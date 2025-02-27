В Украине ограничивают поставки электроэнергии: заденет ли бытовых потребителей

Важно:
- 28 февраля применят ограничения мощности поставок электроэнергии
- Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется
В пятницу, 28 февраля, будет применять ограничения мощности промышленности и бизнеса в утренние и вечерние часы.
"Завтра, 28 февраля, будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса с 05:00 до 10:00 и с 16:00 до 22:00. Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется", - говорится в сообщении НЭК Укрэнерго в Telegram.
Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак, отмечается в сообщении.
НЭК отмечает, что энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование, а в графиках ограничений возможны изменения.
Что известно об ограничениях подачи электроэнергии
На выходные, понедельник и четверг Укрэнерго не сообщало о каких-либо ограничениях, во вторник они анонсировались с 05:00 до 08:00 и с 15:00 до 24:00, в среду с 16:00 до 19:00.
Как ранее объясняли в НЭК, ограничение мощности промышленности и бизнеса означает ее уменьшение до того или иного уровня.
Ранее сообщалось о том, что в Украине ограничивают поставки электроэнергии. Украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после вражеских атак.
Как сообщал ранее Главред, отключения света вернутся - стало известно, при каком морозе начнут действовать графики. Февраль в Украине может быть сложным.
Ранее в Укрэнерго сделали заявление относительно отключения электроэнергии в Украине в феврале. Стабилизационные графики отключений света могут быть снова введены из-за морозов.
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Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
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