Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Согласна ли Украина на переговоры без перемирия: Ермак раскрыл позицию Киева

Алексей Тесля
12 мая 2025, 09:12
216
Москва может использовать переговорный процесс как способ ослабить санкционное давление, не исключил Андрей Ермак.
Ермак, Путин
Андрей Ермак прокомментировал перспективы переговоров с РФ / коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Главное:

  • Ермак прокомментировал возможность начала переговоров с Россией
  • Позиция Украины полностью совпадает с позицией западных союзников

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал возможность начала переговоров с Россией без предварительного прекращения боевых действий.

Как подчеркнул он в интервью РБК-Украина, ключевым моментом в этом вопросе является слово "если", ведь Украина уже сталкивалась с подобными ситуациями в прошлом и хорошо понимает, к чему может привести участие в переговорах без режима тишины.

видео дня

Однако, по мнению Ермака, важным является и то, как подобный формат воспримут в США и Европе, особенно с точки зрения безопасности всего региона.

Он подчеркнул, что Москва, скорее всего, будет использовать переговорный процесс как способ ослабить санкционное давление, при этом не имея реального намерения прекратить войну.

"Россия просто пытается обмануть — и вопрос в том, готовы ли западные партнёры позволить себя обмануть. Ответ очевиден — нет", — отметил Ермак.

Он добавил, что позиция Украины полностью совпадает с позицией западных союзников: сначала прекращение огня — затем диалог. Это, по его словам, подтверждают все последние публичные заявления как в США, так и в Европе.

Отвечая на вопрос о том, возможны ли переговоры с кем-то другим, кроме Владимира Путина, Ермак подчеркнул, что в современной России решения такого уровня принимает исключительно он.

"Да, он может поручить технические моменты своим представителям, но в итоге всё зависит от одного человека", — заметил он.

Перспективы мирных переговоров

Ермак убежден, что как первый шаг для начала каких-либо переговоров должно быть объявлено 30-дневное перемирие, которое будет четко мониториться: "Мы считаем, что лидерство должно быть за американцами, которые имеют для этого все возможности. Безусловно, с участием европейцев".

Он отметил, что на всех этапах должна участвовать Европа, потому что Украина – это часть Европы, Украина – будущий член Европейского Союза. А после этого может начаться согласование формата переговоров.

"Весь перечень вопросов, которые требуются для окончания войны, станет предметом этих переговоров. Украина должна быть сильной на этих переговорах. Украина точно не позволит с собой разговаривать на языке каких-либо ультиматумов. Основой этих переговоров должно быть международное право, устав Организации Объединенных Наций", – пояснил он.

В случае согласия РФ можно будет перейти к следующему этапу, к которому готовы партнеры Украины.

"Если нет, то пожалуйста, должно быть давление на Россию и санкциями, и иными действиями, абсолютно конкретно и четко. Потому что мы не верим России. Мы считаем, что они понимают только язык силы", - добавил глава ОП.

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Ранее Трамп заявил о том, что Украина немедленно должна согласиться на переговоры с РФ в Турции. Американский президент отреагировал на заявление Путина о готовности к переговорам.

Напомним, ранее Зеленский заявил о том, что лично будет ждать Путина в четверг в Турции. Президент ожидает прекращения огня 12 мая.

Как сообщал Главред, ранее Путин предложил Украине прямые переговоры в Турции 15 мая. Он заявил, что позвонит с такой просьбой Эрдогану. Дескать, Россия готова к переговорам "без предварительных условий", но в то же время будет, мол, стремиться "к устранению первопричин конфликта".

Другие новости:

Кто такой Андрей Ермак

Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Путин Андрей Ермак Переговоры о прекращении огня
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Согласна ли Украина на переговоры без перемирия: Ермак раскрыл позицию Киева

Согласна ли Украина на переговоры без перемирия: Ермак раскрыл позицию Киева

09:12Украина
Зеленский перехватил инициативу у Путина: что происходит в мирных переговорах

Зеленский перехватил инициативу у Путина: что происходит в мирных переговорах

08:13Война
Кремль манипулирует в вопросе перемирия: в ISW раскрыли детали

Кремль манипулирует в вопросе перемирия: в ISW раскрыли детали

06:49Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на неделю с 12 по 18 мая: Весам будет больно, Рыбам нужен отдых

Гороскоп Таро на неделю с 12 по 18 мая: Весам будет больно, Рыбам нужен отдых

Драить не нужно - что положить в унитаз, чтобы избавиться от известкового налета

Драить не нужно - что положить в унитаз, чтобы избавиться от известкового налета

Где цифра 6 среди 8: только гений угадает за 5 секунд

Где цифра 6 среди 8: только гений угадает за 5 секунд

Мокрый снег, грозовые дожди и морозы: когда отступит холодина

Мокрый снег, грозовые дожди и морозы: когда отступит холодина

Россиян начинает бесить 9 мая - что изменилось и в чем причина

Россиян начинает бесить 9 мая - что изменилось и в чем причина

Последние новости

09:25

Гороскоп на завтра 13 мая: Львам - неожиданная встреча, Стрельцам - путешествие

09:22

"Это счастье": Могилевская наконец-то показала своего таинственного мужа

09:12

Согласна ли Украина на переговоры без перемирия: Ермак раскрыл позицию Киева

09:12

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 мая (обновляется)

