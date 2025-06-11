"Друг" Путина пообещал помочь Украине: что известно

Александар Вучич прибыл впервые в Украину за 12 лет.

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Сербия хочет присоединиться к восстановлению городов Украины / Коллаж: Главред, фото kremlin.ru, УНИАН

Вкратце:

Сербия готова восстановить один-два украинских города или региона

Вучич поддерживает территориальную целостность Украины

Сербия готова отстроить несколько городов или регион Украины. Об этом заявил президент Александар Вучич во время саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" в Одессе.

Во время выступления Вучич заверил, что Сербия будет оставаться верной международному праву и уставу ООН в контексте поддержки территориальной целостности государств, и по его словам, такая позиция может быть полезной Украине.

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"Я могу представить, как украинские граждане сыты по горло словами о поддержке и помощи Украине", - отметил Вучич.

Он также подчеркнул, что Сербия могла быть "вспомогательной" в усилиях по достижению прекращения огня, но, по словам Вучича, его страна хотела бы практически поддержать Украину.

"Я хотел бы получить вашу поддержку, господин президент Зеленский, чтобы мы могли взять один или два города или один небольшой регион, который мы могли бы возродить. И я думаю, что это было бы чем-то очень заметным для людей в Украине, если бы они получили четкую и очень конкретную поддержку. Что-то вроде того, что делал Азербайджан", - заявил Вучич.

Он добавил, что Украина может всегда рассчитывать на гуманитарную помощь Сербии и поддержку территориальной целостности страны.

"Мы готовы слушать вас и смотреть, как мы можем помогать вам", - подчеркнул глава Сербии.

Саммит "Украина - Юго-Восточная Европа" - последние новости

Как писал Главред, президент Владимир Зеленский во время саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" заявил, что Россия стремится установить контроль над Одессой, а в дальнейшем - выйти к границам с Румынией и Молдовой. По его словам, Одесская область является одной из ключевых мишеней для российской агрессии, направленной на дестабилизацию ситуации в регионе.

Он добавил, что Россия не воспринимает Украину как независимое государство, рассматривая ее исключительно как источник ресурсов и военный плацдарм. По его мнению, все страны региона сталкиваются с одинаковой угрозой, исходящей от одного источника дестабилизации - России.

Кроме того, во время саммита Зеленский отметил важность усиления ПВО для защиты объектов энергетической инфраструктуры и анонсировал появление новых видов оружия.

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Кто такой Александр Вучич? Александр Вучич (серб. Александр Вучић, Aleksandar Vučić; род. 5 марта 1970, Белград, Югославия) - сербский политик, государственный деятель, Президент Сербии с 31 мая 2017. До этого был дважды премьер-министром Сербии (2014-2016, 2016-2017), первым вице-премьером (2012-2014), министром обороны (2012-2013) и министром информации (1998-2000). Бывший председатель Сербской прогрессивной партии (до мая 2023). Политический курс Вучича направлен на евроинтеграцию страны и оставление дружеских отношений с Россией и Китаем. Украинские медиа называют Вучича пророссийским, пишет Википедия.

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