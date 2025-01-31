Оккупанты осуществили 'жест доброй воли' на Курщине: в ССО озвучили детали

Потери среди военных КНДР заставляют Россию пересматривать тактику их использования.

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Северокорейские войска понесли значительные потери / коллаж: Главред, фото: 31 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ, militaryarms.ru

Главное о ситуации на Курщине:

Присутствие войск КНДР ориентировочно три недели не отмечается

Пхеньян отзывает своих солдат из-за потерь

The New York Times сообщило, что войска КНДР выведены с линии фронта в Курской области. Эту информацию также подтвердили Силы специальных операций ВСУ. Представитель ССО полковник Александр Кондратенко заявил, что северокорейских воинов не видели на Курщине уже примерно три недели.

"Силы специальных операций говорят исключительно за направления, где применяются наши подразделения, в связи с этим сообщаем, что присутствие войск КНДР ориентировочно три недели не отмечается, вероятно понеся большие потери они вынуждены были отойти", - сказал он в комментарии "Украинской правде". видео дня

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Американские официальные лица предполагают, что решение об отводе северокорейских военных с линии фронта может быть временным. Они не исключают, что КНДР может отправить своих солдат обратно после дополнительной подготовки или если Россия найдет новые способы их использования, чтобы уменьшить большие потери.

В ноябре 2024 года в Россию прибыло около 11 тысяч военных из Северной Кореи. По словам командующего ВСУ Александра Сырского, за три месяца их численность сократилась вдвое, что свидетельствует о высоких потерях среди этого контингента.

Бои в Курской области - что известно

Как сообщал Главред, в ЦПД недавно рассказали, почему войска КНДР отступили на Курщине. Из-за эффективных действий украинских беспилотников и артиллерии северокорейские солдаты понесли значительные потери.

Аналитики ISW также подтвердили продвижение украинцев на Курщине. Кроме этого, ВСУ уничтожили очередную механизированную атаку врага.

В свою очередь генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко объяснил, для чего ВСУ удерживать Курщину. Он обратил внимание на военно-политический аспект.

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Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа 2024 года пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. В рамках операции был установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории составил более 35 километров. Позже российские войска восстановили контроль над частью утраченных районов в Курской области. Цели ВСУ - оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются.

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