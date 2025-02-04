Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Борьба Украины может оказаться под угрозой: какого условия нужно избежать Киеву

Андрей Ганчук
4 февраля 2025, 00:31
80
У России в войне на истощение сейчас преимущество, сказал Маркус Райснер.
ВСУ, войска РФ
У ВСУ кадровые проблемы, а Москва может пополнять свои войска на 30-35 тысяч человек ежемесячно - австрийский полковник / Коллаж: Главред, фото: Командование ОС ВСУ, Минобороны РФ

Что сказал Маркус Райснер:

  • У ВСУ кадровые проблемы
  • У РФ преимущество в войне на истощение
  • Украине нельзя допустить прекращения западной военной помощи

Без помощи со стороны Запада последующая борьба Украины может оказаться под угрозой. У агрессора России преимущество в войне на истощение, тогда как ВСУ испытывают кадровые проблемы. Об этом заявил полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Райснер.

В интервью ntv он рассказал о том, что кадровые проблемы Сил обороны Украины уже сказались на ситуации на линии фронта. В то же время российские оккупанты, даже несмотря на большие потери, способны вербовать в свои войска 30-35 тысяч человек ежемесячно.

видео дня

"Создается впечатление, что на фронте мало что происходит, но на самом деле у Украины заканчивается время. Если США прекратят военную помощь, а европейцы не смогут ее компенсировать, дальнейшая борьба Украины окажется под огромной угрозой. Мы не осознаем, насколько серьезна ситуация", - подчеркнул Маркус Райснер.

Ситуация на поле боя – новости по теме:

Как сообщал Главред, представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов рассказал, что войска РФ пытаются перерезать трассы, которые ведут в Покровск, и обойти город. Силы обороны наносят удары по вражеским военным, чтобы замедлить их наступление.

Кураховское направление – самое тяжелое, рассказал спикер УДА Юг Сергей Братчук. Сложная ситуация и на Покровском направлении, но там враг действует, в основном, силами ДРГ, которые пытаются создать условия для дальнейшего продвижения оккупационных войск.

Силы обороны Украины уничтожили командный пункт российских войск в Курской области, рассказал Владимир Зеленский. Противник потерял ключевых своих офицеров, в том числе и из КНДР.

Другие новости:

Кто такой Маркус Райснер?

Маркус Райснер – австрийский источник, военный эксперт. Офицер Вооруженных сил Австрии, который служит в качестве руководителя Института подготовки офицера в Терезианской военной академии, пишет Википедия. Полковник службы Генерального штаба Австрии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ВСУ войска России война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Это было пунктом плана": в ОП удивили заявлением о передаче Трампу редкоземельных металлов

"Это было пунктом плана": в ОП удивили заявлением о передаче Трампу редкоземельных металлов

01:11Политика
Борьба Украины может оказаться под угрозой: какого условия нужно избежать Киеву

Борьба Украины может оказаться под угрозой: какого условия нужно избежать Киеву

00:31Мир
Китай планирует встречу по войне в Украине: названа дата и детали

Китай планирует встречу по войне в Украине: названа дата и детали

23:56Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 3 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

"Что за отстой": предательница Ани Лорак опозорилась на всю РФ

"Что за отстой": предательница Ани Лорак опозорилась на всю РФ

Гороскоп на сегодня 4 февраля: Весам - счастливые моменты, Девам - крупная прибыль

Гороскоп на сегодня 4 февраля: Весам - счастливые моменты, Девам - крупная прибыль

Перевод связистов в пехоту: Драпатый принял важное решение

Перевод связистов в пехоту: Драпатый принял важное решение

Снег будет засыпать Украину, будут морозы: синоптик назвала дату похолодания и осадков

Снег будет засыпать Украину, будут морозы: синоптик назвала дату похолодания и осадков

Последние новости

01:30

Собака, которую бросили на цепи, сейчас выглядит неузнаваемо - фото изменений

01:11

"Это было пунктом плана": в ОП удивили заявлением о передаче Трампу редкоземельных металлов

00:31

Борьба Украины может оказаться под угрозой: какого условия нужно избежать Киеву

03 февраля, понедельник
23:59

Почему не получаются пышные оладьи: домохозяйки раскрыли гениальный лайфхакВидео

23:56

Китай планирует встречу по войне в Украине: названа дата и детали

Избегают новой гонки вооружений: Александр Хара - о ядерном разоружении от Китая и новой ЯлтеИзбегают новой гонки вооружений: Александр Хара - о ядерном разоружении от Китая и новой Ялте
23:08

