В одной из областей Украины ввели графики отключений света: в чем причина

Вкратце:
- В Херсонской области россияне нанесли удар по энергетическому объекту
- В результате вражеской атаки, в регионе ввели графики отключений света
В Херсонской области ввели графики отключений электроэнергии. Причина - вражеский удар по энергетическому объекту. Об этом сообщает председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в своем Telegram.
"Ситуация в энергетической системе Херсона остается сложной. Из-за уничтожения оборудования российскими ударами введены графики почасовых отключений света", - написал Прокудин.видео дня
По его словам, "Херсоноблэнерго" уже занимается формированием графиков. Их должны обнародовать завтра, 12 июня.
При этом аварийно-восстановительные работы после удара россиян продолжаются. Прокудин подчеркнул, что энергетики прилагают все усилия, чтобы восстановить электроснабжение.
В пресс-службе "Херсоноблэнерго" отметили, что из-за повреждения оборудования, подающего электричество в Херсон, в городе с вечера действуют графики аварийного отключения света.
Отключение света в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что Россия нанесла коварный удар по объекту энергетики в Херсонской области, поэтому ситуация с энергоснабжением в регионе остается сложной. Как заявил глава ОВА Прокудин Александр, спрогнозировать сроки восстановительных работ невозможно.
Недавно в пресс-службе НЭК "Укрэнерго" ответили, будут ли летом выключать свет. В компании сообщили, что Украину, вероятно, обойдет дефицит электроэнергии в жаркий сезон года.
В то же время, по словам нардепа Сергея Нагорняка, в Украине могут вернуться графики отключения света уже летом. Основная причина - дефицит электроэнергии из-за плановых ремонтов на энергоблоках АЭС.
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Кто такой Александр Прокудин?
Александр Сергеевич Прокудин - украинский государственный служащий. Председатель Херсонской ОГА с 7 февраля 2023 года.
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