Освобождение от службы мужчин 50+: юрист расставил все точки над 'і'

Вопрос ставится не в контексте мобилизации 50-60-летних, а в контексте места их мобилизации, в какие подразделения.

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Юрист опроверг слухи об освобождении от службы мужчин 50+ / коллаж: Главред, фото: 37-я отдельная бригада морской пехоты, УНИАН

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Как служат в ВСУ мужчины старше 50

Какую роль играют мужчины 53-54 лет в обеспечении армии

Слухи о прекращении мобилизации мужчин, которым исполнилось 50 лет, не соответствуют действительности. Об этом заявил военный адвокат, кандидат юридических наук Евгений Филипец в эфире телеканала "Эспрессо".

"Откуда взялась информация об этой директиве - ее распространил один народный депутат, и дальше это подхватили. Как по мне, она была быстро подхвачена и совсем неаргументирована. Вопрос ставится не в контексте мобилизации 50-60-летних, а в контексте места их мобилизации, в какие подразделения. Люди для себя зафиксировали, что военнообязанных за 50 не мобилизуют. Но этого нет. Мобилизация 50-летних не остановлена", - отметил адвокат.

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По его словам, мужчины старше 50 лет продолжают подлежать мобилизации, хотя их служба обычно не связана с участием в боевых действиях.

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

"Остался вопрос только этой директивы командующего Сухопутных войск ВСУ, которую еще никто не видел в глаза. Ее смысл заключается в том, чтобы 50-60-летних лиц мобилизовать в части обеспечения в соответствии с их физическим и психоэмоциональным состоянием. Есть ли сейчас у нас случаи, когда мобилизуют людей 50+ в другие подразделения? Сейчас я не готов ответить, потому что у меня нет такой статистики. Но таких людей мобилизуют и сразу после учебного центра отправляют в части обеспечения? Да, отправляют", - подчеркнул специалист.

Филипец отметил, что при определении места прохождения службы учитываются возраст и состояние здоровья мобилизованных. На практике, как отметил юрист, мужчин 53-54 лет часто назначают в части обеспечения на различные должности. Указанная директива, вероятно, предусматривает именно это.

"Поэтому основной аргумент таков: мобилизация людей в возрасте 50+ не остановлена, но их мобилизуют в части обеспечения. Однако и то обеспечение есть разное. Мы понимаем, что есть обеспечение частей, которые воюют на востоке. С этим возникает много недоразумений у людей, но в целом такие лица подлежат мобилизации, и только решается вопрос о месте прохождения военной службы", - пояснил Филипец.

Мобилизация в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине продлили военное положение и мобилизацию. Это действие происходит регулярно после начала полномасштабной войны с Россией.

Сам президент Украины Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию. Несколько дней назад парламент поддержал законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации на 90 дней.

Также объяснялось, какие три категории могут призвать в 2025 году. Некоторых студентов все же могут призвать в ряды ВСУ, потому что они не имеют права на отсрочку.

Больше новостей о мобилизации в Украине:

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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