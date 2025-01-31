Какова цель ВСУ в Донецкой области и есть ли угроза Днепропетровщине: интервью с Братчуком

Россия рассматривает варианты с атакой на Днепропетровщину, но не с целью наступления на область, считает Сергей Братчук.

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Главная цель Сил обороны Украины - стабилизировать фронт, есть надежда, что это удастся сделать Драпатому, - Братчук / Главред

Российские оккупанты продолжают свои наступательные действия на западе Донецкой области. Силы обороны Украины сбивают темпы их атак и пытаются сдерживать врага. Вражеские войска не обладают ресурсами для наступления широким фронтом и осуществления стратегических прорывов на поле боя, но значительное преимущество в численности личного состава позволяет им продвигаться сразу на нескольких направлениях.

В интервью Главреду спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук рассказал, что происходит на Кураховском и Покровском направлениях, оценил вероятность продвижения оккупантов в сторону Днепропетровщины, проанализировал ситуацию на Купянщине, объяснил, почему враг пока не способен форсировать Днепр в Херсонской области, и поделился своими ожиданиями от назначения Михаила Драпатого командующим ОСУВ Хортица.

Донецкая область остается эпицентром боевых действий. По вашей оценке, какая сейчас ситуация в регионе? Что происходит на самом горячем Покровском направлении?

Самое горячее сейчас Кураховское направление. Как и на Покровском, там действуют наиболее боеспособные части российских войск. Не стоит недооценивать мощь вражеских военных организмов на других направлениях, но, например, 90-я танковая дивизия РФ действительно является одной из лучших.

На Кураховском направлении есть так называемый Кураховский выступ, где наша морская пехота наносит удары по вражеским подразделениям, которые атакуют. Там наши бойцы дают врагу очень горячий бой и наносят ему огромные потери. Кое-где враг каждые сутки теряет около роты. Это высокий показатель боевой работы наших военных. Кураховский выступ сбивает темпы наступательных действий врага и мешает ему интенсивно продвигаться. Можно с огромной осторожностью сказать, что продвижение врага уменьшилось.

Украинские военные на Кураховском выступе наносят врагу огромные потери, сбивая темпы его наступательных действий - Братчук / DeepState

Однако это временно, потому что враг перегруппировывается, проводит ротации и подтягивает личный состав из тех резервов, которые уже задействованы. Причем речь идет о стратегических резервах, которые враг вероятно планировал применить несколько позже. На данном этапе цель россиян остается неизменной: максимальное продвижение по Донецкой области и выход на административные границы региона.

Смотрите видео, в котором Братчук рассказал, какие цели у оккупантов РФ на восточном фронте:

Покровское направление не менее активное, но там враг в первую очередь пытается действовать силами диверсионно-разведывательных групп. Эти ДРГ стремятся попасть в город и на наши позиции, чтобы создать условия для продвижения своих войск. Вражеские силы пытаются обойти Покровск, потому что прекрасно понимают, что иначе могут увязнуть в городских боях, как это произошло в Часовом Яре.

К сожалению, на Покровском направлении у врага абсолютное преимущество в пехотной компоненте, пушечное мясо максимально гонится на убой. Вместе с тем используется авиация. Враг пытается полностью уничтожить наши защитные позиции, пользуясь тактикой, которая уже позволяла ему продвигаться в Донецкой области и на других локациях. Тактика не меняется, цель одна - захват Покровска.

Россияне стремятся захватить Покровск, но не решаются штурмовать город "в лоб", отметил Братчук / DeepState

Очень много вопросов и разговоров было по Великой Новоселке. Несколько недель мы слышали о том, что, мол, Великая Новоселка пала и все закончилось. Дошло до того, что наша 110-я отдельная механизированная бригада, которая показала высокий уровень профессионального боевого мастерства, официально объявила о том, что бои продолжаются. Безусловно, где-то пришлось отходить, потому что уже нет застроек, которые бы позволяли вести оборонительные бои. Наши подразделения были выведены из локаций, где угрожало оперативное окружение, и отведены на позиции, при помощи которых сейчас и продолжаются оборонительные действия.

Мы видели, как россияне очень интенсивно бросали в направлении Великой Новоселки много подразделений для того, чтобы зайти в населенный пункт. Неоднократно цепляли там и свой триколор, потому что так называемое флаговтыкание является для россиян одним из элементов большого информационного сопровождения. Так они делают на тех участках, где масштабируют свои действия. А если спросить кого-то на России, что такое Великая Новоселка в Донецкой области, то вряд ли кто-то что-то скажет. Они даже своей страны не знают.

