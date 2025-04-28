Будут ли в Украине отключения света из-за блэкаута в Европе

Сейчас Украина практически не импортирует электроэнергию из Европы.

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Как блэкаут в Европе повлияет на ситуацию в Украине / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

В Европе произошли масштабные отключения электроэнергии. Однако это не должно повлиять на Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники на энергетическом рынке Украины.

Несмотря на то, что Украина является частью европейской энергосистемы, ситуация в стране остается стабильной. Сейчас Украина практически не импортирует электроэнергию.

"Мы сейчас почти не импортируем электроэнергию - это может быть только в некоторые часы и в очень малых объемах. В основном идет экспорт", - отметил собеседник. видео дня

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что Украина готова помочь в восстановлении стабильной работы энергосетей партнеров и союзников в Европе.

"Мы готовы поделились знаниями и опытом, полученными, в частности, за время систематических российских атак на энергетическую инфраструктуру. Мы благодарны странам ЕС за поддержку и всегда готовы оказать помощь!" - написал Галущенко.

Отключение света в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Укрэнерго прокомментировали ситуацию с возможным возвращением отключений света в Украине. Реальная потребность в рациональном потреблении электроэнергии действительно есть, отметили в компании.

Также ранее сообщалось, что отключения света могут вернуться - была названа главная причина. Главная причина возможного отключения света - вывод атомных блоков в ремонт.

Напомним, сообщалось, что за газ и свет придется платить больше - когда может вырасти цена. Цены на электроэнергию и газ могут вырасти - эксперт рассказал, когда это может произойти.

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Кто такой Герман Галущенко? Герман Валерьевич Галущенко - министр энергетики Украины с 29 апреля 2021 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 13 мая 2021 года, сообщает "Википедия".

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