Бои за важный населенный пункт у трех областей: в ВСУ раскрыли детали

Главное из заявления Хортицы:
- Угрозы окружения Великой Новоселки пока нет
- Идут очень тяжелые бои
- Ситуация может меняться в любую сторону
Силы обороны Украины ведут с российскими оккупантами тяжелые бои за населенный пункт Великая Новоселка Донецкой области. Пока риска окружения нет, однако возможны различные сценарии. Об этом заявил представитель Оперативно-стратегической группировки Хортица Виктор Трегубов.
В эфире Суспільне он рассказал о том, что угрозы окружения пока нет.
"Угрозы окружения там нет, потому что в случае этого там есть возможность выйти, там не та дистанция и не тот охват", - говорит Трегубов.
Также он добавил: в районе Великой Новоселки на Новопавловском направлении ситуация остается сложной.
"Очень тяжелые бои и возможно любое развитие ситуации в любую сторону", - сказал представитель Хортицы.
Виктор Трегубов подчеркнул, что командование Сил обороны держит ситуацию в Великой Новоселке на контроле и рассматривает различные сценарии.
Бои за Великую Новоселку – что об этом известно:
Как сообщал Главред, 8 января журналисты Украинской правды со ссылкой на свои источники заявляли, что россияне готовят штурм Великой Новоселки. Ожидались атаки на населенный пункт с юга и юго-запада. С осени прошлого года поселок фактически в полуокружении.
Аналитики DeepState 17 января передавали, что войска РФ пытаются окружить Великую Новоселку.
Бои за Великую Новоселку фактически начались, сказал 18 января боец ВСУ с позывным "Мучной". Он призвал вывести с населенного пункта украинских военных.
Войска РФ усиливают давление на Великую Новоселку, отметили в разведке Великобритании. Аналитики напомнили, что оккупанты пытались захватить населенный пункт еще летом 2022 года, а Силы обороны отбросили их на юг в 2023 году. Враг активизировал продвижение в направлении Великой Новоселки после оккупации Угледара и Курахово.
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Что известно о Великой Новоселке?
Великая Новоселка – поселок городского типа в Волновахском районе Донецкой области. Административный центр Великоновоселковской поселковой общины. Населенный пункт фактический разрушен вследствие полномасштабной войны России против Украины. К декабрю 2024 года из населенного пункта выехало 95% населения, пишет Википедия.
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