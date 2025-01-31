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Куда делись войска КНДР из Курской области: в ВСУ раскрыли детали

Андрей Ганчук
31 января 2025, 16:53
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Военных Северной Кореи окончательно выводить из Курской области никто не будет, считает Иван Тимочко.
Куда делись войска КНДР из Курской области: в ВСУ раскрыли детали
Войска КНДР исчезли из Курской области лишь временно - ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 4-я ОТБр, ua.depositphotos.com

Что сказал Иван Тимочко:

  • Военные КНДР ушли на перегруппировку
  • Из Северной Кореи на Курщину приедут новые боевики
  • Никто не будет полностью выводит военных КНДР с Курщины

Северокорейских военных могли вывести из Курской области лишь с целью перегруппировки. Вряд ли стоит надеяться на то, что они окончательно покинут регион. Об том заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

В эфире 24 канала он рассказал о том, что если военных КНДР отвели от линии фронта, то они теперь могут передавать свой опыт солдатам, которые ранее не принимали участие в боевых действиях на территории Курщины.

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"Это банальная перегруппировка. Возможно те остатки, которые там находятся, получат опыт обучения, подготовку от тех, кто выжил в боях. Затем тех, кто выжил, возможно отправят в Северную Корею готовить следующие эшелоны военных. И те, кто пройдут какую-то тактическую подготовку в условном тылу РФ - будут задействованы на фронте и будут ждать дополнительного пополнения", - объяснил Тимочко.

Также он уточнил, что вряд ли стоит надеяться на окончательный вывод северокорейских боевиков с фронта войны России против Украины.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Что известно о военных КНДР / Инфографика: Главред

"Сейчас они будут наращивать силы. Северокорейские солдаты в РФ - это не об обороне России. Это о создании еще одной армии диктатуры с боевым опытом. Россия и КНДР подписали и ратифицировали всеобъемлющую поддержку и помощь. Сейчас же будут кого-то затягивать туда", - подчеркнул Иван Тимочко.

Военные КНДР покинули Курскую область – что об этом известно:

Как сообщал Главред, ранее журналисты The New York Times со ссылкой на украинских и американских чиновников написали, что войска КНДР отвели от линии фронта из-за больших потерь. Их не замечали на боле боя около двух недель.

Северокорейцы понесли большие потери в боях на Курщине, говорил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Теперь они проводят "работу над ошибками" с российскими командирами. Причины больших потерь – эффективная работа бойцов Сил обороны с применением БПЛА и артиллерии.

Военных Северной Кореи не видели на фронте в Курской области уже три недели, сказал представитель Сил специальных операций, полковник Александр Кондратенко. Вероятно, северокорейские подразделения понесли большие потери и вынуждены были отойти.

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Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа 2024 года пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. В рамках операции был установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории составлял более 35 километров. Позже российские войска восстановили контроль над частью потерянных районов на Курщине. Цели ВСУ - оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются.

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