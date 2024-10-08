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Венгрия блокирует кредит ЕС для Украины в $50 миллиардов до ноября: ждет Трампа

Яна Ставская
8 октября 2024, 17:19
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Представители Венгрии не скрывают, что Будапешт рассчитывает на приход Трампа к власти и резкое изменение политики США по поддержке Украины.
Виктор Орбан, заседание ЕС
Виктор Орбан продолжает идти против политики ЕС / Коллаж: Главред, фото: flickr

Венгрия во вторник, 8 октября, подтвердила блокирование кредита ЕС Украине в размере 50 млрд долларов, пока США не изберут нового президента 5 ноября, пишет Euronews.

Речь идет о кредите за счет доходов от замороженных российских активов.

Как объясняют журналисты, этот план содержит ключевое изменение в режиме санкций. А рассмотрение правки, по словам министра финансов правительства Орбана Михая Варги, "должно подождать" до 5 ноября.

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"Мы считаем, что этот вопрос (продолжение санкций против российских активов) должен быть решен после выборов США. Такой была позиция Венгрии", - сказал Варга.

По его словам, якобы кандидаты в президенты США Трамп и Харрис "отстаивают противоположные подходы к решению войны", а Европейский блок, мол, должен учитывать дальнейшие шаги того, "кого выберет американский народ".

При этом Варга повторил вполне политический месседж в стиле Виктора Орбана, который не скрывает своей симпатии к кандидатуре Трампа, что один из кандидатов, имея в виду Харрис, "выбирает продолжение войны", другой - речь идет о Трампе - "выступает за мир".

Дебаты по кредиту продолжатся среди послов ЕС в Брюсселе в среду, 9 октября. Венгрия председательствует в Совете ЕС - ей поручено модерировать сессию.

Замороженные активы РФ - детали плана ЕС

США взволнованы долгосрочной стабильностью плана ЕС по использованию доходов от замороженных росактивов, учитывая, что соответствующие санкции должны возобновляться Евросоюзом каждые 6 месяцев.

А это означает, что в любой момент какая-то из стран-членов ЕС может помешать плану - разморозить активы и разрушить весь проект.

Чтобы успокоить Вашингтон, Брюссель согласился продлить эту процедуру с полугода до 36 месяцев.

Венгрия и Украина - что стоит знать

Венгрия не скрывает своих откровенно пророссийских взглядов и уже неоднократно блокировала проукраинские инициативы ЕС, "выбивая" противоречивые "льготы".

Из-за политики правительства Орбана отношения Венгрии и Брюсселя существенно ухудшились. Сам Виктор Орбан продвигает протрамповскую и прокремлевскую риторику. В последнее время венгерский премьер совершил ряд визитов, в том числе к Путину, Трампу и Си, с якобы "мирными инициативами", которые должны закончить войну в Украине.

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