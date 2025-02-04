Борьба Украины может оказаться под угрозой: какого условия нужно избежать Киеву

Что сказал Маркус Райснер:
- У ВСУ кадровые проблемы
- У РФ преимущество в войне на истощение
- Украине нельзя допустить прекращения западной военной помощи
Без помощи со стороны Запада последующая борьба Украины может оказаться под угрозой. У агрессора России преимущество в войне на истощение, тогда как ВСУ испытывают кадровые проблемы. Об этом заявил полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Райснер.
В интервью ntv он рассказал о том, что кадровые проблемы Сил обороны Украины уже сказались на ситуации на линии фронта. В то же время российские оккупанты, даже несмотря на большие потери, способны вербовать в свои войска 30-35 тысяч человек ежемесячно.
"Создается впечатление, что на фронте мало что происходит, но на самом деле у Украины заканчивается время. Если США прекратят военную помощь, а европейцы не смогут ее компенсировать, дальнейшая борьба Украины окажется под огромной угрозой. Мы не осознаем, насколько серьезна ситуация", - подчеркнул Маркус Райснер.
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Кто такой Маркус Райснер?
Маркус Райснер – австрийский источник, военный эксперт. Офицер Вооруженных сил Австрии, который служит в качестве руководителя Института подготовки офицера в Терезианской военной академии, пишет Википедия. Полковник службы Генерального штаба Австрии.
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