Более того, ландшафт очень знакомой мне местности в Великой Новоселке сыграл с россиянами злую шутку. Реки, которые там есть, образовали для врага огневой мешок. Все, что там движется, уничтожается нашей артиллерией и, в зависимости от погоды, дронами. И сегодня в Великой Новоселке уничтожается ресурс врага, что является одной из задач стратегической операции Украины в ответ на большое российское наступление, которое началось в 2023 году.

В целом активность врага различной интенсивности фиксируется по всей линии фронта. Но именно Донецкая область сегодня является регионом, где идут тяжелые бои.

Какими могут быть дальнейшие тактические планы врага на западе Донецкой области? Россияне будут пытаться продвигаться, скорее, на север региона, или в западном направлении, в сторону Днепропетровской области?

Сейчас у врага вряд ли есть ресурсы для того, чтобы атаковать Днепропетровскую область, но, думаю, что такие варианты рассматриваются. Россияне ищут маршруты, чтобы перерезать наши логистические пути, которые работают для снабжения локаций и оборонительных узлов в Донецкой области с целью дальнейшего проведения боевых действий. Поэтому враг может рассматривать определенные маневры относительно Днепропетровской области для продвижения именно на Донетчине.

Все внимание сосредоточено на Донецком театре боевых действий. Другие варианты у врага действительно существуют, но мне несколько непонятна ситуация, когда некоторые каждый день упорно подсчитывают расстояние на карте, на которое враг продвинулся в сторону Днепропетровской области. Я не говорю, что надо молчать, однако, на мой взгляд, эти подсчеты создают неправильный эмоциональный фон для людей. Насколько мне известно, на Днепропетровщине ведутся очень интенсивные и профессиональные работы по фортификационным сооружениям. Военные вместе с местной и областной властью над этим активно работают.

Враг может рассматривать определенные маневры относительно Днепропетровщины для усиления своих наступлений в Донецкой области, считает Братчук / wikimapia.org

На днях командующим оперативно-стратегической группировкой войск Хортица был назначен опытный генерал-майор, командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый. Как вы оцениваете это назначение? Можно ли делать осторожные прогнозы по возможности стабилизации восточного фронта?

Генерал Драпатый - авторитет для войска, меня лично и моих побратимов. Некоторые из побратимов очень хорошо его знают, даже где-то вместе воевали. Это профессиональный, преданный Украине и украинскому народу человек, который мотивирован на борьбу и достиг результатов. Но он не волшебник. Точнее, волшебник, но пока без волшебной палочки, которая позволила бы за условные одну-две недели полностью стабилизировать ситуацию.

Знаю, что сегодня проводится активная работа по тем бригадам, которые есть в подчинении Драпатого, и они будут выполнять соответствующие боевые задачи. Кроме того, у генерала есть люди, которым он доверяет - у них, подчеркиваю, огромный боевой опыт. Они знают, как воевать, и будут помогать ему работать. Поэтому есть надежда, что Драпатому удастся выполнить чрезвычайно сложные задачи, которые стоят перед ним. Мы понимаем, что это, в первую очередь, полноценная стабилизация фронта, чтобы враг не продвигался дальше.

По моему мнению, Драпатый будет внедрять оперативную реформу структуры Сил обороны, о которой накануне говорил президент Украины, верховный главнокомандующий Владимир Зеленский. Такие шаги позволят бригадам, а в будущем дивизиям и корпусам, брать персональную ответственность на определенном участке фронта без посредников сверху и проявлять инициативу на поле боя. Новая структура будет способствовать воплощению в жизнь коммуникации, которая будет предусматривать отход от ручного управления на тактическом уровне и упрощение принятия сложных решений. Все это поможет нам принимать решения для выполнения главной задачи - стабилизации фронта. Драпатому придется очень активно поработать по внедрению этих мероприятий, но очевидно, такие идеи он поддерживает.

Драпатый - авторитетный и профессиональный генерал, но быстрых изменений ждать не следует, - Братчук / Сухопутные войска

Мы понимаем, что для стабилизации ситуации на фронте Силам обороны Украины нужно кадровое усиление. Как работает рекрутинг, например, в Украинскую добровольческую армию? Каким кандидатам отдается предпочтение?