09:00

"Это салфетка для носа": у Макрона высмеяли фейк Захаровой о наркотикахВидео

Фейковая военная техника и исторические ляпы: Коваленко – о позоре Путина на параде 9 маяФейковая военная техника и исторические ляпы: Коваленко – о позоре Путина на параде 9 мая
08:30

Переговоры в Стамбуле: почему конец войны отодвигаетсямнение

08:18

У ВСУ успех на востоке, россияне продвинулись на двух направлениях – ISW

08:18

Карта Deep State онлайн за 12 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:13

Зеленский перехватил инициативу у Путина: что происходит в мирных переговорах

Реклама
08:02

С букетом на концерте: сын Софии Ротару удивил фотографией счастливой мамы

07:42

Украинцы могут получить 25% скидки на коммуналку: кого коснется и что надо сделать

07:10

Чем отличаются львята: ответ нужно дать за 15 секунд

06:49

Кремль манипулирует в вопросе перемирия: в ISW раскрыли детали

06:27

Предпереговорные маневры вокруг Трампа и для Трампамнение

05:50

Необычный ребус для сверхразумов: найдите на игровой площадке свечу за 5 секунд

05:15

Гороскоп по лунному календарю: что не следует делать 12 мая, чтобы не потерять достаток

04:45

Для чего опытные дачники собирают шишки: о проблемах с огородом можно забытьВидео

04:15

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти енота

03:55

Вместо ПВО - макеты, Путин "оголил" почти всю Россию - КоваленкоВидео

03:30

"Годами "отхаркивать": раскрыт худший сценарий переговоров с РФ в Турции

Реклама
01:43

"Тор-М2" не выдержал удара: как ВСУ уничтожили российский ЗРКВидео

01:30

Мама и папа ушли в отрыв: Меган Маркл показала жаркие поцелуи и объятия с мужем

00:45

Российский след в варшавском пожаре: Туск сделал громкое заявление

00:33

Ведутся интенсивные переговоры, скоро будет поворот в войне - The Economist

11 мая, воскресенье
23:47

Теневая схема Москвы: как нефть минует санкции

23:15

"Трясло" 4,6 баллов: в Одесской области ощутили землетрясение

22:45

Зеленский предупредил о последствиях отказа РФ от прекращения огня: подробности

22:43

"Уникальная" техника, которая никогда не окажется на фронте: как опозорился ПутинВидео

22:21

Путин потребует капитуляции Киева: СМИ о вероятном сценарии переговоров в Турции

22:09

В жару лучше забрать из машины: 10 вещей не стоит оставлять в салоне

21:49

Елена Мозговая показала троих дочерей от трех разных мужчин на одном фото

21:20

Прямые переговоры Зеленского с Путиным: Маркарова раскрыла позицию Киева

21:18

Парад лома: как Путин маскирует танковый кризис показухой на Красной площадимнение

20:55

Ольга Сумская "послала" подписчика после комментария про дочерей: "Провоцируете"

20:47

Как помыть мультипечь за несколько минут: копеечный лайфхакВидео

20:41

"Я лично буду ждать Путина в четверг в Турции": Зеленский сделал заявление

20:31

"Врежет" 5-градусный мороз: в каких регионах будут дожди и снег

20:21

Разведение сил на фронте: эксперт пояснил, что не так с предложением Келлога

19:43

Зачем Путину стоит согласиться на паузу: эксперт сделал прогноз

19:30

Переговоры с РФ в Стамбуле и реакция Украины: главные новости Украины (дайджест)

Реклама
19:25

Украина немедленно должна согласиться на переговоры с РФ в Турции - Трамп

19:25

Трамп может усилить давление на Киев: ВВС о вероятном ответе на ультиматум Путина

19:16

Доллар по 55 грн/доллар: НБУ удивил неутешительным прогнозом

18:49

Сбросили КАБ на село: последствия удара на Харьковщине

18:31

Во Франции назвали условие присоединения Европы к переговорам Украины с РФ

18:26

Венгрия увеличивает армию вдвое - пойдет ли Орбан на вторжение в Украину

18:21

Ziferblat в стильных костюмах "порвали" бирюзовую дорожку открытия Евровидения-2025

18:06

К вам придет счастье и здоровье: строгие приметы 12 мая

17:31

Рынок существенно затрясет: цены на любимый продукт украинцев могут "взлететь"

17:20

Путин может готовить замену Герасимову: в АТЕШ узнали о разборках в Кремле

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять