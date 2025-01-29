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Влупил почти 7-балльный шторм: в Украине началась мощная магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
29 января 2025, 06:15
397
Эта магнитная буря может серьезно повлиять на ваше самочувствие.
магнитная буря
Украину атаковала почти 7-балльная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

Украину накрыла мощная магнитная буря. Она может серьезно повлиять на ваше самочувствие. Об этом сообщает meteoagent.

Эта буря началась 24 января и ударила с 4-балльной мощности. 25-28 января включительно она была более сильной - 5 баллов. Ожидалось, что буря пойдет на спад, но она усилилась снова. 29 января мощность бури составляет почти 7 баллов.

видео дня

На следующий день её мощность будет минимальной, но уже 31 января начнется новая буря. Она ударит сначала с 3-балльной мощностью, потом увеличится до 4-х баллов, после чего вновь опустится до трех.

магнитная буря
Украину атаковала почти 7-балльная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошла 1 вспышка класса С. Сообщается, что 29 января могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 15%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 55 солнечных пятен.

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Как магнитная буря влияет на человаека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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