иначе это притянет беду.
2. Нельзя 21 июня ломать липовые ветки. Это считается дурным знаком.
3. Нельзя 21 июня убирать в доме и выносить мусор после полудня. Это может привести к потере благополучия.
4. Нельзя 21 июня стричь волосы. Вы можете отпугнуть от себя удачу.
Приметы 21 июня
- Если в этот день солнечно и ясно, то все лето будет теплым.
- Если в этот день суетятся пчелы, то будет жара.
- Если в этот день дождь, то и август будет дождливым.
- Если в этот день свернулись листья папоротника, то будет засуха.
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