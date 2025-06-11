В одной из областей Украины ввели графики отключений света: в чем причина

Графики отключений электроэнергии ввели из-за удара россиян по критической инфраструктуре.

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В Херсонской области ввели графики отключений света / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

В Херсонской области россияне нанесли удар по энергетическому объекту

В результате вражеской атаки, в регионе ввели графики отключений света

В Херсонской области ввели графики отключений электроэнергии. Причина - вражеский удар по энергетическому объекту. Об этом сообщает председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в своем Telegram.

"Ситуация в энергетической системе Херсона остается сложной. Из-за уничтожения оборудования российскими ударами введены графики почасовых отключений света", - написал Прокудин. видео дня

По его словам, "Херсоноблэнерго" уже занимается формированием графиков. Их должны обнародовать завтра, 12 июня.

При этом аварийно-восстановительные работы после удара россиян продолжаются. Прокудин подчеркнул, что энергетики прилагают все усилия, чтобы восстановить электроснабжение.

В пресс-службе "Херсоноблэнерго" отметили, что из-за повреждения оборудования, подающего электричество в Херсон, в городе с вечера действуют графики аварийного отключения света.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия нанесла коварный удар по объекту энергетики в Херсонской области, поэтому ситуация с энергоснабжением в регионе остается сложной. Как заявил глава ОВА Прокудин Александр, спрогнозировать сроки восстановительных работ невозможно.

Недавно в пресс-службе НЭК "Укрэнерго" ответили, будут ли летом выключать свет. В компании сообщили, что Украину, вероятно, обойдет дефицит электроэнергии в жаркий сезон года.

В то же время, по словам нардепа Сергея Нагорняка, в Украине могут вернуться графики отключения света уже летом. Основная причина - дефицит электроэнергии из-за плановых ремонтов на энергоблоках АЭС.

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Кто такой Александр Прокудин? Александр Сергеевич Прокудин - украинский государственный служащий. Председатель Херсонской ОГА с 7 февраля 2023 года.

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