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В Украине ограничивают поставки электроэнергии: коснется ли бытовых потребителей

Алексей Тесля
10 февраля 2025, 13:17
153
Украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после вражеских атак.
В Украине ограничивают поставки электроэнергии: коснется ли бытовых потребителей
В Украине ограничивают поставки электроэнергии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Важно:

  • Причина отключений - существенное снижение температуры воздуха
  • Фиксируют рост уровня потребления электроэнергии в стране

В Украине фиксируют рост уровня потребления электроэнергии в стране. С 06:00 до 21:00 применяются ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Как сообщили в НЭК Укрэнерго, по состоянию на 7:30 уровень потребления был на 1,9% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня - в пятницу.

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Отмечается, что 9 февраля суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 8,6% выше, чем в предыдущее воскресенье - 2 февраля. Главная причина - существенное снижение температуры воздуха.

В Укрэнерго напомнили, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после вражеских атак. Восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. Впрочем, для сбалансирования энергосистемы сегодня применяются ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

"Для бытовых потребителей меры ограничения потребления пока не применяются", - указано в сообщении.

В компании подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может меняться.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
/ Главред

Ранее сообщалось об аварийных отключениях. В Украине наблюдается тенденция к увеличению потребления электроэнергии. Из-за повреждений вследствие ударов ракет и дронов были применены отключения.

Как сообщал ранее Главред, отключения света вернутся - стало известно, при каком морозе начнут действовать графики. Февраль в Украине может быть сложным.

Ранее в Укрэнерго сделали заявление относительно отключения электроэнергии в Украине в феврале. Стабилизационные графики отключений света могут быть снова введены из-за морозов.

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ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

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