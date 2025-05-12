Согласна ли Украина на переговоры без перемирия: Ермак раскрыл позицию Киева

Москва может использовать переговорный процесс как способ ослабить санкционное давление, не исключил Андрей Ермак.

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Андрей Ермак прокомментировал перспективы переговоров с РФ / коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

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Ермак прокомментировал возможность начала переговоров с Россией

Позиция Украины полностью совпадает с позицией западных союзников

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал возможность начала переговоров с Россией без предварительного прекращения боевых действий.

Как подчеркнул он в интервью РБК-Украина, ключевым моментом в этом вопросе является слово "если", ведь Украина уже сталкивалась с подобными ситуациями в прошлом и хорошо понимает, к чему может привести участие в переговорах без режима тишины.

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Однако, по мнению Ермака, важным является и то, как подобный формат воспримут в США и Европе, особенно с точки зрения безопасности всего региона.

Он подчеркнул, что Москва, скорее всего, будет использовать переговорный процесс как способ ослабить санкционное давление, при этом не имея реального намерения прекратить войну.

"Россия просто пытается обмануть — и вопрос в том, готовы ли западные партнёры позволить себя обмануть. Ответ очевиден — нет", — отметил Ермак.

Он добавил, что позиция Украины полностью совпадает с позицией западных союзников: сначала прекращение огня — затем диалог. Это, по его словам, подтверждают все последние публичные заявления как в США, так и в Европе.

Отвечая на вопрос о том, возможны ли переговоры с кем-то другим, кроме Владимира Путина, Ермак подчеркнул, что в современной России решения такого уровня принимает исключительно он.

"Да, он может поручить технические моменты своим представителям, но в итоге всё зависит от одного человека", — заметил он.

Перспективы мирных переговоров

Ермак убежден, что как первый шаг для начала каких-либо переговоров должно быть объявлено 30-дневное перемирие, которое будет четко мониториться: "Мы считаем, что лидерство должно быть за американцами, которые имеют для этого все возможности. Безусловно, с участием европейцев".

Он отметил, что на всех этапах должна участвовать Европа, потому что Украина – это часть Европы, Украина – будущий член Европейского Союза. А после этого может начаться согласование формата переговоров.

"Весь перечень вопросов, которые требуются для окончания войны, станет предметом этих переговоров. Украина должна быть сильной на этих переговорах. Украина точно не позволит с собой разговаривать на языке каких-либо ультиматумов. Основой этих переговоров должно быть международное право, устав Организации Объединенных Наций", – пояснил он.

В случае согласия РФ можно будет перейти к следующему этапу, к которому готовы партнеры Украины.

"Если нет, то пожалуйста, должно быть давление на Россию и санкциями, и иными действиями, абсолютно конкретно и четко. Потому что мы не верим России. Мы считаем, что они понимают только язык силы", - добавил глава ОП.

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Ранее Трамп заявил о том, что Украина немедленно должна согласиться на переговоры с РФ в Турции. Американский президент отреагировал на заявление Путина о готовности к переговорам.

Напомним, ранее Зеленский заявил о том, что лично будет ждать Путина в четверг в Турции. Президент ожидает прекращения огня 12 мая.

Как сообщал Главред, ранее Путин предложил Украине прямые переговоры в Турции 15 мая. Он заявил, что позвонит с такой просьбой Эрдогану. Дескать, Россия готова к переговорам "без предварительных условий", но в то же время будет, мол, стремиться "к устранению первопричин конфликта".

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Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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