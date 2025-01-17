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Выжать до копейки: как США заставит РФ заплатить за восстановление Украины - WSJ

Даяна Швец
17 января 2025, 12:26
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США и их союзники имеют уникальную возможность обеспечить справедливость для Украины.
Трамп, Путин, деньги
Российские активы могут стать ключом к восстановлению Украины / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот

Главное из материала WSJ:

  • Трамп заставит Россию заплатить за разрушение Украины
  • Как США могут использовать замороженные средства РФ

США могут заставить Россию возместить ущерб, нанесенный Украине, если Дональд Трамп вернется к власти. Об этом пишут Нил Фергюсон, старший научный сотрудник Института Гувера, и Крис Миллер, профессор Университета Тафтса, в своей колонке для The Wall Street Journal.

"Ключ к обеспечению безопасности Европы с меньшими затратами для налогоплательщиков США может находиться на счетах в европейских банках. Запад заморозил около 300 миллиардов долларов российских валютных активов, но упрямство Европы не позволило использовать эти средства для компенсации Украине убытков от войны. Избранный президент Трамп должен настоять на мобилизации резервов Кремля для финансирования восстановления Украины и будущих закупок оружия", - отметили авторы.

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Сегодня, согласно данным Всемирного банка, экономические потери Украины, вызванные российской агрессией, превышают $650 миллиардов. Из них $150 миллиардов - прямые разрушения.

"Украине понадобятся внешние средства такого масштаба для восстановления и еще больше для перевооружения за счет постоянных закупок западного оружия", - говорится в публикации.

По мнению экспертов, самый очевидный путь для компенсации убытков - это использование замороженных российских активов. Сейчас разблокировано лишь $50 миллиардов, тогда как большинство средств остаются недоступными из-за сопротивления европейских союзников.

Кроме этого, Миллер и Фергюсон выделили ТОП-5 факторов, которые делают этот момент идеальным для активизации усилий по компенсации:

  • Возвращение Дональда Трампа. Как опытный переговорщик, он сможет давить на европейцев, которые опасаются его решительных действий.
  • Преобразование активов. Замороженные средства преимущественно переведены в наличную форму, что дает США и Великобритании больше возможностей для автономных решений.
  • Юридическая основа. Резервы можно использовать, не нарушая международного права.
  • Ослабление России. Москва уже не имеет достаточных инструментов для серьезного экономического возмездия.
  • Изменение позиции Европы. Все больше европейских правительств поддерживают идею долгосрочного финансирования Украины.

Подытоживая, эксперты подчеркнули, что сейчас США и их союзники имеют уникальную возможность обеспечить справедливость для Украины, используя российские активы в качестве источника возмещения.

Будущая политика Трампа в отношении Украины - что известно

Напомним, как сообщал Главред, по данным Bloomberg, команда Трампа готовит жесткие санкции против РФ. Они, по логике команды новоизбранного президента США, больше усилят давление для увеличения рычагов.

В свою очередь дипломат Богдан Яременко оценил перспективу, чего Украине ждать от Трампа. По его словам, заявления Трампа и его команды можно расценивать как "медийные ходы".

Также он ответил, на какие решительные шаги может пойти Трамп ради Украины. Новый глава Штатов готов вести диалог с позиции силы, чтобы усадить Россию за стол переговоров, считает Яременко.

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Что такое The Wall Street Journal?

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

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