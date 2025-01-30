В Украину вернутся отключения: когда ждать

Уже в феврале, все выглядит так, что среднесуточные температуры снизятся до -10 градусов.

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В Украину могут вернуться отключения света / коллаж: Главред, фото: pixabay

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В феврале Украину ждет похолодание: морозы до -16 градусов

Из-за ухудшения погодных условий стабилизационные графики отключений света могут вернуться

Эта зима прошла практически без отключений электроэнергии, в том числе благодаря теплой погоде. Однако уже в феврале Украину ждет похолодание, поэтому ситуация может измениться. Таким образом, как заявляет председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев, стабилизационные графики отключений света могут быть снова введены.

По его словам, в Киеве сейчас настолько теплая погода, что посреди зимы начали цвести весенние растения. Кроме этого, тепло и туманы несут теплые и умеренно влажные циклоны с Атлантики.

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"Сейчас такая воздушная масса в центральной Европе смешалась с горячим сухим воздухом из Сахары. Именно поэтому в Украине сейчас так тепло и цветут сакуры. И главное, мы экономим электроэнергию и не имеем стабилизационных ограничений потребителей - "отключений света", - добавляет Игнатьев в разговоре с "Телеграфом".

Генерация электроэнергии в Украине - инфографика / Главред

В то же время антициклон с арктическим холодом, надвигающийся на Украину, сейчас формируется над Алеутским минимумом (самой холодной точкой Земли).

"С 5 февраля прогнозируются морозы до -16 градусов. По данным метеорадара Ventusky, холодная погода может продержаться до 10 февраля на всей территории Украины. И это означает, что среднесуточные температуры снизятся до - 10 градусов", - говорит Игнатьев.

Не секрет, что низкие температуры воздуха приводят к дефициту в энергосистеме.

"Напомню, что уже за последние 3 года доказано в Украине: при снижении средних температур до -5 градусов в энергосистеме потенциально возникает дефицит в пиковые часы (утро и вечер) на уровне 2 ГВт часов. Пока что технически этот дефицит мы можем покрыть на уровне 2,1 ГВт часов, но при наличии этой электроэнергии у наших европейских соседей", - рассказывает собеседник.

По словам Игнатьева, при среднесуточных температурах -10 градусов дефицит в пиковые часы потенциально может составлять до 4 ГВт часов.

"Поэтому, вероятно, это заставит диспетчера вводить утренние и вечерние стабилизационные отключения", - подытожил председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.

Прогноз погоды в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, сегодня, 30 января, в некоторых регионах ударит "минусовая" погода. 3 уровень опасности объявили из-за опасности снежных лавин объявили в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Также недавно стала известна дата резкого похолодания в Украине. В начале февраля есть все шансы вернуться к более зимнему характеру погоды. Вполне вероятно, что вернутся и морозы, отмечает синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Версии разнятся и, с другой стороны, некоторые синоптики предостерегают, что украинцев ждет аномально теплый февраль. Средняя температура воздуха в феврале прогнозируется в пределах от -3°C до +2°C, что на 1,5-2°C превышает обычные показатели для этого периода.

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Кто такой Станислав Игнатьев? Станислав Игнатьев - председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и генеральный директор Solar Generation.

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