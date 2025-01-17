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Чего Украине ждать от Трампа: нардеп оценил перспективу

Анна Ярославская
17 января 2025, 10:05
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Каким будет подход президента Трампа и его администрации к войне в Украине, можно судить, исходя из общего понимания внешнеполитических подходов республиканца.
Богдан Яременко, Дональд Трамп
Богдан Яременко оценил планы Дональда Трампа в отношении Украины / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНИАН

Кратко:

  • Заявления Трампа и его команды можно расценивать как "медийные ходы"
  • Во внешней политике у Тпампа очень много кардинальных планов

Война России и Украины, очевидно, не закончится в день инаугурации избранного президента США. Какие действия будет предпринимать Дональд Трамп в отношении завершения боевых действий, пока что прогнозировать сложно. Об этом в интервью Главреду рассказал народный депутат Украины, дипломат, основатель Фонда Майдан иностранных дел Богдан Яременко.

По его словам, на данный момент заявления Трампа и его команды можно расценивать как своеобразные медийные ходы, которые создают больше пространства для манёвра.

"В предвыборном обещании Трампа говорилось, что он завершит войну за одни сутки, затем в общении с прессой Трамп назвал другой срок – полгода, а в заявлении генерала Келлога говорится о 100 днях. Всё это не такие уж и серьёзные заявления, которые стоит делать предметом анализа и которые бы свидетельствовали об определённой позиции новой американской администрации (…) Ведь очевидно, что ничто не изменится ни в день инаугурации, ни на следующий день после неё – проблема войны в Украине потребует значительно большего внимания со стороны президента Трампа", - сказал Яременко.

Каким будет подход президента Трампа и его администрации к войне в Украине, можно судить, исходя из общего понимания внешнеполитических подходов республиканца.

"А это, прежде всего, ставка на силу и разговор с позиции силы. Что одновременно и хорошо, и плохо: хорошо – в том случае, если Трамп будет применять эту силу в отношении России, а плохо – если в отношении нас", - считает Яременко.

Другие заявления о войне Украине мы слышали не от Трампа, а от людей, которые претендуют на то, чтобы стать его окружением и советниками.

"В частности, речь шла о необходимости выдвинуть ультиматумы России и Украине о начале переговоров. Методы давления США на Украину в случае, если она будет сопротивляться этому, понятны – это отказ в поддержке. А вот на Россию Штаты будут давить угрозами более кардинального перевооружения Украины, предоставления ей средств силы, которые позволят более эффективно вести войну против Российской Федерации. Вот, собственно говоря, всё, что мы знаем", - отметил нардеп.

Яременко призвал пока что не воспринимать подобные заявления серьезно, потому что это не более, чем "медийные ходы, необходимые для того, чтобы потом легче было объяснить журналистам, почему не сделано обещанное".

"Всё это вместе не даёт мне никаких оснований давать конкретные прогнозы о том, когда, как, как быстро, насколько категорично и энергично Трамп и его команда возьмутся за проблемы Украины. Более того, из последнего общения Трампа с журналистами мы видим, что во внешней политике у него очень много и очень кардинальных планов: некоторые из которых мы можем понять, а некоторые вызывают недоумение и неприятие. Тем не менее, президент Трампа чувствует себя ничем не связанным, и это затрудняет прогнозирование его ходов", - резюмировал Яременко.

Смотрите видео разговора с Богданом Яременко, в котором он рассказал, чего ждать Украине от Трампа после инаугурации:

Переговоры Трампа и Путина - последние новости

Как сообщал Главред, избранный президент США Дональд Трамп заявил о подготовке встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Конкретную дату проведения переговоров он не уточнил.

Позже Трамп заявил, что собирается встретиться с Путиным "очень быстро" после вступления в должность главы Белого дома.

В Кремле прокомментировали вопрос относительно вероятности проведения мирных переговоров с Украиной. Как заявил пресс-секретарь диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, для этого пока нет никаких предпосылок.

"Но Путин готов к контактам, в том числе и с США", – добавил Песков.

Ранее стало известно, что у Трампа хотят найти решение для завершения войны за 100 дней. Отмечается, что американские чиновники будут создавать "необходимые условия", чтобы Трамп поговорил как с Путиным, так и с Зеленским.

По данным The Hill, Трамп может предложить России сделку в обмен на подписание мирного соглашения с Украиной.

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Кто такой Богдан Яременко

Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) — украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва.

Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

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