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"Будто возвращаюсь в 2022": "американская" дочь Фреймут молится за Лос-Анджелес

Анна Подгорная
9 января 2025, 19:55
436
Город, который сейчас уничтожает пожар, стал для Златы Митчелл вторым домом.
Злата Митчелл
Злата Митчелл высказалась про пожар в Лос-Анджелесе, где живет последние годы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zlata_mitchell

Краткое содержание:

  • В Калифорнии вторые сутки горит Лос-Анджелес
  • Злата Митчелл, которая живет в ЛА, сравнила кадры пожара с ужасом первых дней полномасштабной войны в Украине

В Лос-Анджелесе бушует стихия: страшный пожар, подгоняемые сильным ветром, уничтожает целые районы Города ангелов. Больше всего сейчас страдает Пасифик Палисейдс - место, где живут голливудские знаменитости и зажиточные горожане. Многие из них, вроде Пэрис Хилтон, были вынуждены эвакуироваться и потеряли свои дома.

На трагедию, которая сейчас развернулась в Калифорнии, отреагировала Злата Митчелл - дочь украинской ведущей Ольги Фреймут, которая уже много лет живет в США. В частности, два года Злата провела именно в Пасифик Палисейдс.

видео дня

Сейчас девушка на каникулах в Украине, и наблюдает за разрушениями в режиме онлайн. В своем блоге в Instagram она опубликовала кадры пылающего Лос-Анджелеса, и поделилась своими эмоциями.

"Мое сердце снова разбивается, потому я чувствую, будто возвращаюсь в 2022 год, когда началась война в Украине. Те же картины. Очень страшно. Молюсь за свой город. Молюсь за Лос-Анджелес", - написала она.

Пожар в Лос-Анджелесе
Злата Митчелл высказалась про пожар в Лос-Анджелесе, где живет последние годы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zlata_mitchell

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Кто такая Ольга Фреймут?

Ольга Фреймут - (настоящее имя при рождении Ольга Михайловна Конык, сейчас - Локотко) - украинская телеведущая, журналистка, писательница и модель.
Прославилась в качестве ведущей программ "Подъем", "Шоумания", "Кто сверху?", "Ревизор" на "Новом канале",а также "Голос страны. Перезагрузка" и "Инспектор Фреймут" на телеканале "1+1". В 2018 году стала "Директором школы панянок" в реалити-шоу "От пацанки до панянки". В 2020 году стала участницей проекта "Танцы со звездами", сообщает "Википедия".

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