Копилка Венгрии пуста: у Орбана наступили трудные времена, но это не конец - FT

Премьер Орбан делает ставку на азиатские инвестиции.

https://glavred.info/world/kopilka-vengrii-pusta-u-orbana-nastupili-trudnye-vremena-no-eto-ne-konec-ft-10626647.html Ссылка скопирована

Брюссель финансово давит на Будапешт / Коллаж: Главред, фото: flickr

О чем речь:

Венгрия потеряла часть денег ЕС

Как Венгрия реагирует на финансовые вызовы

Смогут ли азиатские инвестиции спасти Венгрию

С 1 января 2024 года Венгрия потеряет доступ к более чем 1 миллиарду евро из фондов ЕС из-за замораживания выплат. Конфликт с Брюсселем создает экономические проблемы для страны, углубляет рецессию и снижает шансы премьер-министра Виктора Орбана на переизбрание в 2026 году.

Издание Financial Times отмечает, что замораживание европейских средств совпало с периодом ограниченных возможностей для маневра венгерского правительства. Бюджетный дефицит в 2024 году превышает 4,5% ВВП, а в третьем квартале экономика сократилась на 0,7%, что означает техническую рецессию.

видео дня

Основными причинами являются слабый спрос в ключевых отраслях - автомобильной, электронной и фармацевтической.

Из 6,3 миллиарда евро, замороженных из-за проблем с верховенством права, Венгрия потеряет 1,04 миллиарда евро, если выплаты не будут возобновлены до конца 2024 года. Дополнительно страна потеряет 200 миллионов евро на поддержку беженцев, а также заплатит штраф в 200 миллионов евро за нарушение правил предоставления убежища.

Виктор Орбан - инфографика / Главред, инфографика

В целом 19 миллиардов евро от фондов восстановления и других программ ЕС остаются недоступными до выборов 2026 года. Брюссель требует от Будапешта реформ в борьбе с коррупцией, обеспечении независимости судебной системы и изменении подхода к меньшинствам и беженцам.

Венгерское правительство пытается компенсировать потери: министр экономики Мартон Надь предложил использование сбережений частных пенсионных фондов для стимулирования слабого спроса.

Премьер Орбан делает ставку на азиатские инвестиции, в частности из Китая, однако эксперты сомневаются, что это позволит восполнить дефицит средств от ЕС.

Политика Венгрии - последние новости

Ранее также Главред писал, что, несмотря на дружбу с Путиным, Венгрия боится ядерного удара РФ. Стало известно, что у границы с Украиной готовят системы ПВО.

Также не так давно Венгрия отличилась заявлением по соглашению с Украиной. Будапешт отверг пункт о вступлении Украины в НАТО, но сделал акцент на "восстановлении прав венгерского нацменьшинства" в Украине.

Более того, премьера Венгрии раскритиковали за поддержку РФ. Так, президент Еврокомиссии прошлась по Орбану за невыполнение обязательств по уменьшению зависимости от российского ископаемого топлива, которые Венгрия взяла в 2022 году.

Больше международных новостей:

"Мирный план" Виктора Орбана 2 июля в Киев с неожиданным визитом приехал Орбан. Планы поездки премьер-министра Венгрии сложились после длительных переговоров относительно прав венгерского меньшинства Украины. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал сделать "первые шаги" для содействия миру в Украине, отвечая на вопрос о том, что может сделать Венгрия во время своего председательства в Совете ЕС для прекращения войны в Украине. Во время переговоров Зеленский и Орбан договорились о работе над соглашением, которое снимет двусторонние проблемы. Орбан также предложил Зеленскому обеспечить прекращение огня для проведения мирных переговоров. "Я попросил Зеленского подумать о том, нельзя ли сделать иначе: сперва прекратить огонь, а затем вести переговоры о мире. Потому что прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров", - венгерский премьер. Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что Венгрия не первая страна, которая говорит о прекращении огня, но у Украины есть четкая позиция, как достичь мира. Ее обсуждение уже началось во время первого саммита мира. По словам Жовквы, если Россия не будет говорить на языке ультиматумов, то во время второго саммита ее представители смогут в том или ином порядке присутствовать.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред