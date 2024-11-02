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Вступления в НАТО не будет: Венгрия отличилась заявлением о соглашении с Украиной

Руслана Заклинская
2 ноября 2024, 00:34
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Венгрия не хочет "третьей мировой войны", поэтому в соглашении о сотрудничестве с Украиной не должно быть упоминания о членстве в Альянсе, заявил Мате Пачолай.
Вступления в НАТО не будет: Венгрия отличилась заявлением о соглашении с Украиной
Венгрия отвергла пункт о вступлении Украины в НАТО в двустороннем соглашении / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Ключевое из заявления:

  • Венгрия отвергла пункт о вступлении Украины в НАТО в двустороннем соглашении

  • Ключевым в двустороннем соглашении является "восстановление прав венгерского нацменьшинства" в Украине

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Венгрия не хочет "третьей мировой войны", которую якобы может спровоцировать присоединение Украины к НАТО. Поэтому во время переговоров о всеобъемлющем соглашении о сотрудничестве с Украиной не должно быть упоминания о членстве Киева в Альянсе. Об этом заявил представитель МИД Венгрии Мате Пачолай, пишет венгерское издание Magyar Nemzet.

"Мы неоднократно четко выражали нашу позицию по этому вопросу, и никаких изменений не произошло. Вступление Украины в НАТО приведет к началу третьей мировой войны", - сказал венгерский политик.

Пачолай подтвердил, что между Киевом и Будапештом продолжаются переговоры по созданию всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве. Представитель МИД Венгрии традиционно утверждает, что соглашение должно включать "восстановление прав венгерского нацменьшинства" в Украине.

В то же время политик отрицает, что вопрос вступления Украины в НАТО может быть частью этого соглашения. По его словам, это "четко объяснили украинской стороне".

Скандальные заявления Виктора Орбана об Украине

В апреле 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину несуществующей страной в финансовом плане. Мол, наша страна напрямую зависит от союзников, и если США и Европа прекратят финасирование, война сразу же закончится. Ранее он утверждал, что "Украина становится ничейной землей".

В мае 2023 года Орбан цинично заявил, что Закарпатье - это "древняя венгерская земля".

"Потери украинцев - это наши потери... Там живут и венгры, часть Украины - это древняя венгерская земля, которая теперь принадлежит Украине, и венгры существуют там как коренное население", - сказал Орбан в интервью радио Kossuth.

В ноябре 2022 года Орбан попал в скандал, когда появился на матч национальной сборной Венгрии по футболу в шарфе с украинским Закарпатьем, таким образом намекнув на аннексию региона.

Кроме того, Венгрия систематически обвиняет Украину в якобы "нарушении прав национальных меньшинств" на Закарпатье и пытается блокировать важные инициативы для сотрудничества Киева с Евросоюзом и НАТО.

Позиция Венгрии относительно войны в Украине - новости по теме

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что между Украиной и Венгрией готовится двусторонний документ. Он должен упростить решение проблем, возникающих между государствами.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто в очередной раз заявил, что вступление Украины в НАТО может спровоцировать третью мировую войну. Он подчеркнул, что Венгрия не видит "никакой возможности" вступления Украины в Альянс.

Как сообщал Главред, недавно премьер-Венгрии Виктор Орбан сделал новое противоречивое заявление, утверждая, что президент Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин якобы не хотят прекращения войны. Он заявил, что их желание продолжать боевые действия является "плохим" для Европы.

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