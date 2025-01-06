Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Больше не "любимчик" Трампа: Орбана подсидели в Европе - кто станет на его место

Даяна Швец
6 января 2025, 18:20
376
У Виктора Орбана, который был бы очень не против стать проводником между Европой и США, забирают инициативу.
Орбан, Трамп
Орбан может лишиться лавров Трампа / коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/DonaldTrump

Главное:

  • Инициатива главного коммуникатора между Европой и США может перейти к Мелани
  • У Трампа могут сложиться проблемные отношения с Европой

Новым так называемым "проводником интересов" между Европой и США вместо венгерского премьера Виктора Орбана может стать премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ высказал аналитик Совета внешней политики "Украинская призма" Евгений Костогрызов.

видео дня

"Если говорить о премьер-министре Италии, то она по факту сейчас забирает своеобразную инициативу у Виктора Орбана, который был бы очень не против стать проводником между Европой и США", - сказал Костогрызов.

Как отмечает аналитик, если проанализировать те заявления, которые звучали от Трампа во время предвыборной кампании и продолжились после его избрания, можно понять, что с Европой у политика могут сложиться проблемные отношения.

Орбан - инфографика
Виктор Орбан / Главред, инфографика

"Поднимали вопросы экономики, в частности того, что есть определенное экономическое неравенство в аспекте торговли между Европой и Америкой. Также поднимали вопросы безопасности. Трамп действительно хочет, чтобы Европа больше сама заботилась о своей безопасности, а США вкладывались в безопасность Европы меньше.

Соответственно, в таком ключе абсолютно необходим проводник интересов, то есть человек, который будет как-то согласовывать, например, позиции европейских лидеров, Еврокомиссии и позиции новой американской администрации", - отметил спикер.

Именно в этом ключе визит в США Мелони - палка о двух концах. С одной стороны, он служит этой цели, а с другой стороны, обнуляет победные лавры Орбана, говорит Костогрызов.

"Я напомню, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан довольно долго дружит с Дональдом Трампом. Или по крайней мере декларирует, что дружит с ним. И вот мне кажется, что в этом аспекте встреча важна", - дополнил гость эфира.

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

В то же время, как подчеркивает Костогрызов, между сторонами могут возникнуть проблемы с политическим пониманием.

"Дональд Трамп представляет определенную более правую и менее, скажем, скованную какими-то правилами политическую платформу, политическую силу, политическое сознание, как хотите, так и называйте, тогда как Еврокомиссия, не отдельные лидеры стран, а именно Европейский Союз как целостность, представляет более левоцентристскую бюрократизированную демократию. В этом может быть проблема, подходы ко всем вопросам, как безопасности, так и экономики, могут отличаться", - отметил аналитик.

Сотрудничество Орбана и Трампа - последние новости

Как сообщал Главред, Трамп не один раз разговаривал с Орбаном относительно войны в Украине. Источники венгерской службы Радио Свобода даже сообщали, что премьер Венгрии передаст Зеленскому и Путину сигнал от Трампа.

Кроме этого, сразу после встречи с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом Орбан провел телефонный разговор с Путиным. Они обсудили экономическое сотрудничество РФ и Венгрии и "коснулись" темы полномасштабной войны в Украине.

В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский заявляет об отсутствии необходимости иметь второстепенные лица, чтобы общаться с Трампом. Недавно он высмеял посредничество Орбана в этом ключе.

Больше международных новостей:

Позиция Орбана в отношении Украины

Венгрия выбрала враждебную позицию в отношении Украины в контексте войны с Россией. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан и его коллеги активно распространяют российские нарративы и верят в поражение Украины в войне.

Орбан неоднократно заявлял, что Украина не сможет победить "вторую армию мира" и выступал категорически против предоставления ЕС Украине финансовой и военной поддержки.

27 февраля после саммита в Праге Орбан отметил неспособность Украины победить в войне и заявил, что конфликт обязательно закончится переговорами.

В марте на Анталийском дипломатическом форуме в Турции Орбан заявил, что из "военного конфликта" в Украине нет выхода и он парализует европейскую политику. В то же время премьер Венгрии считает, что время сейчас якобы "работает на Россию".

"Если думать, что время работает на украинцев и Запад, и что продолжение войны может принести Украине военный успех, то есть смысл продолжать. Если кто-то думает, что время работает на Россию и продолжение войны принесет ей успех, то лучше сейчас остановиться. Я лично принадлежу к последнему", - сказал венгерский премьер.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Венгрия Будапешт Вашингтон Дональд Трамп Виктор Орбан новости Италии новости Венгрии война России и Украины Джорджа Мелони
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В двух областях объявлен 3 уровень опасности: где будут снегопады и дожди

В двух областях объявлен 3 уровень опасности: где будут снегопады и дожди

19:29Синоптик
После девяти лет лидерства: Трюдо объявил о своей отставке - детали

После девяти лет лидерства: Трюдо объявил о своей отставке - детали

19:22Мир
Россияне в истерике: в ОП объяснили цель операции ВСУ в Курской области

Россияне в истерике: в ОП объяснили цель операции ВСУ в Курской области

19:00Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 7 января: Скорпионам - хороший день, Водолеям - щедрая прибыль

Гороскоп на завтра 7 января: Скорпионам - хороший день, Водолеям - щедрая прибыль

