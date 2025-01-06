Больше не "любимчик" Трампа: Орбана подсидели в Европе - кто станет на его место

У Виктора Орбана, который был бы очень не против стать проводником между Европой и США, забирают инициативу.

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Орбан может лишиться лавров Трампа / коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/DonaldTrump

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Инициатива главного коммуникатора между Европой и США может перейти к Мелани

У Трампа могут сложиться проблемные отношения с Европой

Новым так называемым "проводником интересов" между Европой и США вместо венгерского премьера Виктора Орбана может стать премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ высказал аналитик Совета внешней политики "Украинская призма" Евгений Костогрызов.

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"Если говорить о премьер-министре Италии, то она по факту сейчас забирает своеобразную инициативу у Виктора Орбана, который был бы очень не против стать проводником между Европой и США", - сказал Костогрызов.

Как отмечает аналитик, если проанализировать те заявления, которые звучали от Трампа во время предвыборной кампании и продолжились после его избрания, можно понять, что с Европой у политика могут сложиться проблемные отношения.

Виктор Орбан / Главред, инфографика

"Поднимали вопросы экономики, в частности того, что есть определенное экономическое неравенство в аспекте торговли между Европой и Америкой. Также поднимали вопросы безопасности. Трамп действительно хочет, чтобы Европа больше сама заботилась о своей безопасности, а США вкладывались в безопасность Европы меньше.

Соответственно, в таком ключе абсолютно необходим проводник интересов, то есть человек, который будет как-то согласовывать, например, позиции европейских лидеров, Еврокомиссии и позиции новой американской администрации", - отметил спикер.

Именно в этом ключе визит в США Мелони - палка о двух концах. С одной стороны, он служит этой цели, а с другой стороны, обнуляет победные лавры Орбана, говорит Костогрызов.

"Я напомню, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан довольно долго дружит с Дональдом Трампом. Или по крайней мере декларирует, что дружит с ним. И вот мне кажется, что в этом аспекте встреча важна", - дополнил гость эфира.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

В то же время, как подчеркивает Костогрызов, между сторонами могут возникнуть проблемы с политическим пониманием.

"Дональд Трамп представляет определенную более правую и менее, скажем, скованную какими-то правилами политическую платформу, политическую силу, политическое сознание, как хотите, так и называйте, тогда как Еврокомиссия, не отдельные лидеры стран, а именно Европейский Союз как целостность, представляет более левоцентристскую бюрократизированную демократию. В этом может быть проблема, подходы ко всем вопросам, как безопасности, так и экономики, могут отличаться", - отметил аналитик.

Сотрудничество Орбана и Трампа - последние новости

Как сообщал Главред, Трамп не один раз разговаривал с Орбаном относительно войны в Украине. Источники венгерской службы Радио Свобода даже сообщали, что премьер Венгрии передаст Зеленскому и Путину сигнал от Трампа.

Кроме этого, сразу после встречи с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом Орбан провел телефонный разговор с Путиным. Они обсудили экономическое сотрудничество РФ и Венгрии и "коснулись" темы полномасштабной войны в Украине.

В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский заявляет об отсутствии необходимости иметь второстепенные лица, чтобы общаться с Трампом. Недавно он высмеял посредничество Орбана в этом ключе.

Больше международных новостей:

Позиция Орбана в отношении Украины Венгрия выбрала враждебную позицию в отношении Украины в контексте войны с Россией. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан и его коллеги активно распространяют российские нарративы и верят в поражение Украины в войне. Орбан неоднократно заявлял, что Украина не сможет победить "вторую армию мира" и выступал категорически против предоставления ЕС Украине финансовой и военной поддержки. 27 февраля после саммита в Праге Орбан отметил неспособность Украины победить в войне и заявил, что конфликт обязательно закончится переговорами. В марте на Анталийском дипломатическом форуме в Турции Орбан заявил, что из "военного конфликта" в Украине нет выхода и он парализует европейскую политику. В то же время премьер Венгрии считает, что время сейчас якобы "работает на Россию". "Если думать, что время работает на украинцев и Запад, и что продолжение войны может принести Украине военный успех, то есть смысл продолжать. Если кто-то думает, что время работает на Россию и продолжение войны принесет ей успех, то лучше сейчас остановиться. Я лично принадлежу к последнему", - сказал венгерский премьер.

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