Сегодня Украинская добровольческая армия - это не отдельный механизм или отдельная дивизия. Представители Украинской добровольческой армии присутствуют в составе Вооруженных сил Украины, в том числе в Главном управлении разведки. Среди них 7-й штурмовой батальон Арей в составе 129-й бригады теробороны ВСУ, батальон Сокол, который входит в 28-ю отдельную механизированную бригаду имени Рыцарей Зимнего Похода, а также батальон Волынь и спецподразделения в ГУР. Подробную информацию о структуре УДА и контактные телефоны можно найти на нашем сайте.

Кандидаты должны иметь мотивацию. Это не бусификация, к нам никого не загоняют. Мы заинтересованы в мотивированных людях, которых обязуемся научить. Можно быть, например, штурмовиком, оператором БПЛА, зенитчиком или артиллеристом. Также можно работать в ГУР. У человека должно быть и здоровье. Хотя у нас есть люди, которым далеко за 60 лет: например, человек, который прошел свой путь в Вооруженных силах, а теперь воюет рядом с нами и качественно выполняет сложные задачи. Ключевыми критериями являются мотивация и желание учиться, потому что самое главное на поле боя - выжить и выполнить боевую задачу.

Кроме того, у нас есть учебный центр Украинской добровольческой армии, где можно получить соответствующие навыки непосредственно в военных коллективах. Человеку предоставляется сопровождение, нужно только желание. По телефонам на сайте можно обратиться, выбрать подразделения, коллективы, увидеть командиров в социальных сетях и даже познакомиться, чтобы понять, какой у них боевой путь. Поэтому, пожалуйста, приглашаем и к нам. Подразделений у нас хватает.

Какая сейчас ситуация на Купянском направлении? Ведь это тоже горячее направление, и в последние месяцы казалось, что там ожидается еще более интенсивное развитие событий. Насколько я понимаю, враг на Купянщине применяет такую же тактику, как и в Донецкой области - пытается обойти и окружить Купянск, не штурмуя город "в лоб".

Эта тактика сейчас задействуется на многих локациях фронта, враг ее применяет там, где это возможно. Купянское направление интересно для врага и он действительно там активизировался. Украинские подразделения работают в ответ. В конце осени-начале декабря мы тоже работали на этом направлении артиллерийскими расчетами и отражали вражеские накаты.

Цель россиян - захват Купянска и Купянска-Узлового. Враг пытается создать условия для дальнейшего продвижения своих войск путем создания небольших плацдармов. Он достаточно активно действует в районе Двуречной, а российские паблики накануне очень живо рассказывали о том, что вражеские силы "буквально залетели" в этот населенный пункт и установили флаги. Я же говорю, флаги для них - это очень скрепненько. Мол, все там разбили, а украинцы убежали. Конечно, наши сразу отреагировали и подчеркнули, что ничего подобного не произошло - наоборот, враг уничтожается.

В Купянском районе россияне пытаются создать плацдармы для дальнейшего продвижения, ВСУ работают в ответ - Братчук/ Колаж Главред

Сейчас враг пытается по реке Оскол создать плацдармы для дальнейшего движения вперед по оттенкам Купянска и Купянска-Узлового. Используется тактика накатов, когда пехотные группы пытаются продвигаться вперед и обходить населенные пункты. Враг действует именно так, чтобы не увязнуть в городских боях. Я недаром упоминал выше о Часовом Яре, где враг просто застрял. Фактически Часового Яра, как и Торецка, уже нет, однако есть локации, где наши войска не только обороняются, но и проводят контратакующие стабилизационные мероприятия. Они уничтожают врага, продвигаются на определенных позициях и держат оборону. Застройки, которые еще остались, позволяют вести оборонительные действия, поэтому враг застрял в городских боях. Видим, что наша тактика сработала.

Кроме Купянщины, в Харьковской области враг пытался активизироваться и на Волчанском направлении. Однако россияне там каждый день получают серьезную взбучку. Впрочем, все равно продолжают лезть. Ситуация напоминает известную историю о том, как мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус.

Купянск и Купянск-Узловой больше нужны россиянам, чтобы усилить наступление на Донбассе, или для маневров с целью дальнейших наступательных действий вглубь Харьковской области?