"В": Вера Брежнева впервые показала фото нового избранника

"В": Вера Брежнева впервые показала фото нового избранника

Карта Deep State онлайн за 6 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 января: что происходит на фронте (обновляется)

Украину атакует вирус HMPV: инфекционист предупредила об опасности болезни

Украину атакует вирус HMPV: инфекционист предупредила об опасности болезни

"Тысячи километров окажутся в большом котле": эксперт предупредил об опасности

"Тысячи километров окажутся в большом котле": эксперт предупредил об опасности

Последние новости

19:53

"Засыпают огнем" украинскую пехоту: враг хочет прорвать важные рубежи

19:29

В двух областях объявлен 3 уровень опасности: где будут снегопады и дожди

19:22

После девяти лет лидерства: Трюдо объявил о своей отставке - детали

19:22

Приднестровье без газа: как Москва бросила социалистический рай умиратьмнение

19:11

Дар обаяния и магнетизма: какие знаки зодиака имеют лучшую ауру

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:10

Курско-Харьковская дилемма: куда пошли ВСУмнение

19:05

Оккупанты попали дроном по автобусу в Херсоне: есть погибший и раненые

19:04

Леся Никитюк впервые выходит замуж - первые фото невесты

19:00

Россияне в истерике: в ОП объяснили цель операции ВСУ в Курской области

Реклама
18:57

Цифры впечатляют: сколько электроэнергии потребляет холодильник

18:42

Черная метка для Путина: провал на Курщине может стать его концом - The Telegraph

18:34

"Есть договоренности": известны результаты переговоров Украины и РФ в Беларуси

18:22

Стиралка - не панацея: почему кухонные полотенца нужно стирать отдельно

18:20

Больше не "любимчик" Трампа: Орбана подсидели в Европе - кто станет на его место

18:16

В России неспокойно: известно о пожаре на важном заводе в Ростовской области

17:57

"Одно условие": у Шольца сделали заявление об окончании войны и назвали роль РФ

17:48

Работник ТЦК "продавал" отсрочки от мобилизации: его задержали

17:43

"Будет новый президент": 2025 год станет концом для России и диктатора - Росс

17:39

Известный поэт-песенник объяснил, зачем Ирина Билык пела на русском

17:34

Потеряет полезные свойства: где нельзя держать мед - ответ пасечника

Реклама
17:26

Новый исторический рекорд: официальный курс доллара в Украине существенно вырос

17:25

Действует безотказно: как заснуть за одну минуту - простой метод военных НАТОВидео

17:14

СБУ ударила дронами по крупнейшему морскому торговому порту РФ - СМИВидео

16:44

Как морские дроны потопили вертолеты РФ: в ГУР раскрыли детали дерзкой операции

16:40

Что можно и запрещено есть во время поста: полный перечень продуктов

16:35

Ситуация напряженная: враг хочет разрушить переправу на Купянском направлении

16:27

Вопрос оккупации Курахово: Братчук рассказал, как действуют оккупанты и ВСУ

16:17

Россияне объявили о захвате Курахово: в ВСУ сделали резкое заявление

16:10

Украина в лидерах: первый рейтинг Евровидения-2025 от букмекеров

15:58

Наказать немедленно: Алиев прошелся по РФ после авиакрушения - виноваты россияне

15:47

Извинения Лукашенко в первые дни войны: в Беларуси отреагировали на слова Зеленского

15:43

"Быстрого и легкого решения не будет": Макрон - о завершении войны в Украине

15:30

Будет пышно цвести круглый год: как сделать так, чтобы орхидея выпустила цветонос

15:28

Принудительное возвращение украинцев из-за границы: министр озвучил план власти

15:26

"Конец войны предрешён": астролог рассказал, что ждет Украину в 2025 году

15:16

Оккупанты расстреляли трех военнопленных в затылок: в Раде отреагировали

15:07

Водители будут удивлены: почему не стоит нажимать на педаль тормоза левой ногой

15:03

Что варить есть собаке: "золотые" правила, которые должен знать каждый владелецВидео

14:50

Сможет каждый в домашних условиях: как сделать фитиль для свечи из бинта

14:42

Пенсии станут меньше: под ограничения подпадают 17,6 тысячи пенсионеров

Реклама
14:29

Захват Курахово: ВСУ сообщили о боях в городской застройке - детали

14:08

Не защитит и сто тысяч зарплаты: ТЦК может мобилизовать забронированных - нардеп

14:02

Провал планов на Херсонщине: врагу не удается выполнить цель, что поставил Путин

13:56

Уже на 11% дороже: в Украине подскочили цены на популярный напиток

13:39

Самая большая армия Европы: сколько людей служат в Силах обороны - Зеленский

13:22

РФ готовила теракт среди военных на Киевщине: СБУ разоблачила группу агентов

13:10

Почему корзины для белья делают с отверстиями

13:09

Самый быстрый рецепт: вкуснейшие отбивные в хрустящей панировке без жаркиВидео

13:04

Стремительное продвижение вглубь РФ: ВСУ совершили рывок на Курщине - аналитик

13:03

"Последствия будут и в Одессе": Андрющенко - о пятнах мазута после аварии танкеров РФ

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты на Новый год
"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний столРайское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять