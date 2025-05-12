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Почасовые отключения света вернутся: стало известно, в каком месяце это может произойти

Алёна Воронина
12 мая 2025, 11:07обновлено 12 мая, 12:27
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Скоро могут вернуться почасовые отключения света, ведь ожидается, что из-за надвигающейся жары может возникнуть дефицит.
Почасовые отключения света вернутся: стало известно, в каком месяце это может произойти
Почасовые отключения света могут вернуться/ коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Кратко:

  • Почасовые отключения света могут вернуться
  • Это может произойти в июле и в начале августа
  • Из-за жары может возникнуть дефицит электроэнергии

В июле и в начале августа есть риск возвращения почасовых отключений электроэнергии.

Но пока нет жары, энергосистема держится. Об этом сказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в эфире одного из телеканалов.

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"Из девяти атомных блоков пять у нас находится в работе, четыре в ремонте. Это достаточно много. Пока что нет такой жары. И вы помните, в прошлом году, когда была большая жара в июне-июле, у нас были серьезные почасовые графики. Особенно они были большие в Киеве - по восемь, по 12 часов", - отметил Омельченко.

Он отметил, что с тех пор несколько ситуация улучшилась. Из тех мощностей, которые были разрушены или повреждены из-за ударов российских оккупантов, значительную часть удалось восстановить. Поэтому на сегодня, если активные атаки не возобновятся, серьезной угрозы отключений электроэнергии не ожидается.

Эксперт обратил внимание, что за последнее время в Украине было построено много солнечных электростанций. Поэтому в дневные часы весной и летом будет наблюдаться профицит электроэнергии. А вот вечером, как раз когда есть пики потребления электроэнергии, в Украине может возникать определенный дефицит. Ведь солнечные электростанции не производят вечером такое количество электрической энергии, как днем.

"Увеличивается потребление электрической энергии. И кроме того, блоки атомные находятся в ремонте. Поэтому существуют риски... Это не значит, что на 100% так будет, но определенные риски есть, что могут в жаркие дни и в июле, в начале августа быть определенные ограничения, могут быть почасовые графики отключений. Но это только в том случае, если будет дефицит мощности, если мы не сможем покрывать этот дефицит мощности импортом электрической энергии", - пояснил Омельченко.

Владимир Омельченко
Владимир Омельченко/ скрин

Смотрите видео с комментарием Омельченко:

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Генерация электроэнергии в Украине/ Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Укрэнерго прокомментировали ситуацию с возможным возвращением отключений света в Украине. Реальная потребность в рациональном потреблении электроэнергии действительно есть, отметили в компании.

Также ранее сообщалось, что энергоблоки остановятся на ремонт - стало известно, будут ли выключать свет летом. Харченко рассказал, возможны ли отключения электроэнергии в теплое время года и что на это будет влиять.

Напомним, в Украину могут вернуться графики отключения света - названы сроки. Граждан призвали устанавливать солнечные батареи и системы накопления энергии.

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Кто такой Владимир Омельченко

Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова.

Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики.

В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения;

1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства экономики Украины;

1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти;

2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины;

С февраля 2007 г. — эксперт Центра Разумкова, с 2013 года — директор энергетических программ.

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