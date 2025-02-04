Борьба Украины может оказаться под угрозой: какого условия нужно избежать Киеву

У России в войне на истощение сейчас преимущество, сказал Маркус Райснер.

https://glavred.info/world/borba-ukrainy-mozhet-okazatsya-pod-ugrozoy-kakogo-usloviya-nuzhno-izbezhat-kievu-10636475.html Ссылка скопирована

У ВСУ кадровые проблемы, а Москва может пополнять свои войска на 30-35 тысяч человек ежемесячно - австрийский полковник / Коллаж: Главред, фото: Командование ОС ВСУ, Минобороны РФ

Что сказал Маркус Райснер:

У ВСУ кадровые проблемы

У РФ преимущество в войне на истощение

Украине нельзя допустить прекращения западной военной помощи

Без помощи со стороны Запада последующая борьба Украины может оказаться под угрозой. У агрессора России преимущество в войне на истощение, тогда как ВСУ испытывают кадровые проблемы. Об этом заявил полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Райснер.

В интервью ntv он рассказал о том, что кадровые проблемы Сил обороны Украины уже сказались на ситуации на линии фронта. В то же время российские оккупанты, даже несмотря на большие потери, способны вербовать в свои войска 30-35 тысяч человек ежемесячно.

видео дня

"Создается впечатление, что на фронте мало что происходит, но на самом деле у Украины заканчивается время. Если США прекратят военную помощь, а европейцы не смогут ее компенсировать, дальнейшая борьба Украины окажется под огромной угрозой. Мы не осознаем, насколько серьезна ситуация", - подчеркнул Маркус Райснер.

Ситуация на поле боя – новости по теме:

Как сообщал Главред, представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов рассказал, что войска РФ пытаются перерезать трассы, которые ведут в Покровск, и обойти город. Силы обороны наносят удары по вражеским военным, чтобы замедлить их наступление.

Кураховское направление – самое тяжелое, рассказал спикер УДА Юг Сергей Братчук. Сложная ситуация и на Покровском направлении, но там враг действует, в основном, силами ДРГ, которые пытаются создать условия для дальнейшего продвижения оккупационных войск.

Силы обороны Украины уничтожили командный пункт российских войск в Курской области, рассказал Владимир Зеленский. Противник потерял ключевых своих офицеров, в том числе и из КНДР.

Другие новости:

Кто такой Маркус Райснер? Маркус Райснер – австрийский источник, военный эксперт. Офицер Вооруженных сил Австрии, который служит в качестве руководителя Института подготовки офицера в Терезианской военной академии, пишет Википедия. Полковник службы Генерального штаба Австрии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред