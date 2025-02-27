В Украине ограничивают поставки электроэнергии: заденет ли бытовых потребителей

Причина введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак.

https://glavred.info/ukraine/v-ukraine-ogranichivayut-postavki-elektroenergii-zadenet-li-bytovyh-potrebiteley-10643261.html Ссылка скопирована

В Украине ограничат поставки электроэнергиия / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Alexei_other, Pixabay/Vika_Glitter

Важно:

28 февраля применят ограничения мощности поставок электроэнергии

Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется

В пятницу, 28 февраля, будет применять ограничения мощности промышленности и бизнеса в утренние и вечерние часы.

"Завтра, 28 февраля, будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса с 05:00 до 10:00 и с 16:00 до 22:00. Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется", - говорится в сообщении НЭК Укрэнерго в Telegram.

видео дня

Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак, отмечается в сообщении.

НЭК отмечает, что энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование, а в графиках ограничений возможны изменения.

/ t.me/Ukrenergo

Что известно об ограничениях подачи электроэнергии

На выходные, понедельник и четверг Укрэнерго не сообщало о каких-либо ограничениях, во вторник они анонсировались с 05:00 до 08:00 и с 15:00 до 24:00, в среду с 16:00 до 19:00.

Как ранее объясняли в НЭК, ограничение мощности промышленности и бизнеса означает ее уменьшение до того или иного уровня.

/ Главред

Ранее сообщалось о том, что в Украине ограничивают поставки электроэнергии. Украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после вражеских атак.

Как сообщал ранее Главред, отключения света вернутся - стало известно, при каком морозе начнут действовать графики. Февраль в Украине может быть сложным.

Ранее в Укрэнерго сделали заявление относительно отключения электроэнергии в Украине в феврале. Стабилизационные графики отключений света могут быть снова введены из-за морозов.

Читайте также:

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред