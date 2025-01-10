Пожары в Лос-Анджелесе: жертв стало больше - назван главный виновник бедствия

По последним данным, в регионе горит по меньшей мере пять очагов пожаров.

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В Лос-Анджелесе продолжаются сильные лесные пожары / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, https://www.facebook.com/shellyturnerdesigns

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Лесные пожары охватили юг Калифорнии

Какие главные причины и последствия масштабной катастрофы

На юге Калифорнии продолжаются масштабные лесные пожары, которые уже охватили Голливудские холмы Лос-Анджелеса.

К сожалению, по данным CNN, количество жертв стихии в округе Лос-Анджелес возросло до шести. Последний случай зафиксирован в городе Малибу, однако личность погибшего пока не установлена.

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По последним данным, в регионе горит по меньшей мере пять очагов пожаров, которые охватили более 11 тысяч гектаров. Пламя уничтожило более 5 тысяч зданий. Без электричества остаются более 202 тысяч человек.

Что говорят власти США о пожарах в Лос-Анджелесе?

Президент США Джо Байден заявил, что эти пожары являются наиболее масштабными и разрушительными в истории штата.

"Это самые масштабные и разрушительные пожары в истории Калифорнии", - подчеркнул Байден.

Он сообщил, что сейчас эвакуированы 360 тысяч человек, а для борьбы с огнем привлечены дополнительные силы пожарных, авиация, а также помощь из Канады, Вашингтона, Орегона и Невады.

Каков ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе?

Комментируя возможную стоимость восстановления после пожаров, Байден отметил, что пока невозможно назвать точную цифру.

"Правда в том, что никто не может сейчас сказать точную сумму. Любой, кто назовет цифру, не знает, о чем говорит. Это будет очень, очень большая сумма", - заявил президент.

По данным Financial Times, страховые компании могут понести убытки в 20 миллиардов долларов, а общий размер потерь может достичь 50 миллиардов.

Что вызвало пожары в Лос-Анджелесе?

Прогнозы метеорологов неутешительны: до пятницы ожидаются сильные порывы ветра и низкая влажность, что затрудняет борьбу с огнем.

На юге Калифорнии бушуют три масштабных лесных пожара. Причины их возникновения все еще выясняются.

Однако, как пишет Sky News, по информации Лесной службы США, 85% всех лесных пожаров в стране вызываются деятельностью человека - как намеренно, так и случайно.

Однако важно понимать разницу между тем, что запускает пожар, и тем, что способствует его стремительному распространению.

На этот раз главным фактором, который раздул пламя, стали ветры Санта-Ана - мощные сухие порывы, типично возникающие в районе Лос-Анджелеса зимой.

Климатолог из Калифорнийского университета Дэниел Свейн называет этот феномен "атмосферным феном", который "высушивает все вокруг".

"Сильные ветры наблюдаются в начале этого явления, но самая сухая растительность будет в конце. Следовательно, мы ожидаем очень длительный период высокого риска возникновения пожаров", - добавил Свейн.

Кто из известных людей пострадал от пожаров в Лос-Анджелесе - детали

Из-за масштабных пожаров больше всего сейчас страдает Пасифик Палисейдс - это место известно тем, что там живут голливудские знаменитости и состоятельные горожане.

Как рассказывал Главред, украинский актер Дмитрий Ступка стал очевидцем пожара в Лос-Анджелесе. По его словам, там сейчас очень ветрено, и он не удивлен, что из-за этого огонь распространяется с такой сумасшедшей скоростью.

"Американская" дочь Фреймут также молится за Лос-Анджелес. Она сравнила кадры пожара с ужасом первых дней полномасштабной войны в Украине.

Болезненной новостью для фанатов сериала "Друзей" стало и то, что огонь уничтожает дом, в котором умер Мэттью Перри. О том, что горит именно эта вилла, прессе сообщили бывшие соседи актера и поделились снимками дома в огне.

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Что такое ветры Санта-Ана? Ветры Санта-Ана - это сухие, сильные потоки воздуха, которые дуют из внутренних районов Калифорнии к побережью, особенно в холодное время года. Они ускоряются, проходя через горные хребты, и несут сухой воздух, который высушивает растительность, превращая ее в топливо для огня, отмечает Sky News. Сейчас скорость ветра уже превышает 100 км/ч, а в некоторых горных районах может достичь 160 км/ч. Отсутствие дождей в течение нескольких месяцев только ухудшает ситуацию, а сильные порывы ветра делают невозможным использование авиации для тушения.

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