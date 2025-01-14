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"Военные контингенты в Украине": договорились ли Зеленский с Макроном - детали

Даяна Швец
14 января 2025, 00:12
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Глава Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за помощь.
Макрон и Зеленский, войска Франции
Зеленский провел переговоры с Макроном / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, president.gov.ua/

Главное:

  • Президенты обсудили размещение иностранных войск в Украине
  • Зеленский договорился с Макроном о дальнейшем сотрудничестве

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, во время которого обсудил возможность размещения иностранных военных сил на территории Украины.

Как сообщил Зеленский, они также подробно рассмотрели ситуацию на фронте, в частности успехи украинских военных в Курской операции.

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Президент поблагодарил Францию за неизменную поддержку Украины и договорился о совместной работе с союзниками по достижению мира и разработке действенных гарантий безопасности для страны.

НАТО, ось зла, россия, иран, китай, КНДР, инфографика
НАТО и другая сторона / Инфографика: Главред

"Как одну из таких гарантий мы обсудили французскую инициативу по размещению военных контингентов в Украине. Мы рассмотрели практические шаги для ее реализации, возможное расширение и привлечение других стран к этому процессу", - отметил Зеленский в своем Telegram-канале.

Отправка иностранных войск в Украину - что известно

Ранее, как отмечал Главред, в ЕС прокомментировали появление иностранных войск в Украине. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не исключает такой сценарий.

В свою очередь вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина также ответила, готова ли Украина принять иностранные войска. Она подтвердила, что дискуссии о возможности отправки в Украину иностранных войск происходят длительное время.

В то же время бывший британский премьер Борис Джонсон назвал условие, при котором Великобритании придется отправить войска в Украину. Он отметил, что Запад может столкнуться с серьезной агрессией РФ, если Украина проиграет.

Больше интересных международных новостей:

Что предусматривает инициатива Макрона по миротворческой миссии в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон высказал идею развернуть европейские войска для обеспечения соблюдения режима прекращения огня и обеспечения безопасности в случае достижения мирного соглашения между Украиной и Россией.

Это предложение обсуждается на уровне Европейского Союза и предусматривает участие стран-членов в формировании миротворческого контингента.

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