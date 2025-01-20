Не учатся на ошибках: дроны второй раз ударили по объекту в Воронежской области

Нефтебаза под Воронежем подверглась новой атаке беспилотников.

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Очередная атака дронов на Воронеж / Коллаж: Главред, фото Exilenova+

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Нефтебазу в Воронежской области во второй раз атаковали беспилотники

В Лисках зафиксирован пожар

Вечером 20 января российская нефтебаза в Воронежской области снова подверглась атаке беспилотников. Губернатор области Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил, что силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы якобы обнаружили, подавили и уничтожили несколько дронов в Лискинском районе.

"В результате падения одного из беспилотников на территорию нефтебазы произошло новое возгорание. Пострадавших нет. Пожарные и оперативные службы продолжат тушение, как только это будет безопасно", - говорится в сообщении. видео дня

В то же время российские Telegram-каналы массово информируют о пожаре на нефтебазе в поселке Лиски, которая ранее уже была успешно атакована украинскими ударными дронами.

Удары по территории России - последние новости

Напомним, как сообщал Главред 18 января, нефтебаза "Лискинская" в Воронежской области России пылала аж три дня.

Это еще раз подтверждает, что ВСУ перешли к новой тактике массированных ударов. Залпы по агрессорам имеют серьезное влияние на формирование оккупантами новых резервов для фронта.

По данным Defence Express, РФ не может производить новые Ту-160 и Ту-22М3. Дело в том, что ВСУ нанесли удар по Казанскому авиазаводу.

Больше новостей о войне РФ и Украины:

Удары по России Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

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