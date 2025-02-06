В 8 областях введены аварийные отключения света: где не будет электроэнергии

Кратко:
- В 8 областях Украины были введены аварийные отключения света
- Наблюдается тенденция к увеличению потребления электроэнергии в Украине
В восьми областях Украины в четверг, 6 февраля, были введены аварийные отключения света. Украинцев призывают ответственнее потреблять электроэнергию.
Об этом сообщили в Укрэнерго. В компании отметили, что необходимость экономного потребления сохраняется.
"Вследствие повреждений, нанесенных вражескими ракетно-дронными атаками объектам генерации и передачи электроэнергии, в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично) и Черкасской (частично) областях утром вынужденно были применены аварийные отключения", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что наблюдается тенденция к увеличению потребления электроэнергии. Так, сегодня по состоянию на 9:00 уровень потребления электроэнергии был на 1,3% выше, чем в это же время предыдущего дня - в среду.
"Напоминаем, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дронных атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно в период с 7:00 до 20:00. Ограничьте использование мощных электроприборов в это время", - обратились в "Укрэнерго" с призывом к украинцам.
В то же время в компании предупредили, что ситуация в энергосистеме может меняться.
Отключение света в Украине - последние новости
Напомним, в предыдущий раз отключения света вводились 4 февраля - электроэнергию выключали в четырех областях. Из-за атаки оккупантов ракетами и дронами Укрэнерго ввело аварийные отключения в части областей.
Как сообщал ранее Главред, отключения света вернутся - стало известно, при каком морозе начнут действовать графики. Февраль в Украине может быть сложным: если будут более сильные морозы, могут снова начаться отключения электроэнергии, отметил директор центра исследований энергетики Александр Харченко.
Также в Укрэнерго сделали заявление относительно отключения электроэнергии в Украине в феврале. Стабилизационные графики отключений света могут быть снова введены из-за морозов, отметил председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев. По его словам, уже в феврале, все выглядит так, что среднесуточные температуры снизятся до -10 градусов.
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Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
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