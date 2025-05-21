Украине грозят новые отключения света: эксперт предупредил, кто в зоне риска

Ключевые тезисы Попенка:
- Летом в Украине могут выключать электроэнергию летом
- Причины - жара и дефицит природного газа
- В случае дефицита свет сначала будут выключать бизнесу, а не населению
В Украине существует риск отключений электроэнергии в летний период. Привести к отключениям может жара и нехватка природного газа. Об этом сообщил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире программы "Киевское время".
По его словам, особую тревогу вызывает то, что гидроэлектростанции не смогут компенсировать пиковое потребление электроэнергии в период летней жары.
"Покрыть пиковые нагрузки летом нам будет сложно, если температурный режим будет держаться +30 и выше хотя бы в течение 2-3 недель. Мы должны об этом говорить, что с газом есть огромная проблема. Пиковые нагрузки на сегодня мы можем покрыть исключительно за счет газа", - отметил Попенко.
Он также уточнил, что в случае возникновения дефицита электроэнергии в первую очередь ограничения электроснабжения будут касаться бизнеса, а не бытовых потребителей.
Отключения электроэнергии в Украине - новости по теме
Напомним, летом энергоблоки АЭС и ТЭС в Украине, как и каждый год, будут останавливать для плановых ремонтов. По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, энергосистема сейчас в лучшем состоянии, чем в прошлом году, и серьезных отключений света не ожидается.
Также по словам нардепа Сергея Нагорняка, в Украине могут вернуться графики отключения света уже летом. Причина - дефицит электроэнергии из-за плановых ремонтов на энергоблоках АЭС.
Как сообщал Главред, в июле и в начале августа возможны почасовые отключения электроэнергии, если вернется жара и возрастет потребление, предупредил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Сейчас энергосистема держится: из 9 атомных блоков работают 5, часть мощностей уже восстановлена после атак.
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Кто такой Олег Попенко
Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал главой комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.
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