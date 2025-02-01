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Оккупанты попали в огневой мешок: армия РФ оказалась в ловушке - Братчук

Анна Косик
1 февраля 2025, 17:54
7344
Несмотря на сложную ситуацию украинские военные максимально уничтожают живую силу противника.
ВСУ, карта фронта
Враг пытается полностью уничтожить защитные позиции ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 22 ОМБр, скрин с DeepState

Что сказал Братчук:

  • На Кураховском направлении РФ задействовала наиболее боеспособные войска
  • На Покровском направлении враг активно применяет ДРГ
  • В Великой Новоселке оккупанты несут большие потери

Ожесточенные бои продолжаются сразу на нескольких направлениях фронта, среди которых наибольшая угроза ощущается на Кураховском. В интервью Главреду спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук рассказал, что там сейчас действуют наиболее боеспособные части войск страны-агрессора России.

Он отметил, что недооценивать вражеские силы не стоит, ведь в боях против ВСУ РФ привлекла свою 90-ю танковую дивизию, которая действительно является одной из лучших. Несмотря на это, на Кураховском направлении Украина задействует морскую пехоту, которая активно бьет по подразделениям противника, которые там атакуют.

Курахове, Курахово Инфографика
Курахово / Инфографика: Главред

"Там (на Кураховском выступе - Главред) наши бойцы дают врагу очень горячий бой и наносят ему огромные потери. Кое-где враг ежедневно теряет около роты. Это самый высокий показатель боевой работы наших военных. Кураховский выступ сбивает темпы наступательных действий врага и мешает ему интенсивно продвигаться. Можно с огромной осторожностью сказать, что наступление врага уменьшилось", - отметил Братчук.

При этом представитель УДА Юга считает, что это временное явление, ведь противник проводит перегруппировки, ротации и подтягивает больше личного состава из тех резервов, которые задействованы и которые враг, скорее всего, планировал применять позже.

Смотрите видео о перспективах развития событий на фронте:

"Покровское направление не менее активное, но там враг прежде всего пытается действовать силами диверсионно-разведывательных групп. Эти ДРГ стремятся попасть в город и на наши позиции, чтобы создать условия для продвижения своих войск. Вражеские силы пытаются обойти Покровск, потому что прекрасно понимают, что иначе могут увязнуть в городских боях, как это произошло в Часовом Яру", - добавил он.

На пути к Покровску у врага есть абсолютное преимущество в пехоте, командование РФ максимально гонит на убой своих солдат. В то же время используется авиация. Таким образом противник пытается полностью уничтожить наши защитные позиции, пользуясь тактикой, которая уже позволяла ему продвигаться в Донецкой области и других локациях.

Братчук также прокомментировал ситуацию в Великой Новоселке. По его словам, наши подразделения были выведены из локаций, где им угрожало оперативное окружение, и отведены на позиции, с помощью которых сейчас и продолжаются оборонительные действия.

"Ландшафт очень знакомой мне местности в Великой Новоселке сыграл с россиянами злую шутку. Реки, которые там есть, образовали для врага огневой мешок. Все, что там движется, уничтожается нашей артиллерией и в зависимости от погоды дронами. И сегодня в Великой Новоселке уничтожается ресурс врага, что является одной из задач стратегической операции Украины в ответ на большое российское наступление, которое началось в 2023 году. В целом сейчас активность врага различной интенсивности фиксируется по всей линии фронта. Но именно Донецкая область сегодня является регионом, где идут тяжелые бои", - подытожил он.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, в ВСУ сообщали, что сейчас на юге Донецкой области армия страны-агрессора России сосредоточила свои силы для захвата Константинополя и продвижения вдоль трассы на Запорожье.

Ранее стало известно, что оккупационная армия РФ на Купянском направлении продолжает попытки наступления для захвата новых территорий. Враг хочет максимально продвинуться на Харьковщине, как и в Донецкой области. Кроме этого Купянск-Узловой является важным населенным пунктом для оккупантов из-за железной дороги и логистики.

Накануне, как писал Главред, сообщалось, что российские войска на Купянском направлении применяют ту же тактику, что и в Донецкой области - пытаются окружить город, избегая прямого штурма. Такой подход используется на разных участках фронта, где это возможно.

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Кто такой Сергей Братчук?

Сергей Братчук - украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины.

Участник Операции объединенных сил на Донбассе.

После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации.

Сейчас - спикер Украинской добровольческой армии Юг.

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война в Украине ВСУ Курахово российские войска Покровск Фронт Великая Новосёлка Сергей Братчук
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