"Все было формально": военный высказался о переходе ВСУ на корпусную структуру

22:39

"Уничтожила себя": в РФ поставили крест на Алле Пугачевой

22:31

Белый дом изменил свою политику в отношении военной помощи Украине: что известно

22:27

Зеленский назначил заседание СНБО и назвал дату

Реклама
22:16

Любовница диктатора Путина публично поцеловалось со своим фаворитом - детали

22:06

Уступки Украины и новые условия Трампа для помощи: главные новости Украины (дайджест)

21:27

Зеленский анонсировал переход на новую организационную структуру ВСУ: что изменится

21:26

"Настя окопы копает": Потап потряс поклонников своим поступком

21:08

Взрыв международной преступности после войны: в МИД ответили за заявление Дуды

20:43

Где спрятан кот: найти хитрое животное за 5 секунд смогут единицы

20:38

Трамп объявил об условии помощи Украине от США – СМИ

20:20

Что это за зеленые шарики, растущие на деревьях: в чем скрывается опасность

20:13

Бойцы ВСУ добились успехов в Курской области: Братчук раскрыл детали

20:12

Визит спецпредставителя Трампа в Украину: в СМИ назвали дату и раскрыли детали

19:43

Расстрел военного ТЦК на Полтавщине: стрелок в суде назвал причину пальбы

Реклама
19:40

Будет скользко и пойдет снег: где ударит 13-градусный мороз

19:29

Его можно есть ложками: рецепт вкусного салата по-новому

19:10

Дуда внезапно выдал дозу адекватности о завершении войнымнение

19:08

Хотели взрывчаткой взорвать важный орган власти: где СБУ предотвратила теракт

19:02

Орбан спел дифирамбы Путину и оценил шансы нападения России на Венгрию

18:49

Наталья Могилевская впервые заговорила про родителей ее приемных детей

18:45

У Зеленского уже согласовывают график встреч с администрацией Трампа - СМИ

18:39

Любая батарея может греть в разы лучше: сантехник назвал популярную ошибку

18:38

Начнется "черная полоса": что нельзя делать 4 февраля - приметы

18:31

Угроза ядерного удара РФ по Украине: эксперт назвал, что сдерживает Путина

18:17

"Ким Чен Ын ужаснулся": стало известно, как Путин тратил северокорейцев

17:58

Стоит ли оставлять свет для питомцев, когда уходите из дома: ответ ветеринара

17:51

"Уже поражает цели": командующий СБС рассказал об украинском лазерном оружии

17:43

"Станет Афганистаном Евросоюза": Орбан сделал провокационное заявление об Украине

17:38

Бой Усика против Кличко: промоутер дал комментарий относительно поединка

17:35

Украинские депутаты о суде над Варданяном: "Символ финансовой поддержки российской агрессии"

17:32

"Мой загадочный": Анна Кошмал "познакомила" поклонников с мужем

17:28

"Держи дробовик": всплыли новые детали расстрела военного ТЦК на Полтавщине

17:17

Что удаляет водный камень с лобового стекла: водители удивлены действенным лайфхаком

17:00

Неожиданный поворот: Орбан заявил, что называет Россию агрессором - детали

Реклама
17:00

Украина ударила вглубь РФ с применением 3,5 тысяч БпЛА: в ВСУ раскрыли детали

16:41

Администрация Байдена замедляла поставки оружия Украине в 2024 году – Reuters

16:36

"Подарила нам счастье": Константин Грубич пришел на могилу 17-летней дочери

16:27

Какой цвет кошелька притягивает деньги в 2025 году

16:20

"Ялта-2" с США, Китаем и РФ: названа тема переговоров и последствия для Украины

16:10

Как правильно посадить саженцы малины: соседи будут завидовать вашему урожаюВидео

16:02

Украинцам стоит поучиться: как правильно пить эспрессо

15:59

ВСУ уничтожили почти 50 тысяч оккупантов: Минобороны раскрыло потери РФ

15:56

"Бросили на это основные силы": в ВСУ назвали главную цель РФ вблизи Покровска

15:47

Россияне обезглавили украинского защитника: установлена личность воина ВСУ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять