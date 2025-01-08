"Разносится все дальше и дальше": Ступка стал очевидцем пожара в Лос-Анджелесе

Наблюдать беспощадную стихию Дмитрий Ступка может практически из "первого ряда".

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Пожар в Лос-Анджелесе - Дмитрий Ступка показал огонь в Пасифик Палисейдс / коллаж: Главред, фото: instagram.com/stupka777

Вкратце:

Лос-Анджелес охватил масштабный пожар

Дмитрий Ступка заснял, как пылает город

В США бушует настоящее стихийное бедствие: один из районов Лос-Анджелеса охвачен масштабным лесным пожаром, который не могут потушить почти сутки из-за порывистого ветра. Огонь достиг жилых домов Пасифик Палисейдс и вынуждает людей экстренно эвакуироваться из своих жилищ, сообщает АР.

Очевидцем беспощадной стихии стал украинский актер Дмитрий Ступка. В своем блоге в Instagram, он показал, как выглядит горящий Город ангелов.

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Артист живет в Санта-Монике, которая находится на западе от Лос-Анджелеса. С балкона своей квартиры он заснял, огонь и клубы дыма, которые вырываются из города.

Позже Ступка и сам вышел на улицу. Он отметил, что там сейчас очень ветрено, и он не удивлен, что из-за этого огонь распространяется с такой сумасшедшей скоростью: "А ветер такой, немаленький, я вам скажу. Даже деревья шатаются. Обалдеть. Ох, там пожар, я представляю, как от такого ветра он разносится все дальше и дальше. Это, конечно, проблемка". Также он призвал всех, кто его смотрит, беречь себя.

Пожар в Лос-Анджелесе - Дмитрий Ступка показал огонь в Пасифик Палисейдс / instagram.com/stupka777

Дмитрий Ступка прокомментировал пожар в Лос-Анджелесе / instagram.com/stupka777

Последние несколько лет Дмитрий Ступка живет в США. Актер утверждает, что перебрался туда еще до начала полномасштабной войны, а сейчас не торопится возвращаться в Украину, потому что вместе с его бывшей женой в Америку после 24 февраля 2022 года перебралась и его единственная дочь Богдана - он не хочет лишать себя возможности общаться с ребенком.

Дмитрий Ступка с дочерью / instagram.com/stupka777

Воплощение американской мечты дается Ступке-младшему с трудом. Он не раз отмечал в социальных сетях, что в США ему приходится тяжело работать, чтобы обеспечивать себе и семье достойную жизнь.

Дмитрий Ступка с возлюбленной Юлией Барабановой / instagram.com/stupka777

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