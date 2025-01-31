РФ пытается создавать плацдармы: в УДА предупредили об угрозе для двух городов

Российские оккупанты активизировали наступление на 2 направлениях на Харьковщине, пытаясь избегать затяжных уличных боев, отметил Братчук.

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Россияне нацелились на два стратегических города / Коллаж: Главред, фото: Командование ОС ВСУ, Минобороны РФ

Коротко:

Россияне стараются избегать уличных боев

Цель врага - захват Купянска и Купянска-Узлового

РФ активизировала наступление на Волчанском направлении

Российские войска на Купянском направлении применяют ту же тактику, что и в Донецкой области - пытаются окружить город, избегая прямого штурма. Такой подход используется на разных участках фронта, где это возможно. Купянск остается приоритетной целью, и враг там активизировался, однако украинские подразделения дают отпор. Об этом в интервью Главреду рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

По его словам, главной целью российских войск является захват Купянска и Купянска-Узлового. Для этого они пытаются создать плацдармы для дальнейшего продвижения, в частности активно действуют в районе Двуречной. В то же время российские паблики распространяли информацию о якобы установлении вражеских флагов в этом населенном пункте.

"Я же говорю, флаги для них - это очень "скрепненько". Мол, все там разбили, а украинцы убежали. Конечно, наши сразу отреагировали и отметили, что ничего подобного не произошло - наоборот, враг уничтожается.

Он отмечает, что сейчас противник пытается создать плацдармы на реке Оскол для дальнейшего продвижения в направлении Купянска и Купянска-Узлового. Используется тактика накатов, когда пехотные группы движутся вперед, пытаясь обходить населенные пункты, чтобы избежать затяжных городских боев.

"Я недаром упоминал о Часовом Яре, где враг просто застрял. Фактически Часового Яра, как и Торецка, уже нет, однако есть локации, где наши войска не только обороняются, но и проводят контратакующие стабилизационные мероприятия. Они уничтожают врага, продвигаются на определенных позициях и держат оборону. Застройки, которые еще остались, позволяют вести оборонительные действия, поэтому враг застрял в городских боях. Видим, что наша тактика сработала", - сказал Братчук.

Смотрите видео, в котором Братчук рассказал, какие цели у оккупантов РФ на восточном фронте:

Спикер отмечает, что кроме Купянского направления, враг также пытался активизироваться в Волчанском районе. Впрочем, там россияне ежедневно несут значительные потери, но, несмотря на это, продолжают атаковать.

"Ситуация напоминает известную историю о том, как мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус", - резюмировал он.

Что известно о Купянске / Инфографика: Главред

Бои на Купянском направлении - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты продолжают штурмовые действия на Харьковщине, пытаясь расширить плацдарм на правом берегу Оскола. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и бывший спикер Генштаба (2014-2017) Владислав Селезнев.

27 января британская разведка обнародовала отчет об анализе боевых действий в Харьковской области и планов российских войск. Согласно их данным, российские войска постепенно расширяют свой плацдарм на западном берегу реки Оскол, созданный еще в конце ноября 2024 года. С тех пор оккупанты достигли определенных тактических успехов в этом районе.

Наступление российской армии на Харьковщине продолжается, и Лимано-Купянское направление остается для нее одним из приоритетных. Враг продолжает оказывать давление на Купянск, однако для него более важным является захват другого населенного пункта. Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

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Кто такой Сергей Братчук? Сергей Братчук - украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины. Участник Операции объединенных сил на Донбассе. После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации. Сейчас - спикер Украинской добровольческой армии Юг.

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