Природные ресурсы Украины в обмен на помощь: Шольц считает идею Трампа эгоистичной

Кратко:
- Шольц раскритиковал идею Трампа помогать Украине в обмен на полезные ископаемые
- По мнению немецкого канцлера, природные ресурсы Украина должна использовать во время восстановления
Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал инициативу президента США Дональда Трампа, который предложил связать дальнейшую военную помощь Украине с доступом к ее ценным природным ресурсам. Об этом сообщает немецкий телеканал ntv.
По словам Шольца, было бы "очень эгоистично и очень эгоцентрично" использовать ресурсы Украины для финансирования ее обороны, пока идет война.
По мнению немецкого канцлера, Киев должен использовать эти ресурсы для восстановления страны после окончания боевых действий.
"Речь идет о том, чтобы Украина могла финансировать свое восстановление. Это главная задача, если учесть огромные разрушения. Поэтому ресурсы Украины нужно использовать для финансирования всего, что необходимо после войны", - подчеркнул Шольц.
Помощь Украине в обмен на природные ресурсы - что известно
Напомним, журналисты Financial Times писали, что план победы Зеленского предусматривает, в частности, и доступ США к природным ресурсам Украины в обмен на военную помощь. Также Киев якобы предложил американцам заменить войска Штатов в Европе на украинские военные силы.
Как сообщал Главред, новоизбранный лидер США Дональд Трамп во время разговора с журналистами в Белом доме рассказал о том, что рассматривает возможность предоставления помощи Украине от США в обмен на украинские редкоземельные металлы.
Кроме того, в Офисе Президента Украины заявили, что Украина может согласиться предоставить США природные ресурсы в обмен на помощь. Отмечается, что президент Украины осенью обсуждал этот вопрос с Трампом.
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Кто такой Олаф Шольц?
Олаф Шольц - немецкий политик и государственный деятель, член Социал-демократической партии, Федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года, пишет Википедия.
19 мая 2022 года Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре - невозможно, несмотря на чрезвычайные условия, обусловленные вторжением РФ в Украину, но одновременно отметил, что блок должен найти быстрые и прагматичные решения помочь Украине. В то же время, 16 июня Шольц сообщил, что Германия поддерживает предоставление Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.
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