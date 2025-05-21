Украине грозят новые отключения света: эксперт предупредил, кто в зоне риска

ГЭС не смогут компенсировать пиковое потребление во время длительных периодов жары, отметил Попенко.

https://glavred.info/ukraine/ukraine-grozyat-novye-otklyucheniya-sveta-ekspert-predupredil-kto-v-zone-riska-10666691.html Ссылка скопирована

В Украине возможны отключения света летом / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Ключевые тезисы Попенка:

Летом в Украине могут выключать электроэнергию летом

Причины - жара и дефицит природного газа

В случае дефицита свет сначала будут выключать бизнесу, а не населению

В Украине существует риск отключений электроэнергии в летний период. Привести к отключениям может жара и нехватка природного газа. Об этом сообщил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире программы "Киевское время".

По его словам, особую тревогу вызывает то, что гидроэлектростанции не смогут компенсировать пиковое потребление электроэнергии в период летней жары.

видео дня

"Покрыть пиковые нагрузки летом нам будет сложно, если температурный режим будет держаться +30 и выше хотя бы в течение 2-3 недель. Мы должны об этом говорить, что с газом есть огромная проблема. Пиковые нагрузки на сегодня мы можем покрыть исключительно за счет газа", - отметил Попенко.

Он также уточнил, что в случае возникновения дефицита электроэнергии в первую очередь ограничения электроснабжения будут касаться бизнеса, а не бытовых потребителей.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Отключения электроэнергии в Украине - новости по теме

Напомним, летом энергоблоки АЭС и ТЭС в Украине, как и каждый год, будут останавливать для плановых ремонтов. По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, энергосистема сейчас в лучшем состоянии, чем в прошлом году, и серьезных отключений света не ожидается.

Также по словам нардепа Сергея Нагорняка, в Украине могут вернуться графики отключения света уже летом. Причина - дефицит электроэнергии из-за плановых ремонтов на энергоблоках АЭС.

Как сообщал Главред, в июле и в начале августа возможны почасовые отключения электроэнергии, если вернется жара и возрастет потребление, предупредил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Сейчас энергосистема держится: из 9 атомных блоков работают 5, часть мощностей уже восстановлена после атак.

Читайте также:

Кто такой Олег Попенко Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал главой комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред