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Не Курском едиными: ВСУ могут расширить наступление сразу в двух областях РФ

Даяна Швец
21 января 2025, 17:55
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Военная логистика страдает не только в Курской, но и в Брянской, Белгородской, Орловской областях.
Не Курском едиными: ВСУ могут расширить наступление сразу в двух областях РФ
Силы обороны Украины перехватили тактическую инициативу на Курщине / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот карты deepstatemap.live

Что сказал Снегирев:

  • Украинцы провели ряд успешных контрнаступательных действий в районе населенного пункта Махновка
  • Не стоит исключать возможность повторения Курского сценария в Брянской и Белгородской областях
  • Потери РФ за все время Курской операции оцениваются на уровне 35-38 тыс. личного состава

Украинское контрнаступление в Курской области России не прекращается. Как пояснил военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев в эфире телеканала FREEДОМ, ситуация для врага там тяжелая, его потери - очень большие.

"Российское наступление в районе Малой Локни фактически захлебнулось. Более того, за последние несколько дней Силы обороны Украины перехватили тактическую инициативу и провели ряд успешных контрнаступательных действий в районе населенного пункта Махновка, который взят под полный контроль Сил обороны, а это - свидетельство того, что украинское контрнаступление продолжается", - констатировал он.

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Кроме этого, по словам Снегирева, Силы обороны Украины наносят успешные удары по местам постоянной дислокации личного состава российской армии и северокорейского контингента. Также страдает военная логистика не только в Курской, но и в Брянской, Белгородской, Орловской областях.

"Россияне стоят перед вопросом о возможности расширения зоны присутствия Сил обороны Украины на территории Российской Федерации за счет других субъектов самой Российской Федерации. Речь идет о возможности повторения Курского сценария в Брянской и Белгородской областях", - отметил гость эфира.

Резюмируя, Снегирев прокомментировал огромные потери врага на его же территории.

"За весь период украинского наступления в Курской области, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, потери российской армии оцениваются на уровне 35-38 тыс. личного состава.

Отмечу, в Курской области сосредоточены наиболее боеспособные подразделения российской оккупационной армии: бригада морской пехоты, дивизии воздушно-десантных войск, бригады спецназа и дивизия спецназначения Росгвардии, то есть элита, в российском понимании, армии оккупантов. Кроме этого, следует отметить тяжелые потери в личном составе военнослужащих КНДР.

По информации украинского президента, это около 4 тыс. личного состава. Я напомню, по данным Главного управления разведки Министерства обороны, на территории РФ, в частности в Курской области, сосредоточено до 12 тыс. личного состава военнослужащих КНДР, речь идет об отборочных подразделениях так называемого штурмового корпуса", - прокомментировал Дмитрий Снегирев.

Бои в Курской области - что известно

Как сообщал Главред, по данным Forbes, под Курском РФ прибегла к "смешной" практике. Агрессоры вернулись к технологиям Второй мировой.

Кроме этого, в ВСУ сделали важное заявление относительно захода оккупантов с Курщины в Сумскую область. Несмотря на все намерения России, главная наша задача - наносить врагу максимальное поражение.

Стоит указать, что на Курщине ВСУ действуют нестандартно. Украинские военные ликвидировали около 40% вражеских войск.

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Кто такой Владислав Селезнев

Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

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