Конечно, враг хочет добиться максимального продвижения не только в Донецкой, но и в Харьковской области. Купянск-Узловой - это контроль над железной дорогой и логистикой. Вся российская военная логистика построена на использовании железных дорог, поэтому враг и пытается захватить такие локации с целью дальнейшего движения.

Параллельно враг пытается уничтожить нашу логистику, потому что современная война - не только поле боя, это война ресурсов и логистик. На театре боевых действий мы видим много примеров такой борьбы, среди которых - удары вглубь территории Российской Федерации. Подобные мероприятия будут обеспечивать результат на поле боя.

В декабре мы слышали немало информации о том, что оккупанты пытаются высадиться на островах в Херсонской области, разведать местность и создать плацдармы. Какова сейчас ситуация на Херсонщине? Есть ли у оккупантов возможности для форсирования Днепра?

Сейчас официально это звучит так: признаков формирования наступательных ударных группировок врага на Приднепровском направлении в Херсонской области не отмечается. Враг планирует огромное информационное сопровождение и масштабирование событий, однако командование на этом и других направлениях очень хорошо это знает. Многие мероприятия проводятся непублично, есть адекватный ответ на возможные планы врага: корень обрезается еще до того, как вражеские силы пытались что-то сформировать.

Российская Федерация продолжает терроризировать мирное население Херсонской области. Речь идет о Херсоне и херсонских громадах, которые находятся ближе к берегу Днепра, среди которых Береслав и Белозерка. Враг охотится за гражданами, используя управляемые авиационные бомбы и FPV-дроны.

С боевой оперативной точки зрения россияне пытаются атаковать Днепровские острова, которые мы держим под своим огневым контролем. Некоторым из них сначала везет попасть на острова, но это временно. В лучшем случае оккупант превратится в трехсотого, которого не заберут, и потом он станет уже двухсотым. Враг пытается использовать плавсредства и проходить на острова, однако возможности закрепиться там нет.

У врага нет сил и ресурсов, чтобы форсировать Днепр в Херсонской области, сказал Братчук / DeepState

Постоянно продолжается очень активная артиллерийская дуэль. Ночью, утром и днем наша артиллерия громко работает, что можно увидеть в сводкаъх Сил обороны юга, которые каждое утро публикуются. Уничтожается личный состав, средства связи, артиллерийские системы и автомобильная техника врага. Результаты свидетельствуют также и о хорошей работе разведки и аэроразведки - они предоставляют необходимые координаты. Вносит свои коррективы и погода, враг часто использует непогоду с целью более активных действий. Но все равно мы его потом находим и уничтожаем.

Таким образом, сейчас враг больших наступлений на Херсон проводить не может. Его внимание с точки зрения ресурсов и резервов приковано к тем направлениям, о которых мы уже говорили. В первую очередь, к Донецкому направлению.

Как вы думаете, когда могут замедлиться или притормозить российские наступательные действия? Мы много слышим, что оккупанты во время своих атак применяют даже самокаты и "Жигули", но все-таки они продвигаются.

Я никогда не даю прогнозов во время войны, кроме одного - Украина победит. Думаю, вы согласитесь с тем, что давать прогнозы во время войны, мягко говоря, не очень корректно. Это было бы нечестно с моей стороны. Мне трудно сказать, но в условиях проводимых мероприятий, возможно, нам понадобятся еще месяцы для того, чтобы выполнить самую главную задачу - стабилизировать фронт. Этому может поспособствовать усиление руководящего состава на соответствующих направлениях и структурные изменения в Силах обороны, о которых мы говорили выше.

Безусловно, переход на новую структуру управления в Вооруженных силах будет внедряться "с колес". Это чрезвычайно сложно, но если будут приняты необходимые решения по коммуникации и управлению, ситуация улучшится. Надеюсь, если все удастся сделать, будет результат, на который мы рассчитываем.

Украинская Добровольческая Армия имеет многолетний опыт участия в боевых действиях, что обеспечивает профессионализм и эффективность подразделений. Здесь оперативно адаптируются к изменениям на фронте, быстро принимают решения, чтобы эффективно выполнять боевые задачи и максимально сохранить личный состав. Каждый доброволец проходит обязательную подготовку и постоянное обучение у опытных инструкторов, обеспечиваются высокая боеспособность бойцов УДА.

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Кто такой Сергей Братчук? Сергей Братчук – украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины. Участник Операции объединенных сил на Донбассе. После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации. В настоящее время – спикер Украинской добровольческой армии Юг.

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