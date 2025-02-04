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В Украине ввели аварийные отключения электроэнергии: где не будет света

Марина Фурман
4 февраля 2025, 08:50
329
В четырех регионах Украины действуют экстренные отключения света.
отключения света
В Украине ввели аварийные отключения света / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Укрэнерго ввело экстренные отключения света в четырех регионах
  • Свет будут выключать в Донецкой, Кировоградской, Сумской и Днепропетровской областях

Во вторник, 4 февраля, Укрэнерго ввело аварийные отключения электроэнергии в нескольких регионах Украины. Об этом сообщают ДТЭК, Кировоградоблэнерго и Сумыоблэнерго.

В ДТЭК уточнили, что по команде Укрэнерго в Днепропетровской и Донецкой областях сегодня снова применяются экстренные отключения.

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Кроме того, на сайтах Сумыоблэнерго и Кировоградоблэнерго также сообщают об аварийных отключениях электроэнергии.

"Очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых. Графики почасовых отключений не применяются", - предупреждают энергетики.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
Как сэкономить на электроэнергии/ Инфографика: Главред

Отключения света в Украине - последние новости

Как писал Главред, предыдущий раз аварийные отключения света вводились 3 февраля. Электроэнергию отключали в 9 областях Украины: в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично), Черкасской (частично) и Киевской (частично). Причиной введения отключений называли перегрузки в сети и дроновые атаки врага.

Отключения света также вводились 1 февраля - электроэнергию выключали в семи регионах. Из-за атаки оккупантов ракетами и дронами Укрэнерго ввело аварийные отключения в части областей.

Напомним, в ночь на 28 января 2025 года российская оккупационная армия атаковала Украину с помощью 100 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов. В результате ночной атаки был поврежден инфраструктурный объект, Умань осталась без света, энергетики работали над восстановлением электроснабжения.

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Что известно о ДТЭК?

ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

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