Глава Еврокомиссии прошлась по Орбану: премьера Венгрии раскритиковали за поддержку РФ

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана после его выступления в Европарламенте.

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Урсула фон дер Ляйен жестко упрекнула Орбана с трибуны Европарламента / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/orbanviktor

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с резкой критикой в адрес венгерского премьера Виктора Орбана из-за его пророссийской позиции и недостаточной поддержки Украины. Премьера Венгрии также упрекнули в плохом экономическом управлении и превращении своей страны в "черный ход для иностранного вмешательства", пишет The Guardian.

Глава Еврокомиссии выступила в Европейском парламенте после венгерского премьера. В своей речи Орбан представил приоритеты венгерского председательства в Совете ЕС, при этом почти не упомянув об Украине.

Стоя на расстоянии нескольких метров от венгерского премьера, фон дер Ляйен сравнила российско-украинскую войну с венгерской борьбой за свободу в 1956 году, когда венгры восстали против советского угнетения, но потерпели поражение от Красной армии.

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"Есть еще некоторые, кто обвиняет в этой войне не жажду Путина к власти, а жажду Украины к свободе. Поэтому я хочу их спросить: обвинили бы они когда-то венгров в советском вторжении в 1956 году?" - сказала она.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что "нет ни одного европейского языка, где мир был бы синонимом капитуляции, а суверенитет - синонимом оккупации". Президент Еврокомиссии также раскритиковала Орбана за невыполнение обязательств по уменьшению зависимости от российского ископаемого топлива, которые Венгрия взяла в 2022 году.

"Вместо того, чтобы искать альтернативные источники энергии, в частности, одно государство-член ЕС просто искало альтернативные способы покупать ископаемое топливо в России", - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

В ответ на критику Орбан заявил, что его удивили словами фон дер Ляйен и обвинил ее в превращении Еврокомиссии в "политическое оружие". Он также отверг любые параллели между событиями 1956 года и современным вторжением России в Украину, утверждая, что ЕС имеет "проигрышную стратегию" в войне.

Виктор Орбан / Инфографика: Главред

Скандальные заявления Виктора Орбана об Украине В апреле 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину несуществующей страной в финансовом плане. Мол, наша страна напрямую зависит от союзников, и если США и Европа прекратят финасирование, война сразу же закончится. Ранее он утверждал, что "Украина становится ничейной землей". В мае 2023 года Орбан цинично заявил, что Закарпатье - это "древняя венгерская земля". "Потери украинцев - это наши потери... Там живут и венгры, часть Украины - это древняя венгерская земля, которая теперь принадлежит Украине, и венгры существуют там как коренное население", - сказал Орбан в интервью радио Kossuth. В ноябре 2022 года Орбан попал в скандал, когда появился на матч национальной сборной Венгрии по футболу в шарфе с украинским Закарпатьем, таким образом намекнув на аннексию региона. Кроме того, Венгрия систематически обвиняет Украину в якобы "нарушении прав национальных меньшинств" на Закарпатье и пытается блокировать важные инициативы для сотрудничества Киева с Евросоюзом и НАТО.

Позиция Орбана в отношении Украины - последние новости

Венгрия открыто демонстрирует свои пророссийские взгляды и неоднократно препятствовала проукраинским инициативам в ЕС, пытаясь добиться "льгот" для РФ.

Напомним, Венгрия блокирует кредит ЕС Украине на сумму 50 млрд долларов до избрания нового президента США 5 ноября. Этот кредит финансируется за счет доходов от замороженных российских активов.

Также недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал новое странное заявление. Он утверждает, что как президент Украины Владимир Зеленский, так и российский диктатор Владимир Путин не заинтересованы в прекращении войны.

Как сообщал Главред, во время своего выступления в Европарламенте на Орбана напал оппозиционер Мартон Гекицки. Гекицки обвинил Орбана в предательстве, бросил в него пачку предметов, похожих на банкноты, и спросил, за какую сумму премьер "продал" страну Путину.

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