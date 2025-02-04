Природные ресурсы Украины в обмен на помощь: Шольц считает идею Трампа эгоистичной

Немецкий канцлер считает, что Киев должен использовать сырье для восстановления страны после окончания боевых действий.

https://glavred.info/world/prirodnye-resursy-ukrainy-v-obmen-na-pomoshch-sholc-schitaet-ideyu-trampa-egoistichnoy-10636505.html Ссылка скопирована

В Германии раскритиковали идею Трампа / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Кратко:

Шольц раскритиковал идею Трампа помогать Украине в обмен на полезные ископаемые

По мнению немецкого канцлера, природные ресурсы Украина должна использовать во время восстановления

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал инициативу президента США Дональда Трампа, который предложил связать дальнейшую военную помощь Украине с доступом к ее ценным природным ресурсам. Об этом сообщает немецкий телеканал ntv.

По словам Шольца, было бы "очень эгоистично и очень эгоцентрично" использовать ресурсы Украины для финансирования ее обороны, пока идет война.

видео дня

По мнению немецкого канцлера, Киев должен использовать эти ресурсы для восстановления страны после окончания боевых действий.

"Речь идет о том, чтобы Украина могла финансировать свое восстановление. Это главная задача, если учесть огромные разрушения. Поэтому ресурсы Украины нужно использовать для финансирования всего, что необходимо после войны", - подчеркнул Шольц.

Помощь Украине в обмен на природные ресурсы - что известно

Напомним, журналисты Financial Times писали, что план победы Зеленского предусматривает, в частности, и доступ США к природным ресурсам Украины в обмен на военную помощь. Также Киев якобы предложил американцам заменить войска Штатов в Европе на украинские военные силы.

Как сообщал Главред, новоизбранный лидер США Дональд Трамп во время разговора с журналистами в Белом доме рассказал о том, что рассматривает возможность предоставления помощи Украине от США в обмен на украинские редкоземельные металлы.

Кроме того, в Офисе Президента Украины заявили, что Украина может согласиться предоставить США природные ресурсы в обмен на помощь. Отмечается, что президент Украины осенью обсуждал этот вопрос с Трампом.

Другие новости:

Кто такой Олаф Шольц? Олаф Шольц - немецкий политик и государственный деятель, член Социал-демократической партии, Федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года, пишет Википедия. 19 мая 2022 года Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре - невозможно, несмотря на чрезвычайные условия, обусловленные вторжением РФ в Украину, но одновременно отметил, что блок должен найти быстрые и прагматичные решения помочь Украине. В то же время, 16 июня Шольц сообщил, что Германия поддерживает предоставление Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред