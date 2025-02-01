Оккупанты попали в огневой мешок: армия РФ оказалась в ловушке - Братчук

Несмотря на сложную ситуацию украинские военные максимально уничтожают живую силу противника.

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Враг пытается полностью уничтожить защитные позиции ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 22 ОМБр, скрин с DeepState

Что сказал Братчук:

На Кураховском направлении РФ задействовала наиболее боеспособные войска

На Покровском направлении враг активно применяет ДРГ

В Великой Новоселке оккупанты несут большие потери

Ожесточенные бои продолжаются сразу на нескольких направлениях фронта, среди которых наибольшая угроза ощущается на Кураховском. В интервью Главреду спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук рассказал, что там сейчас действуют наиболее боеспособные части войск страны-агрессора России.

Он отметил, что недооценивать вражеские силы не стоит, ведь в боях против ВСУ РФ привлекла свою 90-ю танковую дивизию, которая действительно является одной из лучших. Несмотря на это, на Кураховском направлении Украина задействует морскую пехоту, которая активно бьет по подразделениям противника, которые там атакуют.

Курахово / Инфографика: Главред

"Там (на Кураховском выступе - Главред) наши бойцы дают врагу очень горячий бой и наносят ему огромные потери. Кое-где враг ежедневно теряет около роты. Это самый высокий показатель боевой работы наших военных. Кураховский выступ сбивает темпы наступательных действий врага и мешает ему интенсивно продвигаться. Можно с огромной осторожностью сказать, что наступление врага уменьшилось", - отметил Братчук.

При этом представитель УДА Юга считает, что это временное явление, ведь противник проводит перегруппировки, ротации и подтягивает больше личного состава из тех резервов, которые задействованы и которые враг, скорее всего, планировал применять позже.

Смотрите видео о перспективах развития событий на фронте:

"Покровское направление не менее активное, но там враг прежде всего пытается действовать силами диверсионно-разведывательных групп. Эти ДРГ стремятся попасть в город и на наши позиции, чтобы создать условия для продвижения своих войск. Вражеские силы пытаются обойти Покровск, потому что прекрасно понимают, что иначе могут увязнуть в городских боях, как это произошло в Часовом Яру", - добавил он.

На пути к Покровску у врага есть абсолютное преимущество в пехоте, командование РФ максимально гонит на убой своих солдат. В то же время используется авиация. Таким образом противник пытается полностью уничтожить наши защитные позиции, пользуясь тактикой, которая уже позволяла ему продвигаться в Донецкой области и других локациях.

Братчук также прокомментировал ситуацию в Великой Новоселке. По его словам, наши подразделения были выведены из локаций, где им угрожало оперативное окружение, и отведены на позиции, с помощью которых сейчас и продолжаются оборонительные действия.

"Ландшафт очень знакомой мне местности в Великой Новоселке сыграл с россиянами злую шутку. Реки, которые там есть, образовали для врага огневой мешок. Все, что там движется, уничтожается нашей артиллерией и в зависимости от погоды дронами. И сегодня в Великой Новоселке уничтожается ресурс врага, что является одной из задач стратегической операции Украины в ответ на большое российское наступление, которое началось в 2023 году. В целом сейчас активность врага различной интенсивности фиксируется по всей линии фронта. Но именно Донецкая область сегодня является регионом, где идут тяжелые бои", - подытожил он.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, в ВСУ сообщали, что сейчас на юге Донецкой области армия страны-агрессора России сосредоточила свои силы для захвата Константинополя и продвижения вдоль трассы на Запорожье.

Ранее стало известно, что оккупационная армия РФ на Купянском направлении продолжает попытки наступления для захвата новых территорий. Враг хочет максимально продвинуться на Харьковщине, как и в Донецкой области. Кроме этого Купянск-Узловой является важным населенным пунктом для оккупантов из-за железной дороги и логистики.

Накануне, как писал Главред, сообщалось, что российские войска на Купянском направлении применяют ту же тактику, что и в Донецкой области - пытаются окружить город, избегая прямого штурма. Такой подход используется на разных участках фронта, где это возможно.

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Кто такой Сергей Братчук? Сергей Братчук - украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины. Участник Операции объединенных сил на Донбассе. После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации. Сейчас - спикер Украинской добровольческой армии Юг.

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