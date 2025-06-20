Почему нельзя убирать в доме 21 июня: строгие приметы и запреты в этот день

Что можно делать 21 июня. Приметы, которые уберегут от потери благополучия и удачи.

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Что нельзя делать 21 июня / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день суетятся пчелы

Что нужно выбросить в этот день

Что нельзя резать 21 июня

21 июня церковь почитает память святого мученика Юлиана Тарсийского. Как сообщает Главред, его матерью была христианка. С самого детства Юлиан верил в Иисуса Христа. Однако в 18 лет его поймали и целый год пытали, требуя отречься от веры. Его возили по разным городам, а мать все время следовала за сыном и молилась.

Юлиан твердо стоял на своем и не отрекся от веры. В итоге его засунули в мешок, засыпали песком и бросили в море. Так он и погиб мученической смертью. Мощи Юлиана перенесли в Антиохию.

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Что можно делать 21 июня

В этот день нужно провести время в душевном спокойствие, стойкости и с внутренней силой.

В этот день нужно помолиться. У святого просят об исцелении родных.

В этот день нужно попросить прощение и избавиться от всего лишнего.

В этот день нужно сделать доброе дело. Предки верили, что все вернется сторицей.

Что нельзя делать 21 июня

1. Нельзя 21 июня грубить, сплетничать и жадничать. Иначе это притянет беду.

2. Нельзя 21 июня ломать липовые ветки. Это считается дурным знаком.

3. Нельзя 21 июня убирать в доме и выносить мусор после полудня. Это может привести к потере благополучия.

4. Нельзя 21 июня стричь волосы. Вы можете отпугнуть от себя удачу.

Приметы 21 июня

Если в этот день солнечно и ясно, то все лето будет теплым.

Если в этот день суетятся пчелы, то будет жара.

Если в этот день дождь, то и август будет дождливым.

Если в этот день свернулись листья папоротника, то будет засуха.

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