Бои продолжаются: в ВСУ сделали заявление о ситуации в Великой Новоселке

В 110-й бригаде опровергли информацию DeepState об оккупации поселка.

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Бои за Великую Новоселку продолжаются - военный / Коллаж: Главред, фото: 21-я ОМБр, satellites.pro

Что происходит в Великой Новоселке:

Бои в Великой Новоселке продолжаются

Войска РФ Великую Новоселку не захватили

Россияне на том участке не смогут пойти дальше Великой Новоселки

Бои за Великую Новоселку продолжаются и пока нельзя сказать, что российские оккупанты ее захватили. Скорее всего, на данном участке фронта продвижение противника остановится, поскольку у вражеских сил нет возможностей для форсирования реки. Об этом заявил спикер сражающейся за населенный пункт 110-й Отдельной механизированной бригады Иван Секач.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что бои за Великую Новоселку по-прежнему идут, а информация DeepState не соответствует действительности.

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"Пока я не могу подтвердить то, что там утверждает DeepState. Бои за Великую Новоселку продолжаются, и стрелковые, и пехотные, артиллерия и все", - говорит Секач.

По его словам, в боях за поселок городского типа у врага численное преимущество, а военные бригады сталкиваются с проблемами, поскольку не привыкли к боям по типу городской застройки и специализируются на открытой местности. Однако они адаптируются.

Наступление РФ может остановиться на Великой Новоселке

Военный также акцентировал внимание на том, что через населенный пункт протекает река, и это усложняет логистику для войск обоих сторон.

"Противник пока не думает о плацдарме. Скорее всего, на этом участке фронта, именно в Великой Новоселке, будет остановлено наступление противника", - объяснил Иван Секач и подчеркнул, что для пересечения реки оккупантам понадобится серьезное преимущество в силах, а также проведение специальной операции.

Что говорят в DeepState

Аналитики написали, что оккупанты давно закрепились в районе реки Кашлагач и спокойно передвигаются по центру поселка и даже запускают салюты.

"Такого мы еще нигде не видели, что враг настолько безнаказанно вел себя", - говорится в сообщении.

Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Бои в Великой Новоселке – что о них известно:

Как сообщал Главред, неделю назад в группировке Хортица заявляли, что в Великой Новоселке идут тяжелые бои, однако угрозы окружения на тот момент не было.

29 ноября в DeepState заявили, что войска РФ оккупировали Великую Новоселку. Однако от Генштаба никаких заявлений о захвате поселка не было.

Оккупация Великой Новоселки не дает россиянам существенных преимуществ, отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук. По его мнению, враг, скорее всего, просто мстил ВСУ за то, что украинцы в позапрошлом году отбили этот поселок у оккупантов.

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Чем важна Великая Новоселка для ВСУ Великая Новосёлка (укр. Велика Новосілка; ранее Большой Янисоль) — посёлок городского типа в Волновахском районе Донецкой области Украины. Административный центр Великоновосёлковской поселковой общины, пишет Википедия. Населенный пункт практически полностью разрушен обстрелами в ходе вторжения России на Украину. К декабрю 2024 года из довоенного населения в посёлке остались около 5% жителей. Великая Новосёлка является важным для снабжения ВСУ населённым пунктом. Его оккупация российскими военными может отрицательно повлиять на возможности Украины держать фронт на стыке Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей.

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