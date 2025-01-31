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Штурмы на самокатах и "Жигулях": когда забуксует наступление РФ и что делать ВСУ

Андрей Ганчук
31 января 2025, 17:36
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Силы обороны Украины будут переходить на новую структуру "с колес", и есть надежды на улучшение ситуации, считает Сергей Братчук.
ВСУ, войска РФ
Украинским войскам понадобятся месяцы для стабилизации фронта - спикер УДА / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Генштаб ВСУ

Главное из заявления Братчука:

  • Силам обороны понадобится время, чтобы стабилизировать фронт
  • Прогнозы о спаде наступательных действий РФ делать некорректно

Давать прогнозы по поводу того, когда замедлится российское наступление на поле боя, некорректно. Силам обороны понадобятся месяцы только для того, чтобы стабилизировать ситуацию на фронте. Об этом заявил спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.

В интервью Главреду он рассказал о том, что ВСУ понадобится немало времени, чтобы стабилизировать фронт. И здесь может помочь усиление руководящего состава и структурные изменения в Силах обороны.

"Я никогда не даю прогнозов во время войны, кроме одного - Украина победит. Думаю, вы согласитесь с тем, что давать прогнозы во время войны, мягко говоря, не очень корректно. Это было бы нечестно с моей стороны. Мне трудно сказать, но в условиях проводимых мероприятий, возможно, нам понадобятся еще месяцы для того, чтобы выполнить самую главную задачу - стабилизировать фронт. Этому может поспособствовать усиление руководящего состава на соответствующих направлениях и структурные изменения в Силах обороны, о которых мы говорили выше", - сказал Братчук.

Также он добавил, что структурные изменения в украинских войсках будут "с колес", и если все сложится, можно будет получить положительные результаты.

"Безусловно, переход на новую структуру управления в Вооруженных силах будет внедряться "с колес". Это чрезвычайно сложно, но если будут приняты необходимые решения по коммуникации и управлению, ситуация улучшится. Надеюсь, если все удастся сделать, будет результат, на который мы рассчитываем", - подчеркнул Сергей Братчук.

Смотрите видео, в котором Братчук раскрыл цели оккупантов на фронте:

Бои в Донецкой области – новости по теме:

Как сообщал Главред, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко ранее заявил, что войска РФ после оккупации Покровска собираются двинуться дальше на север Донетчины. Именно поэтому враг активизировал свои действия на Краматорском направлении.

В ВСУ сделали заявление о ситуации в Великой Новоселке: представитель 110-й бригады Иван Секач заявил, что не может подтвердить информацию о захвате противников населенного пункта. Бои продолжаются.

Из Курской области пропали военные КНДР, однако как объяснили в ВСУ, речь идет, скорее всего, о перегруппировке. Вряд ли Москва и Пхеньян пойдут на окончательный вывод северокорейских боевиков.

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Кто такой Сергей Братчук?

Сергей Братчук – украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины. Участник Операции объединенных сил на Донбассе. После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации. В настоящее время – спикер Украинской добровольческой армии Юг.

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