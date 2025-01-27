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Больше, чем территория: для чего ВСУ удерживать Курщину - эксперт назвал козырь

Даяна Швец
27 января 2025, 15:26
161
Удержание Курской области - это военно-политический аспект.
Больше, чем территория: для чего ВСУ удерживать Курщину - эксперт назвал козырь
ВСУ продолжают борьбу за Курскую область / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, DeepState

Главное:

  • Из 1 300 квадратных километров Курщины, которые в первый месяц взяли под контроль СОУ, осталась +/- половина
  • До старта возможных переговоров Украине важно удерживать Курскую область

Еще до начала возможных мирных переговоров сейчас для Украины важно контролировать территорию Курской области РФ. Так ситуацию на Курщине прокомментировал основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в эфире телеканала FREEДОМ.

"Понимаем, что с той территории, около 1 300 квадратных километров, которые в первый месяц вхождения наших Сил обороны на Курщину взяли под контроль, там осталась где-то половина. Но вопрос здесь не столько для нас в количестве этой территории, а скорее всего, в самом факте и возможности удержания до момента начала этих переговоров. Это военно-политический такой аспект", - сказал он.

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Романенко объясняет, что сейчас на многих участках фронта проводится так называемая маневровая оборона. Она предусматривает действия, перемещения и тому подобное.

Военно-политическое руководство пытается обеспечить Силам обороны Украины значительную степень механизации подразделений и частей.

А тем временем, как отметил основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины", украинские военные демонстрируют профессионализм высокого уровня, действуют асимметрично.

Ситуация в Курской области - что известно

Сегодня в ISW заявили о мощных контратаках ВСУ в Курской области. Украинские военные незначительно продвинулись в центре Погребков, что к северу от Суджи, а также в лесистой местности к северо-западу от Косицы.

Главред рассказывал, что не так давно в Курской области состоялся масштабный протест. Беженцы с территорий РФ, где продолжаются бои, вышли на митинг - они требуют жилья и компенсаций.

Политический эксперт Дмитрий Снегирев высказывает мнение, что ВСУ могут расширить наступление сразу в двух областях РФ. Не стоит исключать возможность повторения Курского сценария в Брянской и Белгородской областях.

Больше новостей о фронте:

Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа 2024 года пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. В рамках операции был установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории составил более 35 километров. Позже российские войска восстановили контроль над частью утраченных районов в Курской области.

Цели ВСУ - оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Бои продолжаются.

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