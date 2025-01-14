"Военные контингенты в Украине": договорились ли Зеленский с Макроном - детали

Главное:
- Президенты обсудили размещение иностранных войск в Украине
- Зеленский договорился с Макроном о дальнейшем сотрудничестве
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, во время которого обсудил возможность размещения иностранных военных сил на территории Украины.
Как сообщил Зеленский, они также подробно рассмотрели ситуацию на фронте, в частности успехи украинских военных в Курской операции.
Президент поблагодарил Францию за неизменную поддержку Украины и договорился о совместной работе с союзниками по достижению мира и разработке действенных гарантий безопасности для страны.
"Как одну из таких гарантий мы обсудили французскую инициативу по размещению военных контингентов в Украине. Мы рассмотрели практические шаги для ее реализации, возможное расширение и привлечение других стран к этому процессу", - отметил Зеленский в своем Telegram-канале.
Отправка иностранных войск в Украину - что известно
Ранее, как отмечал Главред, в ЕС прокомментировали появление иностранных войск в Украине. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не исключает такой сценарий.
В свою очередь вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина также ответила, готова ли Украина принять иностранные войска. Она подтвердила, что дискуссии о возможности отправки в Украину иностранных войск происходят длительное время.
В то же время бывший британский премьер Борис Джонсон назвал условие, при котором Великобритании придется отправить войска в Украину. Он отметил, что Запад может столкнуться с серьезной агрессией РФ, если Украина проиграет.
Больше интересных международных новостей:
- Поставки газа РФ в Словакию: Фицо похвастался договоренностью с Путиным
- Трамп переписал все: почему война в Украине точно продлится еще полгода - Куса
- Пожары в Лос-Анджелесе: жертв стало больше - назван главный виновник бедствия
Что предусматривает инициатива Макрона по миротворческой миссии в Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон высказал идею развернуть европейские войска для обеспечения соблюдения режима прекращения огня и обеспечения безопасности в случае достижения мирного соглашения между Украиной и Россией.
Это предложение обсуждается на уровне Европейского Союза и предусматривает участие стран-членов в формировании миротворческого контингента.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред