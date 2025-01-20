Объявление чрезвычайного положения: Трамп хочет пойти на нестандартный шаг

Уже сегодня в планах Трампа подписать 10 указов и распоряжений.

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Трамп замораживает программу для беженцев / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Трамп хочет объявить чрезвычайное положение на границе с Мексикой

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Почему Трамп замораживает программу для беженцев

Избранный президент США Дональд Трамп намерен объявить чрезвычайное положение на границе с Мексикой после своей инаугурации. Для этого он подготовил ряд мер, направленных на борьбу с нелегальной и легальной иммиграцией, сообщает Reuters.

По словам источника в команде Трампа, президент планирует усилить меры контроля на американо-мексиканской границе. Он стремится обосновать строительство пограничной стены и привлечение дополнительных войск к охране границы.

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Сегодня, 20 января, Дональд Трамп намерен подписать 10 указов и распоряжений, направленных на усиление пограничного контроля и активизацию депортаций.

Одним из таких указов станет отмена права на гражданство по месту рождения для детей, рожденных в США нелегальными мигрантами.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Кроме того, Трамп планирует временно остановить программу переселения беженцев в США - минимум на четыре месяца.

Также его администрация рассматривает возможность внесения преступных картелей в список иностранных террористических организаций.

Планы Дональда Трампа после инаугурации - что известно

Главред объяснял, что, по данным The Wall Street Journal, существует вариант, как США заставит РФ заплатить за восстановление Украины. Издание пишет, что Трамп должен настоять на мобилизации резервов Кремля для финансирования восстановления нашего государства и будущих закупок оружия.

К слову, экономический эксперт Тарас Загородний назвал сценарий окончания войны при Трампе. Не стоит исключать, что Россию ждет судьба Советского Союза, то есть развал.

В свою очередь председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко объяснил, что будет с фронтом после инаугурации Трампа. По его словам, военные всегда анализируют и учитывают любое развитие ситуации.

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