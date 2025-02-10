В Украине ограничивают поставки электроэнергии: коснется ли бытовых потребителей

Важно:
- Причина отключений - существенное снижение температуры воздуха
- Фиксируют рост уровня потребления электроэнергии в стране
В Украине фиксируют рост уровня потребления электроэнергии в стране. С 06:00 до 21:00 применяются ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Как сообщили в НЭК Укрэнерго, по состоянию на 7:30 уровень потребления был на 1,9% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня - в пятницу.
Отмечается, что 9 февраля суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 8,6% выше, чем в предыдущее воскресенье - 2 февраля. Главная причина - существенное снижение температуры воздуха.
В Укрэнерго напомнили, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после вражеских атак. Восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. Впрочем, для сбалансирования энергосистемы сегодня применяются ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
"Для бытовых потребителей меры ограничения потребления пока не применяются", - указано в сообщении.
В компании подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может меняться.
Ранее сообщалось об аварийных отключениях. В Украине наблюдается тенденция к увеличению потребления электроэнергии. Из-за повреждений вследствие ударов ракет и дронов были применены отключения.
Как сообщал ранее Главред, отключения света вернутся - стало известно, при каком морозе начнут действовать графики. Февраль в Украине может быть сложным.
Ранее в Укрэнерго сделали заявление относительно отключения электроэнергии в Украине в феврале. Стабилизационные графики отключений света могут быть снова введены из-за морозов.
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Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
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